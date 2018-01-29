Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
29 января 2018
  • 19
  • :
  • 44
Все области
-16º Пасмурно
днем -1º    ночью -3º
17:00
.
Aнонс

В Астане оказали медицинскую помощь жителю Карагандинской области, заболевшему в Египте29.01.2018
Медицина  15:53

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - В Астане оказали медицинскую помощь жителю Карагандинской области, заболевшему в Египте, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении здравоохранения города Астаны, отправившийся на отдых в Египет Олег Василенко заболел на третий день отдыха: на голени левой ноги появились гнойные волдыри. По словам дочери, клиника Египта ставила диагноз "острый целлюлит", то есть воспаление подкожной ткани.


"Не удовлетворённые оказанием медицинской помощи в клинике Египта, родные пострадавшего обратились за помощью к столичным медикам, где в свою очередь, управление здравоохранения города Астаны в рамках ГОБМП оказала неотложную медицинскую помощь в Международном аэропорту столицы", - сообщили в ведомстве.

По данным управления, пострадавший прилетел на Родину через Астану и был доставлен местной бригадой скорой помощи в одну из больниц города. После осмотра специалистами медучреждения пациента доставили в инфекционное отделение клиники с диагнозом "рожистое воспаление".

В свою очередь, пострадавший и его родные выражают огромную благодарность сотрудникам Управления здравоохранения, акимату города Астаны и всему медицинскому персоналу больницы.
Просмотров: 2304
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   медицина
29.01.2018   15:53
В Астане оказали медицинскую помощь жителю Карагандинской области, заболевшему в Египте
29.01.2018   15:24
Фото: ria
Минздрав считает необходимым пересмотреть норму об уголовном преследовании медработников за врачебные ошибки
29.01.2018   14:08
Фото: http://ekaraganda.kz
В Карагандинской области выясняют причины распространения гепатита А
29.01.2018   12:16
Фото: www.zakon.kz
Искусственный интеллект будет помогать казахстанским врачам лечить онкобольных
26.01.2018   21:33
В Алматы в ближайшие три года планируется строительство крупных медобъектов
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today