Некоторым жителям Алматы проведут вакцинацию против гриппа на дому

Алматы. 23 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями сделают вакцины от гриппа на дому, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила на онлайн-брифинге главный врач Городской поликлиники №24 Жамиля Баттакова, пожилые люди, лица с ограниченными возможностями, и те, кто не имеет возможности посещения поликлиники, обслуживаются мобильными бригадами на дому.

При отсутствии возможности посещения поликлиник мобильные бригады выезжают к пациентам. Мобильные бригады выезжают в составе врача и медсестры, ими соблюдаются все необходимые правила. Таким образом, процедуру вакцинации можно проводить на дому", - сказала Баттакова.

По информации акимата Алматы, в обязательном порядке все пациенты предварительно осматриваются врачом на предмет отсутствия противопоказаний. Далее медработники проведут вакцинацию.

На сегодня в Городской поликлинике №24 вакцинацией против гриппа охвачены 1712 человек, из них на дому - 12.

Следует отметить, бесплатная вакцинация доступна следующим категориям граждан:

- лицам по эпидемиологическим показаниям;

- лицам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

- беременным во втором или третьем триместре;

- получателям услуг медико-социальных учреждений;

- медицинским работникам государственных учреждений;

- детям организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка;

- детям, подлежащим медицинскому наблюдению в медицинских организациях;

- часто болеющим детям старше шести месяцев;

- лицам, содержащимся в следственных изоляторах.

Бесплатная вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства или по месту прикрепления.

В целом в Алматы в связи с пандемией коронавируса количество доз вакцин, предназначенных для бесплатной вакцинации, увеличено со 130 до 430 тыс.

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