В Казахстане стартовала кампания по прикреплению к поликлиникам
Кампания проходит с 1 сентября по 1 ноября
Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября по 1 ноября в Казахстане проходит ежегодная кампания по прикреплению населения к организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), сообщает пресс-служба Минздрава РК.
В соответствии с правилами прикрепления в этот период граждане могут выбирать или менять поликлинику в пределах одной административно-территориальной единицы. Тем, кто подаст заявку на прикрепление в этот период, смогут оказать легкую помощь в новой поликлинике с 1 января 2026 года при наличии прочного соглашения с Фондом медицинского страхования.
В поликлинике могут прикрепиться граждане Казахстана; иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК (при наличии вида на жительство); трудовые мигранты и члены их семей из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения) при наличии договора добровольного или вмененного медицинского страхования.
Прикрепиться можно через портал eGov.kz (услуги доступны онлайн, срок рассмотрения - 1 рабочий день); в выбранной поликлинике подать заявление лично.
В ведомстве подчеркнули, что открепление от прежней поликлиники производится автоматически.
Гражданам рекомендуется прикрепляться в пределах шаговой доступности (15-20 минут пешком). Это важно для оказания медпомощи на дому. В целом прикрепление доступно в пределах своего населенного пункта.
Ранее сообщалось, что с момента внедрения системы ОСМС финансирование здравоохранения увеличилось в 3 раза, что позволило расширить доступ населения к высокотехнологичным и дорогостоящим услугам.
22.08.2025, 11:49 35066
Людей с нарушением слуха в Казахстане обеспечат слуховыми аппаратами
Меры касаются пациентов, не имеющих инвалидности
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана внесла дополнения в приказ "Об утверждении стандарта организации оказания оториноларингологической и сурдологической помощи в Республике Казахстан", теперь граждан с нарушением слуха будут обеспечивать слуховыми аппаратами за счет государства.
Согласно документу, обеспечение слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющим инвалидность, осуществляется местными исполнительными органами.
Местные органы государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы осуществляют закуп медицинских изделий для обеспечения слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющим инвалидность", - говорится в приказе.
Документом также предусмотрено, что замена слуховых аппаратов, в том числе аппаратов костного проведения, осуществляется по истечении 4 лет с момента их установки за счет средств местного бюджета в кабинете слухопротезирования, выдавшего их.
Замена речевых (аудио) процессоров к имплантам среднего уха и костного проведения осуществляется один раз в 5 лет за счет средств местного бюджета.
Ранее в Минздраве заверили, что лечение диабета останется доступным для всех казахстанцев.
20.08.2025, 19:03 43636
Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в области онкологии и радиологии
В Алматы прибыли главы Шаньдунского медицинского онкологического центра и Синьцзянского медицинского университета
Алматы. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 20 августа в АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (КазНИИОР) состоялась стратегическая встреча с делегацией Китайской Народной Республики.
В Алматы прибыли руководители Шаньдунского медицинского онкологического центра и Синьцзянского медицинского университета и его аффилированного онкологического госпиталя.
В состав делегации вошли руководители научных центров, специализирующихся на лечении онкологических заболеваний (Центр опухолей головы и шеи, радиационной онкологии и ядерной медицины, Центр трансплантации, Центр по хранению биоматериалов, а также Центр по использованию искусственного интеллекта).
Основные темы встречи - развитие международного сотрудничества, обмен опытом в области профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также расширение совместных научных инициатив в рамках программы "Один пояс - один путь".
Председатель совета Шаньдунского Первого медицинского университета профессор Лю Сицзинь представил новейшие подходы в области лучевой терапии, онкохирургии и организации онкологической помощи. Заместитель секретаря партийного комитета Люй Юхуа рассказала о перспективах сотрудничества. Руководители профильных центров представили свои достижения, а специалисты КазНИИОР поделились опытом в области радиологии, ядерной медицины, национального скрининга и цифровизации онкологической службы. "Сегодняшняя встреча открывает новые перспективы для взаимодействия между Казахстаном и Китаем. Совместные исследования, обмен знаниями и подготовка кадров позволят внедрять инновационные подходы в практику и повышать доступность качественной помощи для пациентов. Мы уверены, что это сотрудничество будет взаимовыгодным и стратегически значимым", - отметил председатель правления КазНИИОР Ербол Бекмухамбетов.
По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве и подтвердили готовность к реализации совместных проектов, проведению стажировок специалистов и внедрению инновационных технологий в клиническую практику.
20.08.2025, 11:04 46391
Продолжительность жизни казахстанцев впервые превысила 75 лет
Фото: Depositphotos
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК отчиталось о трансформации сферы здравоохранения и мерах, направленных на повышение доступности и качества медицинской помощи для казахстанцев и увеличение продолжительности жизни.
В ведомстве напомнили, что 14 июля 2025 года был подписан новый закон по вопросам обязательного медицинского страхования.
Охрана здоровья населения является особым приоритетом нашего государства, и наша задача - обеспечить рост ожидаемой продолжительности жизни населения не менее 77 лет к 2029 году. В целом цель достижима, и ежегодно прослеживается положительная динамика. По итогам 2024 года продолжительность жизни впервые достигла 75 лет и 4 месяцев", - рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
В Минздраве также перечислили основные изменения в системе здравоохранения.
Профилактические скрининги включены в гарантированный государством пакет медуслуг
С момента внедрения системы ОСМС финансирование здравоохранения увеличилось в 3 раза, что позволило расширить доступ населения к высокотехнологичным и дорогостоящим услугам.
Теперь вся медицинская помощь четко разделена на две части: базовый пакет, гарантированный государством абсолютно всем жителям страны, и расширенный страховой пакет для застрахованных граждан.
14 июля текущего года подписан закон, который предусматривает четкое разделение пакетов гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и социального медицинского страхования. Обеспечивается доступность скринингов по наиболее распространенным социально значимым заболеваниям для всех граждан вне зависимости от статуса застрахованности. Вводятся новые виды скрининга для раннего выявления рака, сердечно-сосудистых заболеваний и острых нарушений мозгового кровообращения для мужчин старше 50 лет уже с текущего года. Обследования при подозрении на социально значимые заболевания в рамках данного закона будут доступными для всех", - подчеркнула Акмарал Альназарова.
Система ОСМС к 2026 году дополнительно охватит свыше 1 млн человек
Закон "Об обязательном социальном медицинском страховании" предусматривает реализацию ряда мер для укрепления финансовой устойчивости системы здравоохранения.
В систему вводится механизм уплаты взносов за граждан из социально уязвимых категорий местными исполнительными органами. Реализация этой нормы позволит к 2026 году дополнительно охватить системой ОСМС свыше 1 млн человек.
Для соблюдения принципа социальной справедливости отменяется верхний предел дохода, с которого производятся отчисления в Фонд социального медицинского страхования. Данный подход обеспечит соразмерный вклад граждан в систему и принесет в бюджет отрасли дополнительно до 200 млрд тенге в год.
Также предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства за 11 млн граждан из льготных категорий. Эта мера позволит к 2030 году увеличить финансирование на сумму до 289 млрд тенге.
С 2027 года будет внедрен единый пакет, который предполагает четкое разграничение между гарантированным объемом бесплатной медпомощи (ГОБМП) и пакетом ОСМС. Каждый житель страны будет знать, какие услуги гарантированы государством, а какие покрываются страховкой.
Увеличилась продолжительность жизни и снизилась младенческая смертность
По итогам 2024 года продолжительность жизни в стране впервые достигла 75,4 лет. Показатель материнской смертности снизился на 12%, достигнув исторического минимума. Также отмечено снижение неонатальной смертности на 20%, младенческой - на 11% и детской - на 8%. В 2024 году в стране впервые внедрена инновационная технология "Фетальная медицина": проведена 71 внутриутробная операция у плода, в результате чего была сохранена жизнь 96 новорожденным. Активно развивается и хирургия новорожденных - за первое полугодие 2025 года оперативное лечение получили 600 младенцев с врожденными пороками развития. Для раннего выявления патологий в стране создана эффективная инфраструктура - Клиники одного дня, Центры охраны плода. Детям с рождения проводятся четыре вида скринингов: неонатальный, аудиологический, психофизический и офтальмологический. Эта работа уже дала результаты - первичная инвалидность детей с врожденными пороками снизилась на 7,5%, а выживаемость новорожденных увеличилась с 88% до 93%", - сообщает Минздрав.
Для улучшения помощи детям в каждой организации ПМСП организуются педиатрические отделения. При поддержке ЮНИСЕФ в поликлиниках открываются Центры развития и раннего вмешательства. На сегодня уже действует 100 таких центров, где дети с трудностями развития получают комплексную помощь. В связи с растущим числом детей с аутизмом в четыре раза увеличено количество коек для их реабилитации.
Для поддержки материнства впервые запущена программа "Аналар саулығы", нацеленная на укрепление репродуктивного здоровья женщин. Параллельно для женщин из отдаленных сел открываются пансионаты "Салауатты Ана" для заблаговременной госпитализации беременных из группы высокого риска.
Модернизация сельского здравоохранения: 538 из 655 медицинских объектов уже начали работу
По данным Минздрава, в Казахстане выполняются уникальные операции, которые ставят страну в ряд с передовыми медицинскими центрами мира. Проводятся сложнейшие вмешательства по трансплантации сердца и легких, а также тройная перекрестная трансплантация почки. Казахстан входит в число шести стран мира, где выполняются такие операции.
В лечении заболеваний головного мозга применяется технология "Гамма-нож", а для борьбы с онкологией используется передовая протонная терапия.
Ведется масштабная работа по обновлению инфраструктуры. В рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" уже построено 538 из 655 запланированных сельских объектов.
"Эти объекты строятся в селах, ранее не охваченных медицинскими объектами, а также взамен устаревших и неприспособленных помещений. Эти центры охватят порядка 1 млн сельских жителей медицинскими услугами", - отмечает министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Проводится реновация 36 областных больниц и 17 перинатальных центров. Коечный фонд детских отделений вырос на 38%. Закуплено порядка 2,1 тыс. единиц медоборудования, в результате чего оснащенность выросла до 86% (с 62%).
Усилена подготовка кадров и снижены цена на лекарства
В частности, восстановлена специальность "Педиатрия" и введена резидентура по 14 дефицитным детским специальностям.
В части развития человеческого капитала мы усиливаем медицинское образование, развиваем сестринскую практику с фокусом на самостоятельный прием пациентов, внедряем непрерывное профессиональное развитие как врачей, так и медицинских сестер через симуляционные центры и дистанционные платформы. Ежегодно увеличивается прием абитуриентов в медицинские вузы, что также является подтверждением престижа профессии врача. В 2025 году выпуск медицинских вузов составил 11 600 специалистов, и 2/3 из них будут трудоустроены в медицинские организации по региональному распределению", - сообщила глава Минздрава.
Растет доля отечественного производства в фармацевтической отрасли
Пересмотрен механизм формирования предельных цен: исключены излишние расходы и снижены цены на генерики до 30% от стоимости оригинальных препаратов. Только по ТОП-20 высокозатратным препаратам, закупаемым СК-Фармация, ориентировочная экономия составит порядка 18 млрд тенге. В целом, ожидается снижение предельных цен в рамках ГОБМП и системе ОСМС на 19%, в оптовом и розничном сегментах - до 30%. Введение новой модели референтного ценообразования позволяет рассчитывать на снижение цен на 12%, а общий экономический эффект - порядка 50 млрд тенге. Эти средства будут перенаправлены на расширение охвата и повышение качества терапии. Также осуществляется оптимизация перечня амбулаторного лекарственного обеспечения, что позволит высвободить ресурсы для внедрения инновационных препаратов", - отметили в Минздраве.
Идет цифровая трансформация отрасли
Ведется работа по созданию Единой государственной медицинской информационной системы. Для борьбы с приписками с августа 2024 года запущен проект по цифровой идентификации пациентов (через "Цифровой документ" и Face ID), что уже привело к снижению количества необоснованных медуслуг на 6% (на 4,7 млрд тенге).
Оцифрованы 8 наиболее востребованных видов медицинских справок:
- 073/у "Допуск к управлению к ТС",
- 075/у"Медицинская справка",
- 052-2/у "Паспорт здоровья ребенка",
- 026/у "Заключение ВКК",
- 069/у"Санаторно-курортная карта",
- 052-2/у "Паспорт здоровья ребенка",
- 076/у "Получение разрешения на оружие",
- 038/у "Справка о временной нетрудоспособности".
С начала года в информационных системах зарегистрировано более 4,7 млн таких документов. Ведется работа по полному исключению бумажного оборота больничных листов. Оптимизация функционала медицинских информсистем позволила снизить нагрузку на медработников до 40%. Важным шагом станет внедрение с сентября текущего года искусственного интеллекта "ассистент врача", что позволит оптимизировать диагностику и минимизировать ошибки.
06.08.2025, 15:45 90436
Взносы государства в ОСМС будут повышать с 2027 года в Казахстане
Это позволит избежать увеличения взносов для работников и работодателей
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Директор департамента совершенствования и анализа Лаззат Шоманова на брифинге в службе центральных коммуникаций заявила, что взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование будут повышать с 2027 года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Мы начнем частичный возврат к первоначальной финансовой модели, заложенной в первой редакции закона Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании" в 2015 году. Тогда ставки взносов государства были утверждены на уровне 7%, сейчас они составляют всего 2%", - отметила она.
По ее словам, это позволит избежать увеличения взносов для работников и работодателей, а также обеспечить устойчивость системы медицинской помощи в долгосрочной перспективе.
В результате поэтапного увеличения доли государства в финансировании ставка взносов вырастет с 2% в текущем году до 4,7% в 2037 году. Это позволит привлечь в систему здравоохранения 2,8 трлн тенге дополнительных средств, что станет значительным вкладом в повышение доступности медицинской помощи для населения", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что порог для расчета отчислений в ОСМС предлагают снизить.
05.08.2025, 17:00 95851
Лечение диабета останется доступным для всех казахстанцев - Минздрав
Фото: depositphotos.com
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Лечение диабета останется доступным для всех пациентов в Казахстане без ограничений, заявили в пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
В эти дни в социальных сетях распространяется информация о том, что пациенты с сахарным диабетом якобы столкнутся с ограничениями в доступе к медицинской помощи и лекарствам. Это не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.
По данным Минздрава, сегодня в Казахстане на диспансерном учете с диагнозом "сахарный диабет" состоят более 535 тысяч человек, в том числе 5625 детей. Все они получают необходимые лекарства бесплатно.
В год государство тратит на одного пациента с диабетом от 618 тенге до 6,5 млн тенге - в зависимости от тяжести состояния. Если посчитать расходы на всех больных, то выходит до 46 млрд в год. Чтобы обеспечить всех нуждающихся и покрыть растущие потребности, лекарственное обеспечение при сахарном диабете с января следующего года будет осуществляться через систему ОСМС. Это позволит обеспечить стабильное и своевременное финансирование", - добавили в пресс-службе.
Подчеркивается, что сахарный диабет всегда остается под особым контролем государства как одно из заболеваний, затрагивающее жизни тысяч казахстанцев.
Ранее на пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова прокомментировала перевод сахарного диабета из гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в систему обязательного медстрахования.
05.08.2025, 13:27 97206
Роддомам с высокой смертностью грозит приостановление лицензии
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала о принимаемых мерах против материнской и детской смертности в Казахстане, передает корреспондент агентства.
С сентября этого года будет внедрена надзорная функция Комитетом медицинского и фармацевтического контроля (приостановление лицензии и отстранение от работы специалиста при отсутствии сертификата), также будут усилены службы поддержки пациентов и квалификационные требования. Для повышения эффективности регионального управления качеством медицинской помощи включены индикаторы качества в KPI", - проинформировала Альназарова.
Как сообщила министр, по фактам материнской и детской смертности проведены внеплановые проверки в 44 медорганизациях. Организованы масштабные проверки объектов родовспоможения в Жамбылской и Акмолинской областях. По итогам проверок регионами утверждены оперативные меры по устранению нарушений.
Несмотря на принимаемые меры, наблюдается рост материнской смертности в шести регионах (Акмолинской, Жетісу, Жамбылской, Абай, Актюбинской и Костанайской), самый высокий показатель в Акмолинской области, превышает в 7 раз республиканское значение (10,8)", - доложила глава Минздрава.
По ее словам, первыми причинами материнской смертности являются тяжелые экстрагенитальные заболевания - 55% (10 случаев) и акушерские - 45% (8 случаев).
Рост показателя младенческой смертности зафиксирован в Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях и области Абай. В структуре причин младенческой смертности на первом месте состояния перинатального периода (47,7%), затем врожденные пороки развития (19,6%) и болезни органов дыхания (7,6%)", - сказала Акмарал Альназарова.
Вместе с тем показатель смертности на дому в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях и области Улытау в 2 раза выше республиканского значения.
Просим местные исполнительные органы предусмотреть финансирование за счет средств местного бюджета для укомплектования кадрами и повышения их квалификации, укрепления материально-технической базы медицинских организаций, предоставления транспорта для доставки беременных и детей в областные центры, для обеспечения контрацептивными средствами женщин фертильного возраста из уязвимой группы", - дополнила министр.
Этой зимой в Абайской области погибли женщина и ее новорожденный ребенок, по данному факту было возбуждено уголовное дело.
04.08.2025, 17:35 100996
Медсестры будут вести самостоятельный прием пациентов: Минздрав сделал заявление
Фото: depositphotos.com
Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Республики Казахстан сделало заявление о внедрении сестринского приема в организациях первичной медико-санитарной помощи страны, передает корреспондент агентства.
В частности, в ведомстве разъяснили, чем отличается сестринский диагноз от врачебного.
Медицинская сестра не ставит врачебный диагноз. Вместо этого она определяет сестринский диагноз - то есть конкретную жалобу или проблему пациента, выявленную при опросе и осмотре. Это может быть, например, "длительный кашель", "зуд", "отеки ног", "повышенное давление" и так далее", - пояснили в Минздраве.
Сообщается, что медицинская сестра проводит:
● доврачебный осмотр - измерение давления, роста, веса, осмотр кожи, лимфоузлов, новообразований;
● осмотры ротовой полости и молочных желез - для выявления признаков онкологических заболеваний;
● анкетирование и чек-листы - для оценки риска рака легких, заболеваний ЖКТ, сердца и сосудов;
● выявление групп риска по инфаркту и инсульту: определять ожирение, измерять давление, отправлять на ЭКГ, холестерин, липидный спектр;
● ведение пациентов с хроническими заболеваниями, например, при диабете: контроль сахара, уход за стопами, рекомендации по питанию.
● проведение опросов: узнать о питании, наличии проблем со сном, потерей или набором веса и т. д.;
● приглашение пациентов на скрининги и вакцинации;
● составление дальнейшего плана наблюдения за пациентами, стоящими на динамическом наблюдении с хроническими заболеваниями.
При этом подчеркивается, что медсестра не имеет права самостоятельно назначать лекарства, но может выписывать электронные рецепты на те препараты, которые ранее назначил врач, особенно для пациентов, находящихся на диспансерном учете.
Если показатели в норме - пациент не идет к врачу, а получает свой препарат через медсестру", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане медсестры начнут вести самостоятельный прием пациентов.
30.07.2025, 13:09 116696
В Казахстане на 28,5% подорожали услуги больниц
Розничные цены в секторе выросли на 16% за год
Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Товары и услуги в сфере здравоохранения в Казахстане с 2011 года, то есть с момента начала ведения статистики от Бюро национальной статистики, только дорожают. К июню текущего года розничные цены в секторе выросли на 16% за год. В частности, амбулаторные услуги подорожали на 13,5%, медикаменты, лечебное оборудование и аппаратура - на 14%, а услуги больниц - сразу на 28,5%, сообщает ranking.kz.
По данным аналитиков, рост стоимости медицинских услуг особенно заметен, а также вдвойне чувствителен при несчастных случаях. По данным Министерства здравоохранения РК, в 2024 году за травматологической помощью обратились более 2,5 млн человек, из них 240 тыс. человек были пролечены в стационарах. Врачи провели более 130 тыс. операций, 1556 из которых были высокотехнологичными - а значит, дорогостоящими.
Ежегодно более 182 тыс. несчастных случаев и травм регистрируется среди детей в возрасте до 17 лет. Основные виды детского травматизма - бытовые травмы (40%), уличные травмы (35%), дорожно-транспортные травмы (10%), спортивный травматизм (5%), падения с большой высоты (5%), а также утопления, пожары и отравления (5%).
Причинами большинства этих травм, по словам главного внештатного детского травматолога, является человеческий фактор - недосмотр, халатность или незнание правил безопасности. До 80% трагических случаев с детьми происходят по вине взрослых. К примеру, за 2024 год зарегистрировали 357 случаев выпадения детей из окон, из которых 25 случаев были летальными. По итогам четырех месяцев текущего года было зарегистрировано 107 таких трагических происшествий, из них летальными были 7 случаев.
Пугающе выглядит и статистика дорожно-транспортных происшествий: численность раненых приблизилась к 41 тыс. человек - более чем в 2 раза больше, чем в 2023 году. В первом полугодии текущего года травмы при ДТП получили более 21 тыс. человек, против 13 тыс. человек за аналогичный период 2023 года.
