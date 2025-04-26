25.04.2025, 16:27 21916
Жителей одного из сел СКО эвакуируют из-за угрозы затопления
В Петропавловске и Кызылжарском районе проходит третья волна паводка, все службы работают в усиленном режиме
Рассказать друзьям
Петропавловск. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей села Тепличное Кызылжарского района Северо-Казахстанской области эвакуируют из-за паводков, сообщает акимат области.
Эвакуация проводится с 15.00 до 18.00 25 апреля. Для тех, кто нуждается в помощи, для перевозки будет организован подвоз людей и скорая помощь", - говорится в сообщении.
Для временного размещения людей заранее подготовлены эвакуационные пункты на базе средней школы 2 в селе Бесколь и в общежитии на улице Жумабаева, 142, в Петропавловске.
На месте работают сотрудники ЧС, местные исполнительные органы и другие экстренные службы. Убедительно просим сохранять спокойствие и строго следовать указаниям оперативных служб. Работы по укреплению дамбы в селе Тепличное продолжаются", - заявили в пресс-службе.
В акимате добавили, что в СКО ведется круглосуточный мониторинг паводковой ситуации.
В Петропавловске и Кызылжарском районе проходит третья волна паводка. В связи с этим ведется круглосуточный мониторинг уровня рек и состояния гидротехнических сооружений. Все службы работают в усиленном режиме. Ситуация находится на личном контроле акима СКО Гауеза Нурмухамбетова.
В селе Тепличное проводятся превентивные меры по укреплению защитного вала для обеспечения безопасности населенного пункта. Работы не прекращались даже ночью. Задействовано свыше 900 человек - это сотрудники МЧС, МВД, Национальной гвардии, а также представители местных исполнительных органов. Паводковая ситуация на особом контроле", - написал в Instagram глава региона.
Ранее в СКО ограничили въезд в поселок Заречный из-за перелива воды через дорогу.
новости по теме
25.04.2025, 18:06 19741
В Астане два грузовика загорелись после столкновения: погиб один человек
Проводится досудебное расследование
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане два грузовика загорелись после столкновения в районе КамАЗ-центра на улице Пушкина, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
По предварительным данным, водитель автомашины Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Sinotruk. В результате оба транспортных средства загорелись. При тушении пожара в кабине автомобиля Mercedes обнаружено тело водителя. Он погиб на месте. Водитель второго грузовика не пострадал. Он успел покинуть кабину до возгорания, спрыгнув с транспорта", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее двое подростков погибли в результате аварии в ЗКО.
25.04.2025, 12:48 25621
Вертолет и взрыв напугали сельчан на западе Казахстана
Рассказать друзьям
Уральск. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вертолет и громкий взрыв напугали жителей села Хан Ордасы, расположенного в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.
В Сети распространилось видео, на которых запечатлен низко летящий вертолет и столб дыма.
В пресс-службе областного департамента полиции региона прокомментировали ситуацию.
В мессенджере WhatsApp распространились видео- и аудиозаписи о пролете вертолета и громких звуках в Бокейординском районе. Сообщаем, что указанные события связаны с плановыми мероприятиями на огороженной территории военного полигона, расположенного вдали от населенных пунктов. Угрозы для населения отсутствуют. Местными органами проводятся разъяснительные работы", - пояснили в ДП.
Ранее в аэропорту Алматы прошли антитеррористические учения.
24.04.2025, 15:43 49496
Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции в Жамбылской области
Жертв и пострадавших нет
Рассказать друзьям
Тараз. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На станции "Турксиб" в Жамбылской области с рельсов сошли грузовые вагоны, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
По данным КТЖ, сход грузовых вагонов произошел 24 апреля в 05.40 на станции "Турксиб". При этом отмечается, что все вагоны находятся в собственности частных владельцев.
Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации последствий на место были оперативно направлены восстановительные поезда со станций Тараза и Шу. Причины происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении компании.
Напомним, некачественный ремонт платформы стал причиной железнодорожной аварии в Туркестанской области.
23.04.2025, 17:49 77031
Опасность схода лавин сохраняется в юго-восточных регионах Казахстана
С начала лавиноопасного периода произошло 74 самопроизвольных сходов лавин
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Опасность схода лавин сохраняется в высокогорных зонах юго-восточных регионов Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Особенно опасен весенний период, когда лавинная активность возрастает. Лавинная активность в этих регионах наиболее высока в апреле месяце, когда чаще всего происходят самопроизвольные сходы лавин. В особенности это касается высокогорных участков, где возможны резкие колебания температур, что может способствовать увеличению лавинной угрозы", - проинформировали в пресс-службе.
По данным МЧС, с начала лавиноопасного периода произошло 74 самопроизвольных сходов лавин.
Для минимизации рисков проведены 103 профилактических спусков лавин и установлены снегозадерживающие щиты. В целях безопасности туристам и отдыхающим даны рекомендации, а в опасных зонах выставляются блок-посты по ограничению доступа населения и автотранспорта в зону лавинного риска", - добавили в министерстве.
Напомним, в марте в Алматы был объявлен высокий уровень лавинной опасности.
23.04.2025, 15:17 80496
Сильное землетрясение произошло в Стамбуле
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Стамбул. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сильное землетрясение произошло около 12.50 по местному времени (14.50 по времени Астаны) в Стамбуле.
Подземные толчки ощущались во всем районе Мраморного моря, информирует ТАСС. Как сообщают сейсмологи, магнитуда землетрясения составила 6,2.
Землетрясение продолжалось 10-15 секунд, ощущались в разных районах города и вызвал панику в Стамбуле.
Данных о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.
По данным РИА Новости, после землетрясения в городе последовали афтершоки. На улицах много людей, пережидающих опасность вдали от крупных строений. Видимых повреждений зданий в районе Атакёй нет.
Напомним, в феврале 2023 года мощное землетрясение в Турции унесло жизни 43 тыс. человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Ущерб, нанесенный стихией, оценили в 105 миллиардов долларов.
21.04.2025, 18:25 106636
Двое подростков погибли в результате аварии в ЗКО
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Уральск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двое подростков погибли в результате аварии на автодороге Переметное - Белес в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Произошло столкновение автомашин Jac N56 и ВАЗ-2110. В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. В машине находились несовершеннолетние 2008 и 2010 годов рождения", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Департамент полиции, выражая соболезнования семьям погибших, призывает родителей быть особенно внимательными к безопасности детей, не допускать подобных случаев на дорогах", - добавили в ДП.
Ранее детская футбольная команда попала в ДТП по пути в Астану.
20.04.2025, 17:41 127766
Трое малолетних детей погибли от отравления газом в Жамбылской области
Рассказать друзьям
Тараз. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трое малолетних детей скончались от отравления природным газом в селе Сарымолдаева Жамбылской области.
Информация о трагедии появилась в социальных сетях.
По информации Telegram-паблика HALYQSTAN, девочки 3, 5 и 7 лет находились дома одни.
Трагедия произошла вчера вечером. Утром мама девочек закрыла их и ушла по делам. Вернувшись к вечеру, почувствовала запах газа. Девочки уже были без сознания. Женщина отвезла их в больницу, но было поздно. Они умерли в реанимации, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.
В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося. С родными девочек работают психологи.
Дополнено 20.04.2025, 18.15
Информацию прокомментировали в департаменте полиции Жамбылской области.
По факту гибели в результате отравления природным газом в жилом доме в Меркенском районе троих детей начато досудебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз, проводятся следственные действия. Уголовное дело находится на контроле руководства департамента полиции", - сообщили в ведомстве.
Дополнено 20.04.2025, 18.53
В доме использовался кустарный газовый котел с неправильно установленным дымоходом, сообщает 24.kz со ссылкой на пресс-службу QazaqGaz Aimaq.
В доме также не было вентиляционного канала, теплоизоляции, конденсатосборника, а также договора на обслуживание и датчика загазованности", - уточнили в газовой службе.
Напомним, в декабре прошлого года двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Акмолинской области. За месяц до этого в Астане произошел пожар в частном доме. В огне погибли четверо детей в возрасте от 2 до 13 лет.
После трагедий детский омбудсмен Динара Закиева предложила запретить оставлять детей без присмотра.
20.04.2025, 14:46 118791
Двое участников алматинского полумарафона скончались во время забега
Рассказать друзьям
Алматы. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во время Almaty Half Marathon скончались два участника - 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади.
Информация появилась на сайте марафона.
Оба преодолевали дистанцию полумарафона (21,1 км) и были постоянными участниками забегов в Алматы. Организаторы действовали согласно регламенту: медслужбы, экстренные службы и полиция сработали оперативно и своевременно. Несмотря на принятые меры, спасти жизни участников не удалось", - говорится в информации.
Первому участнику стало плохо уже на первом километре дистанции на проспекте аль-Фараби.
В 8.15 сотрудники ДП сообщили, что упал участник. Скорая подъехала в течение минуты, пульса не было. Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Предварительное заключение - тромбоэмболия легочной артерии. Была хроническая артериальная гипертензия", - сообщил врач 2/51 бригады Алибек Хожаназаров.
Организаторы подчеркнули, что Аккоян Рсалиев регулярно участвовал в забегах с 2021 года. Ранее успешно преодолевал дистанции 21,1 км и 10 км на Almaty Half Marathon и Almaty Marathon.
Второй погибший - Нурбол Ахмади - ранее участвовал на дистанции 10 км в забеге Winter Run 2025, зарегистрировался на полумарафон в Астане и Алматы, а также на марафон в Алматы.
Бегун потерял сознание на 16 километре дистанции. Прибывшие на место происшествия врачи оказывали реанимационные действия. Однако, безрезультатно, смерть наступила до приезда бригады. По словам врачей, предварительный диагноз - тромбоэмболия легочной артерии, острая сердечная недостаточность.
Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
По словам исполнительного директора корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаевой, безопасность участников - приоритет организаторов.
Во время регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что физически готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье, что является принятой в мире практикой при проведении подобных марафонов. Для участников Almaty Marathon в течение года мы регулярно проводим бесплатные открытые тренировки и лекции с экспертами на тему подготовки и безопасного бега", - сообщила организатор.
Корпоративный фонд "Смелость быть первым" приносит свои соболезнования родным и близким погибших. Организаторы связались с семьями бегунов и планируют оказать материальную помощь семьям погибших.
Два года назад в Алматинской области 41-летний марафонец скончался за несколько метров до финишной арки на забеге Tengri Ultra. У мужчины остановилось сердце.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.04.2025, 09:31В нацпарке "Иле-Алатау" фотоловушка засняла индийского дикобраза 26.04.2025, 09:009576В Казахстане из незаконного оборота изъяли свыше 13 килограммов "синтетики" 26.04.2025, 10:147446Незаконный оборот: в Атырауской области полицейские изъяли около 1,6 тонны рыбы 26.04.2025, 11:185971В Отбасы банке объяснили изменения в правилах использования пенсионных выплат на лечение 26.04.2025, 11:462681Развитие Алматы: акимат разработал план по реализации поручений Токаева 21.04.2025, 08:04214976В аэропорту Алматы проведут антитеррористические учения 22.04.2025, 15:41207771Глава фонда "НеМолчи.kz" попросила убежища в Черногории 22.04.2025, 19:19203481В Алматы более 200 водителей мопедов привлекли к ответственности 21.04.2025, 17:14199021В Казахстане запущена онлайн-платформа для поиска ветеранов Великой Отечественной войны 21.04.2025, 16:48197751Гагаринский старт может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО 27.03.2025, 19:46238486Регистрация смартфонов в Казахстане: Минцифры сделало заявление 27.03.2025, 11:38229756Предприниматели устроили незаконную торговлю на территории музея-заповедника в Жамбылской области 21.04.2025, 08:04214976В аэропорту Алматы проведут антитеррористические учения 27.03.2025, 18:45Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о деятельности международного центра промышленной кооперации211341Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о деятельности международного центра промышленной кооперации 22.04.2025, 15:41207771Глава фонда "НеМолчи.kz" попросила убежища в Черногории
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?