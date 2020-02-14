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На запертом на карантин из-за коронавируса японском лайнере находятся четверо казахстанцев

13.02.2020, 18:55 7831
Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - На запертом на карантин из-за коронавируса круизном лайнере Diamond Princess находятся четверо казахстанцев. Об этом на брифинге в СЦК сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает Kazakhstan Today. 
 

На круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у берегов Японии, изолированы на карантин 3700 граждан из 50 стран. Подтверждено 174 случая коронавируса. На лайнере находятся четыре гражданина Республики Казахстан, состояние их здоровья удовлетворительное, результаты лабораторных исследований находятся в работе. Карантин закончится 19 февраля", - цитирует Ахметшарипа Kazpravda.kz.

 
Вынужденная изоляция пассажиров лайнера началась 4 февраля из-за распространения коронавирусной инфекции. Вице-президент компании-оператора Рай Калуори заявил, что наивысшим приоритетом является обеспечение гостей и членов экипажа лекарствами. На борт было доставлено более 2000 медикаментов.
 
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. На конец января 2020 года число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных - до 7711.
 
В Казахстане в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу усилен санэпидконтроль на всех пунктах въезда через границу с КНР, включающий в себя контроль тепловизорами, мониторинг состояния здоровья. Приостановлена выдача виз, режим 72-часового безвизового пребывания граждан КНР, деятельность МЦПС "Хоргос". Прекращены пассажирские перевозки (авиа, железнодорожные, автотранспортные).
 

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