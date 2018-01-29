Караганда. 29 января. Kazakhstan Today - В Карагандинской области выясняют причины распространения гепатита А, передает Kazakhstan Today.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поручил держать ситуацию с распространением гепатита А в регионе на особом контроле, пишет портал ekaraganda.kz

"Отмечается рост заболеваемости гепатитом А. В стационаре находятся 43 больных, из них в Областной инфекционной больнице - 32, в Темиртау - 6, в Шахтинске - 4, в Балхаше - 1. Выписано на сегодняшний день 6 человек. В основном заболевают школьники. При расследовании выявили, что в каникулярное время дети находились в различных областях, посещали игорные заведения и торговые объекты, не всегда соблюдали правила личной гигиены", - доложил на аппаратном совещании руководитель управления по охране общественного здоровья Карагандинской области Кайрат Баймухамбетов.

По его словам, в настоящее время принимаются все меры для установления причин вспышки заболеваемости.

"Помимо контактных путей, отрабатываются водный и пищевой пути. В рамках меморандума отобрали в больничных и дошкольных организациях пробы овощей и фруктов. В трех пробах выявили антиген гепатита А. Дали распоряжение использовать овощи и фрукты только в вареном виде, обдавать их кипятком. Направили письмо прокурору области о разрешении отбора проб с рынка "Шыгыс", - сказал Баймухамбетов.

Вместе с тем он указал на необходимость закладывания большего количества средств на вакцинирование детей от гепатита А.

"На настоящий момент активно вакцинированы 177 человек. Сегодня из Алматинской области в управление здравоохранения поступят 2000 вакцин. В прошлом году дефицит вакцин составил 60% для детей двух- и трехлетнего возраста. Необходимо запланировать вакцину на детей", - проинформировал руководитель управления.

В свою очередь, руководитель управления образования Есенгазы Имангалиев сообщил, что в школах выполняются все санитарно-профилактические мероприятия, ведется мониторинг отсутствующих учащихся.

"Селекторное совещание провели с родительской общественностью. Также дали указание во всех учебных заведениях внеплановые проверки провести и еще раз на гигиенические условия обратить внимание. В школах, где произошли случаи заболевания, кабинетную систему отменили", - сообщил он.

В свою очередь, Ерлан Кошанов высказал мнение, что случившееся - это результат принятия недостаточных мер со стороны вышеупомянутых государственных органов и местных властей.

"Пока не будет динамики снижения, вопрос будет находиться на особом контроле", - заключил глава региона.

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