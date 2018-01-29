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Искусственный интеллект будет помогать казахстанским врачам лечить онкобольных29.01.2018
  • Фото: www.zakon.kz
Медицина  12:16

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Искусственный интеллект будет помогать казахстанским врачам лечить онкобольных. Об этом сегодня в ходе правчаса в мажилисе сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент агентства.

"В прошлом году между Министерством здравоохранения и компанией IBM был подписан меморандум о сотрудничестве по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранении. Казахстан стал 16-й страной в мире, которая будет внедрять у себя искусственный интеллект в сфере здравоохранения и эту программу", - сообщил глава Минздрава.

По его информации, начиная с 2015 года в информационных системах Минздрава накоплено 14 терабайт данных, что сопоставимо с 5,8 млрд страниц текста.

"Это значительный объем данных, который необходимо обрабатывать с применением технологий Big Data и искусственного интеллекта, которые позволяют проводить глубокий машинный анализ проблем и потребностей системы здравоохранения. Примером таких технологий является работа искусственного интеллекта "Ватсон". Сегодня мы передали в систему 100 тыс. записей обезличенных больных, состоящих на учете у онколога. В феврале мы получим от IBM рекомендации по лечению пациентов", - рассказал Биртанов.

Он пояснил, что система "Ватсон" анализирует медицинские данные из учебников, научных публикаций и всевозможных клинических протоколов и в течение минуты дает рекомендации по приоритетности лечения, наиболее эффективным методам лечения, а также ссылки на научные публикации.
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