В Алматы обсудили вопросы развития системы здравоохранения

Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы на заседании городского штаба обсудили вопросы развития системы здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

В Алматы на рабочем совещании под председательством заместителя акима города Ержана Бабакумарова обсудили деятельность медицинских организаций по снижению младенческой смертности. Также темой обсуждения стало снижение показателя смертности от злокачественных заболеваний, сообщили в пресс-службе акима города.

В работе совещания приняли участие руководители городских медицинских организаций. Участниками рассмотрели ряд вопросов, которые были озвучены в ходе Координационного совета, а также сообщили о принимаемых мерах.

Необходимо тщательно проработать все важные показатели государственных программ здравоохранения. Только слаженные совместные действия позволят решить все поставленные задачи. Всем главврачам необходимо держать на строгом контроле качество оказания медицинской помощи", - подчеркнул Ержан Бабакумаров.

Напомним, по результатам заседания Республиканского штаба разработан комплексный план действий по реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева, данных на совещании в Алматы 29 октября, по улучшению положения дел в системе здравоохранения Алматы, повышению качества и доступности медицинских услуг с учетом внедрения механизмов ОСМС.

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