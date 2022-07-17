Жители Зайсана ощутили землетрясение

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮЛЯ - Пожарные ликвидировали крупный пожар в частном доме на правом берегу Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

16 июля в 16.46 подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о том, что горит частный дом", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана.

По прибытии пожарных было установлено, что по адресу переулок Мирный, дом 17, горит хозяйственная постройка, баня и кровля частного дома с дальнейшим переходом горения на соседнее временное строение, хозяйственную постройку, а также на кровлю трехэтажного частного дома, расположенного на переулке Фестивальный.

Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Силами огнеборцев пожар был ликвидирован в 18.02. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Всего в ликвидации пожара по повышенному номеру вызова были задействованы 61 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС Нур-Султана и экстренные службы города.