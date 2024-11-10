09.11.2024, 16:24 11736

Житель Актобе нарушил ПДД более 300 раз за два месяца  

Сумма штрафов составляет около 11,5 млн тенге
Житель Актобе нарушил ПДД более 300 раз за два месяца
Фото: polisia.kz
Актобе. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Актобе задержала местного жителя, нарушившего правила дорожного движения 308 раз за два месяца, сообщает Polisia.kz.

35-летний местный житель, управлявший автомобилем ВАЗ-2114 с иностранными номерами, неоднократно превышал разрешенную скорость на улицах города. Сумма штрафов составляет около 11,5 млн тенге. Автомобиль помещен на специальную стоянку", - проинформировали в полиции.



Ранее в Атырауской области суд вынес приговор задавившему подростка полицейскому.
 
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Теги:ПДДНарушенияЗадержание

новости по теме

09.11.2024, 19:35 8611

В Актау пожарные спасли четверых детей  

В Актау пожарные спасли четверых детей
Актау. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау в многоэтажном жилом доме произошел пожар. Спасателям удалось эвакуировать четверых детей, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Используя трехколенную лестницу, пожарные вывели из задымленной квартиры четверых детей 2009, 2012, 2020, 2024 годов рождения", - говорится в сообщении.



В МЧС уточнили, что пожар быстро ликвидировали. Пострадавших нет.

Ранее в Костанайской области при пожаре в жилом доме погибли пятеро детей из одной семьи. Аким региона пообещал организовать пострадавшей семье помощь и приобрести новое жилье со всей необходимой техникой.  
 
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Теги:ПожардетиСпасатели
09.11.2024, 13:20 14831

В Актюбинской области жестко приземлился военный вертолет, один человек погиб  Дополнено

В Актюбинской области жестко приземлился военный вертолет, один человек погиб
Фото: МЧС РК
Актобе. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Близ села Сарыжар Марктукского района военный вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку, в результате чего погиб один человек, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Вертолет модели МИ-8 был с участием троих человек на борту. Один из них погиб. Двое пострадавших доставлены в Актобе. Информация о происшествии уточняется", - рассказали в МЧС.


В управлении здравоохранения области сообщили, что состояние пострадавших стабильно тяжелое.

МЧС РК
Воздушное судно, предположительно, принадлежит Министерству обороны РК.

Прибывшие на место спасатели МЧС ликвидировали возгорание.

Предварительная причина авиационного инцидента - техническая неисправность", - прокомментировали крушение в Минобороны.


Дополнено 09.11.2024, 14.00

По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следственные органы", - сообщает Polisia.kz.

 
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Теги:ВертолетКрушениеМинобороныМЧС
08.11.2024, 20:08 39396

Скончался пострадавший при взрыве котельной в Костанайской области

Скончался мужчина 1969 года рождения
Костанай. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавший при взрыве котельной в Амангельдинском районе Костанайской области скончался, сообщает "ТоболИнфо".

Напомним, 6 ноября в котельной поселка Амангельды Амангельдинского района произошел взрыв. В результате без тепла остались три двухэтажных жилых дома и административные здания (суд, музей, дом культуры).

Из-под завалов спасатели извлекли мужчину 1969 года рождения. В акимате района сообщали, что его госпитализировали в районную больницу и направили туда бригаду анестезиологов по линии санавиации с целью корректировки лечения и решения вопроса транспортировки пациента из районной больницы в региональную больницу Аркалыка.

8 ноября стало известно, что мужчина скончался.
 
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Теги:ГибельВзрывПострадавший
08.11.2024, 14:31 43916

В Казахстане с начала года в ДТП с участием мопедов погибли 15 человек

Водителями мопедов совершено 930 ДТП за текущий год
В Казахстане с начала года в ДТП с участием мопедов погибли 15 человек
Фото: Depositphotos
Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года в дорожных авариях с участием мопедов погибли 15 человек, более 900 пострадали, сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

В Алматы стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", сообщает Polisia.kz. На состояние аварийности в мегаполисе влияет популяризация альтернативного вида транспортных средств: мопедов и электросамокатов.

Водителями мопедов с начала года допущено 930 ДТП, 953 человека травмированы, еще 15 погибли. С участием самокатов в городе совершено 127 ДТП, 133 человека травмированы, к счастью, погибших нет. Кроме того, с начала года за нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 31 894 мопедиста и 28 762 пользователя самокатов. Более 1800 мопедов водворены на специализированную автостоянку, - рассказал Тимур Ногайбаев.


Ранее президент подписал закон, обязывающий владельцев мопедов регистрировать свое транспортное средство и получать права на управление. В МВД опубликовали список необходимых для регистрации документов.
 
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Теги:ДТПмопедАлматы
08.11.2024, 11:22 46921

В ВКО погиб солдат-срочник: расследование начато по статье о доведении до самоубийства

В ВКО погиб солдат-срочник: расследование начато по статье о доведении до самоубийства
Фото: кадр из видео Минобороны РК
Усть-Каменогорск. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте Пограничной службы по Восточно-Казахстанской области погиб солдат-срочник, сообщает Погранслужба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

По предварительной информации, причина смерти - суицид. Органами полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса (Доведение до самоубийства)", - проинформировали в пресс-службе.


Ранее в Шахтинске военнослужащий-контрактник Национальной гвардии Казахстана совершил суицид. Также военнослужащий покончил с собой в Актау.

20 сентября офицер покончил с собой в Аягозском гарнизоне. Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник совершил суицид на территории военного института.

22 сентября стало известно о гибели 19-летнего курсанта Пограничной академии КНБ.
 
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Теги:ГибельВКОсолдат
07.11.2024, 19:52 58721

В Павлодаре из-за ураганного ветра произошло 19 повреждений на электросетях

Оперативные бригады и коммунальные службы работают в усиленном режиме
В Павлодаре из-за ураганного ветра произошло 19 повреждений на электросетях
Павлодар. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 19 повреждений на электросетях произошло в Павлодаре из-за ураганного ветра. Устранили 16 из них. Оперативные бригады и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, сообщает "Павлодар-онлайн".

Как сообщили в городском отделе ЖКХ, аварийные отключения произошли в разных районах города и в пригороде. Также аварийные отключения произошли в пригородных селах.

На данный момент из 19 аварийных отключений восстановлено 16. Устранением повреждений занимаются 10 оперативных бригад", - сообщили в городском отделе ЖКХ.


На уличных линиях электропередачи выявили семь повреждений, повреждены две опоры освещения. Все повреждения уже устранили. Из-за аварийного отключения не работали девять светофоров. Сейчас они функционируют в обычном режиме.

В отдел ЖКХ города, службу 109, а также посредством соцсети Instagram поступило порядка 40 заявок от жителей города об упавших деревьях, об угрозе падения, о сломанных ветках. Все обращения взяты на контроль. По городу работают 15 бригад для устранения последствий штормового ветра. Проводится работа по вывозу упавших деревьев. На текущее время отработано 30 заявок", - рассказали в отделе ЖКХ Павлодара.


Ранее сообщалось, что ряд районов Астаны остались без электричества из-за сильного ветра.
 
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Теги:ПавлодарВетерэлектроснабжение
07.11.2024, 14:25 63206

Часть Астаны осталась без света из-за сильного ветра

Заявки об отсутствии света поступают в основном от потребителей из частного сектора
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе АО "Астана-РЭК" сообщили, что ряд районов Астаны остались без электричества из-за сильного ветра.

В "Астана-РЭК" отметили, что заявки об отсутствии света поступают в основном от потребителей из частного сектора.

В настоящее время аварийные службы проводят восстановительные работы на воздушных линиях 10 кВ в микрорайоне Юго-Восток, правая сторона, частные дома районов Алматы, Сарыарка", - сказано в сообщении.


Для устранения последствий задействованы 12 оперативных и 12 ремонтных бригад, две единицы спецтехники.

Несколько дней назад из-за сильного ветра без света остались жители Актау.
 
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Теги:АстанаОтключениесвет
06.11.2024, 17:49 74496

В Костанайской области обрушилось здание котельной: из-под завалов извлечен мужчина  

На месте работают специалисты
В Костанайской области обрушилось здание котельной: из-под завалов извлечен мужчина
Фото: ДЧС Костанайской области
Костанай. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Амангельды Костанайской области в результате разрыва котла обрушилось здание котельной дома культуры, сообщает пресс-служба департамента про чрезвычайным ситуациям Костанайской области

Силами спасателей из-под завалов извлечен мужчина 1969 года рождения, который был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Со слов очевидцев, других людей в здании не было", - проинформировали в пресс-службе.



Подчеркивается, что на месте работают сотрудники ДЧС, полиции, МИО.

Напомним, в прошлом году в Коксуском районе Жетысуской области произошел взрыв котельной.
 
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Теги:Костанайская областьВзрывкотел

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