07.07.2024, 20:00 21106
Жители правого берега Астаны остались без воды
Из-за грозы произошел скачок электроэнергии
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Астана. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 7 июля, в 18.45 на НФС произошел скачок электроэнергии. Отключение произошло в сети 220 кВ АО "Кегок", в связи с чем было снижение напряжения, сообщает ГКП "Астана Су Арнасы".
Причины инцидента связаны с неблагоприятными погодными условиями. Аварийных отключений в сетях АО "Астана-РЭК" нет.
В связи со скачком в ряде домов не было воды. В настоящее время проведены все необходимые работы, объект будет запущен в течение 30 минут, после водоснабжение восстановится", - сообщили в компании.
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08.07.2024, 09:09 356
В Астане затопило аэропорт
Причиной потопа стал поврежденный водопровод
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аэропорт Астаны затопило из-за поврежденного во время ремонта водопровода, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Во время недавних ремонтных работ в международном аэропорту Астаны из-за неисправности в конструкции был поврежден водопровод. В настоящее время наши специалисты работают круглосуточно, чтобы исправить ситуацию и как можно быстрее восстановить работу", - пояснили в пресс-службе.
В аэропорту принесли извинения за неудобства и заверили, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.
Напомним, вчера сильные ливни спровоцировали грязевой сель в Жамбылской области. Затоплены более 200 дворов и 21 дом.
08.07.2024, 08:29 141
Более 200 дворов затопил грязевой сель в Жамбылской области
Фото: акимат Жамбылской области
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Тараз. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В районном центре Сарысуского района затопило более 200 находящихся в предгорной местности дворовых территорий и 21 дом из-за спровоцированного ливнем склонового стока, сообщает акимат региона.
Также из-за непогоды и сильного ветра отключилось электричество в нескольких сельских округах. На данный момент его восстанавливают в селе Саудакент Байкадамского сельского округа.
Жителям оказывается необходимая помощь. Ведется работа по откачке воды. Задействовано более 50 сотрудников МИО, ДЧС, 17 единиц техники, 11 мотопомп и дрон", - сообщили в акимате.
Из села Саудакент отводят воду с помощью спецтехники. Трасса Жанатас - Саудакент пока закрыта из-за угрозы подтопления.
В акимате отметили, что уровень воды снизился. Жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия находятся замакима области Канатбек Мадибек, начальник ДЧС Арман Токанов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мурат Саурыков.
Напомним, в марте интенсивные осадки стали причиной лавин и разрушений в Алматы.
Ранее, 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
После трагедии известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
В этом году Казахстан накрыла волна разрушительных паводков. В 10 регионах был объявлен режим ЧС. Свыше 120 тысяч граждан, в том числе более 45 тысяч детей, были эвакуированы. На 21 июня около 4 тысяч жителей оставались в эвакопунктах. 8 тысяч затопленных домов были признаны аварийными.
07.07.2024, 10:11 40296
В Астане после хлопка газа обрушилась часть административного здания
Причина пожара устанавливается
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Астана. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Есильском районе столицы произошел пожар в котельной, пристроенной к административному зданию, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В результате пожара обрушились панели на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
05.07.2024, 17:42 94996
Три человека погибли в воинской части Арыси
Фото: МО РК
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Арысь. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Арыси в воинской части три человека погибли из-за отравления канализационным газом, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
При выполнении работ по обслуживанию и очистке системы канализации на территории воинской части из-за отравления канализационным газом погибли три человека, в числе которых двое гражданских лиц и один военнослужащий по контракту", - проинформировали в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, еще один рабочий и военнослужащий по контракту находятся в больнице Арыси.
Их состояние оценивается как стабильно тяжелое (...) По данному факту Шымкентским отделом военно-следственного управления МВД РК начато досудебное расследование по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил охраны труда)", - добавили в пресс-службе.
Ранее солдат-срочник сбежал с оружием из воинской части в Атырауской области.
05.07.2024, 16:34 99131
Очередное ДТП с участием автобуса произошло в Алматы
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Алматы. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на пересечении улиц Жангельдина и Тюлькубасской произошла дорожная авария с участием автобуса и легкового автомобиля, есть пострадавшие.
Как рассказали в департаменте полиции Алматы, водитель "Тойоты", совершая левый поворот с улицы Жангельдина на улицу Тюлькубасскую, допустил столкновение с маршрутным автобусом.
По предварительным данным, в результате ДТП за медицинской помощью обратились шесть человек", - сказано в сообщении полиции.
К расследованию обстоятельств аварии приступили сотрудники управления полиции Жетысуского района.
Напомним, на прошлой неделе в Алматы в ДТП с участием автобуса погиб человек, 25 пострадали.
В прошлом году близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. Во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Напавший на водителя дебошир получил 8 лет тюрьмы.
05.07.2024, 13:27 103656
Опасность подтопления набережной Урала миновала
С набережной убирают мешкотары
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Атырау. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Атырау начали работы по уборке мешкотары на набережной реки Урал, сообщил на заседании оперативного штаба аким Атырауской области Жасулан Бисембиев.
По его словам, опасность подтопления участков вдоль набережной на сегодняшний день миновала. Теперь стоит задача очистить набережную от защитных сооружений.
Территорию поделили на 16 участков, за каждым из них закреплены ответственные организации. Основная задача - убрать мешки с набережной и очистить данную территорию.
Работы необходимо завершить в течение недели", - резюмировал Бисембиев.
В штабе также сообщили, что трасса Атырау - Уральск открыта для движения.
В связи с полным завершением текущего ремонта открыт участок трассы Атырау - Уральск на 5-67-м км, по направлению город Атырау - село Махамбет. Трасса открыта как для легковых, так и для грузовых машин", - рассказали в штабе.
1 июля уровень воды в Урале впервые за долгое время опустился ниже критического уровня. Самый высокий уровень воды в реке был зафиксирован в середине мая.
Напомним, в период паводков в Казахстане были эвакуированы свыше 120 тысяч граждан, в том числе более 45 тысяч детей.
05.07.2024, 11:05 108066
Двенадцать ножевых: жестокое убийство произошло в Есике
Фото: Depositphotos
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Конаев. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жестокое убийство произошло на автозаправочной станции в Есике.
Информация о шокирующем случае появилась в соцсетях. По данным очевидцев, инцидент произошел на автозаправке.
В ходе словесной перепалки в салоне авто подозреваемый нанес двенадцать ножевых ранений мужчине 1995 г.р, в результате чего тот скончался на месте.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в департаменте.
Ранее в Актобе в результате стрельбы и поножовщины скончался молодой мужчина.
В мае два жителя Алматы устроили поножовщину в центре города.
3 января в Актобе двое подростков скончались от ножевых ранений в результате групповой драки.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
04.07.2024, 11:56 133276
Очередное нападение на медика произошло в Актау
Подозреваемый в хулиганстве задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело
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Актау. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау неизвестный избил фельдшера скорой помощи, сообщает Lada.kz.
Нападение на медика, по словам жителей 4-го микрорайона, произошло около полуночи в доме № 4.
Фельдшер получил сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому, а также многочисленные ушибы на лице.
По данным пресс-службы областной многопрофильной больницы, пострадавшего осмотрели врачи, оказали ему медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение", - сообщает сайт.
В региональном департаменте полиции сообщили, что подозреваемый в хулиганстве задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В начале июня в Астане задержали пьяного дебошира, напавшего с ножом на работника скорой.
В Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников. В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.
Ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.
В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.
Тем не менее предложение Министерства здравоохранения и депутатов ужесточить ответственность за нападение на медработников не поддержали правоохранительные органы.
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