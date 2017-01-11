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В ЦОНах Алматы работают мобильные медицинские посты10.01.2017
Медицина  20:07

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - В ЦОНах Алматы работают мобильные медицинские посты, сообщили в пресс-службе городского управления здравоохранения.

"В связи с проходящей в Центрах обслуживания населения временной регистрацией граждан Алматы, по поручению аппарата акима Алматы во всех ЦОНах города, где на сегодня имеется большое скопление людей, установлены мобильные медицинские посты силами организаций здравоохранения города. Медицинские работники готовы оказать населению экстренную медицинскую помощь при получении услуги по временной регистрации", - сообщили в ведомстве, передает Kazakhstan Today.

Мобильные посты работают с 08.00 до 20.00 в две смены, медработники оказывают экстренную доврачебную помощь при обращении граждан.

"Пользуясь случаем, у медицинских работников мобильного поста можно получить развернутую информацию по получению государственных услуг в электронном виде, профилактики ОРВИ и гриппа, прохождения профилактических осмотров целевых групп населения, с раздачей информационных брошюрок и буклетов", - заключили в пресс-службе.

Напомним, что в Казахстане вступили в силу требования по обязательной регистрации граждан по месту проживания. В этой связи в ЦОНах наблюдается большой приток посетителей.
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