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Некоторым жителям Алматы проведут вакцинацию против гриппа на дому

23.09.2020 7831
Некоторым жителям Алматы проведут вакцинацию против гриппа на дому
Алматы. 23 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями сделают вакцины от гриппа на дому, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщила на онлайн-брифинге главный врач Городской поликлиники №24 Жамиля Баттакова, пожилые люди, лица с ограниченными возможностями, и те, кто не имеет возможности посещения поликлиники, обслуживаются мобильными бригадами на дому.
 

При отсутствии возможности посещения поликлиник мобильные бригады выезжают к пациентам. Мобильные бригады выезжают в составе врача и медсестры, ими соблюдаются все необходимые правила. Таким образом, процедуру вакцинации можно проводить на дому", - сказала Баттакова. 

 
По информации акимата Алматы, в обязательном порядке все пациенты предварительно осматриваются врачом на предмет отсутствия противопоказаний. Далее медработники проведут вакцинацию. 
 
На сегодня в Городской поликлинике №24 вакцинацией против гриппа охвачены 1712 человек, из них на дому - 12.
 
Следует отметить, бесплатная вакцинация доступна следующим категориям граждан:
 
- лицам по эпидемиологическим показаниям;
- лицам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
- беременным во втором или третьем триместре;
- получателям услуг медико-социальных учреждений;
- медицинским работникам государственных учреждений;
- детям организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка;
- детям, подлежащим медицинскому наблюдению в медицинских организациях;
- часто болеющим детям старше шести месяцев;
- лицам, содержащимся в следственных изоляторах.
 
Бесплатная вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства или по месту прикрепления.
 
В целом в Алматы в связи с пандемией коронавируса количество доз вакцин, предназначенных для бесплатной вакцинации, увеличено со 130 до 430 тыс.
 

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