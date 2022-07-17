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Жители Зайсана ощутили землетрясение

16.07.2022, 18:40 37306
ЗАЙСАН. 16 ИЮЛЯ - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 16 июля в 17 час. 30 мин. 48 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эпицентр землетрясения расположен в 829 км на северо-восток от Алматы на границе Казахстана и Китая.
 
Энергетический класс землетрясения 11.0. Магнитуда MPV 4.7. Глубина 5 км.
 
Подземные толчки силой в 2 балла ощутили жители Зайсана и села Курчум.
 

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В столице потушили крупный пожар

17.07.2022, 12:39 851
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮЛЯ - Пожарные ликвидировали крупный пожар в частном доме на правом берегу Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

16 июля в 16.46 подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о том, что горит частный дом", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана. 

 
По прибытии пожарных было установлено, что по адресу переулок Мирный, дом 17, горит хозяйственная постройка, баня и кровля частного дома с дальнейшим переходом горения на соседнее временное строение, хозяйственную постройку, а также на кровлю трехэтажного частного дома, расположенного на переулке Фестивальный. 
 
Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Силами огнеборцев пожар был ликвидирован в 18.02. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
 
Всего в ликвидации пожара по повышенному номеру вызова были задействованы 61 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС Нур-Султана и экстренные службы города.
 

Самолет Air Astana вернулся в аэропорт Алматы через полтора часа после вылета

16.07.2022, 18:29 38041
Самолет Air Astana вернулся в аэропорт Алматы через полтора часа после вылета
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 16 ИЮЛЯ - 16 июля самолет авиакомпании Air Astana Airbus A321, выполнявший рейс KC585 по маршруту Алматы - Мале, вылетел по расписанию в 01.47, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Во время полета произошел отказ датчика контроля и индикации вибрации двигателя. Согласно процедурам безопасности было принято решение вернуться в аэропорт вылета для устранения неисправности. В 03.30 воздушное судно приземлилось в Алматы. Посадка прошла в штатном режиме, сообщает пресс-служба авиакомпании.
 
Через два часа после приземления пассажирам предоставили питание и напитки. Ожидаемое время вылета самолета сегодня в 18.15.
 
Напомним, в связи с многочисленными обращениями пассажиров в соцсетях по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan Алматы - Мале, Нур-Султан -Ташкент и Алматы - Костанай, а также по другим маршрутам КГА МИИР РК и Авиационной администрацией Казахстана будет проведено соответствующее расследование.
 

В Актау шесть человек унесло в море на сапбордах

16.07.2022, 15:23 44446
В Актау шесть человек унесло в море на сапбордах
Фото: ДЧС Мангистауской области
АКТАУ. 16 ИЮЛЯ - В Актау за один день спасатели оказали помощь шестерым сапбордистам и двум мужчинам на надувной лодке, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
15 июля напротив жилого массива "Приморский" в море на сапбордах унесло трех человек - двое из них 1991 года рождения, третий - 1993 года рождения, сообщает "Лада".
 
Этим же вечером сотрудники ДЧС спасли еще трех человек 1975, 2004 и 2008 годов рождения, катавшихся на сапбордах в море. Медики оказали им первую помощь.
 
Третья спасательная операция прошла в селе Акшукур Тупкараганского района. На надувной лодке далеко от берега унесло двух человек 1987 и 1988 годов рождения. Спасенных мужчин передали работникам Центра скорой медицинской помощи для оказания первой медицинской помощи.
 

На Иссык-Куле в ДТП погиб велосипедист из Казахстана

16.07.2022, 13:52 48486
На Иссык-Куле в ДТП погиб велосипедист из Казахстана
Фото: Depositphotos
БИШКЕК. 16 ИЮЛЯ - Около 7.40 в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступил звонок о том, что между селами Булан-Соготу и Бостери произошло ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выехавшая на место ДТП следственно-оперативная группа установила, что 41-летний житель Бишкека У.А., управляя автомашиной "Лексус-330", врезался в машину "Ниссан-Микра" под управлением 40-летнего жителя села Григорьевка П.И., а после сбил велосипедиста из Казахстана, 58-летнего Д.М., ехавшего по обочине. В результате ДТП гражданин Казахстана скончался на месте, сообщает 24.kg.
 
Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД Иссык-Кульского района, и все собранные материалы переданы в следственную службу для дачи юридической оценки. Назначены соответствующие экспертизы и медицинское освидетельствование водителей на предмет употребление спиртных напитков.
 

В Карагандинской области в ДТП погибли восемь человек

16.07.2022, 12:30 50291
В Карагандинской области в ДТП погибли восемь человек
КАРАГАНДА. 16 ИЮЛЯ - 16 июля в 3.20 в Шетском районе Карагандинской области на трассе Алматы - Екатеринбург произошло столкновение грузового автомобиля MAN и пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, в салоне которого находились 17 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Микроавтобус следовал из Алматы в Караганду. В результате аварии на месте погибли семь человек, еще один пассажир скончался на пути в больницу. С травмами различной тяжести в медицинское учреждение доставлены девять человек, сообщает eKaraganda.
 
Данный факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
 
По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем.
 

В Караганде в одном из дворов нашли новорожденного

16.07.2022, 10:46 53126
В Караганде в одном из дворов нашли новорожденного
КАРАГАНДА. 16 ИЮЛЯ - 15 июля около 21.00 в Центральный отдел полиции Караганды поступило сообщение, что в одно из медицинских учреждений доставлен новорожденный мальчик, найденный во дворе многоэтажного дома, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На место прибыла следственно-оперативная группа, сообщает eKaraganda
 
По словам обнаружившей ребенка 21-летней девушки, она вечером вышла из подъезда дома и возле скамейки увидела картонную коробку, в которой находился завернутый в одеяло младенец. Девушка взяла его на руки и отнесла в ближайшее медицинское учреждение.
 
По словам врачей, младенцу первые сутки жизни и он около двух часов назад родился в домашних условиях. Ребенок недоношенный, в тяжелом состоянии. В настоящий момент мальчик находится в перинатальном центре под наблюдением врачей.
 
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали мать ребенка, 23-летнюю жительницу области.
 
Данный факт зарегистрирован в полиции. Проводится расследования.
 

В Уральске в ДТП пострадал ребенок

15.07.2022, 20:36 71066
В Уральске в ДТП пострадал ребенок
Фото: ДП ЗКО
УРАЛЬСК. 15 ИЮЛЯ - Авария произошла 15 июня около 15.30, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Недалеко от моста на улице Жангир хана столкнулись Audi и Lada. В результате ДТП пострадали три человека: водитель Audi 1992 года рождения и ее пассажир - пятилетний ребёнок, а также пассажир Lada, сообщает портал "Мой город".
 
На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняя причины и обстоятельства происшествия.
 
Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Павлодар - Кызылорда погиб 33-летний водитель.
 

В Алматинской области трехлетняя девочка провалилась в выгребную яму

15.07.2022, 18:54 73121
В Алматинской области трехлетняя девочка провалилась в выгребную яму
Фото: ДЧС Алматинской области
КОНАЕВ. 15 ИЮЛЯ - Инцидент произошел утром 14 июля в селе Иргели Карасайского района Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Узнав от матери трехлетней девочки о том, что ребенок упал в туалет, отец с сыном бросились на помощь. Сначала мужчина хотел спуститься сам, но отверстие не позволило этого сделать. Тогда десятилетний Алихан вызвался спуститься в выгребную яму. Обвязав веревкой сына, отец мальчика спустил его в туалет и быстро вытащил сначала девочку, затем сына, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.
 
В ДЧС подчеркнули, что герой будет представлен к ведомственной награде за смелость и спасение жизни ребёнка.
 

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