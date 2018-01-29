Астана. 29 января. Kazakhstan Today - В Астане оказали медицинскую помощь жителю Карагандинской области, заболевшему в Египте, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении здравоохранения города Астаны, отправившийся на отдых в Египет Олег Василенко заболел на третий день отдыха: на голени левой ноги появились гнойные волдыри. По словам дочери, клиника Египта ставила диагноз "острый целлюлит", то есть воспаление подкожной ткани.

"Не удовлетворённые оказанием медицинской помощи в клинике Египта, родные пострадавшего обратились за помощью к столичным медикам, где в свою очередь, управление здравоохранения города Астаны в рамках ГОБМП оказала неотложную медицинскую помощь в Международном аэропорту столицы", - сообщили в ведомстве.

По данным управления, пострадавший прилетел на Родину через Астану и был доставлен местной бригадой скорой помощи в одну из больниц города. После осмотра специалистами медучреждения пациента доставили в инфекционное отделение клиники с диагнозом "рожистое воспаление".

В свою очередь, пострадавший и его родные выражают огромную благодарность сотрудникам Управления здравоохранения, акимату города Астаны и всему медицинскому персоналу больницы.

Просмотров: 2304