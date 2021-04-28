В РК разработали Правила применения химической кастрации

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Министерство здравоохранения РК разместило на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения разработанные Правила применения принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, химическая кастрация - это прием пациентом препаратов, снижающих половое влечение, который осуществляется в медицинской организации на основании решения суда. Вид используемого антиандрогенного препарата определяется медицинской организацией.

При поступлении в колонию осужденного, которому назначена химкастрация, администрация учреждения УИС направляет в организацию ПМСП письменную заявку на получение антиандрогенного препарата с приложением копии решения суда. В течение 7 рабочих дней проводится лабораторно-инструментальное обследование осужденного и при установлении медицинских противопоказаний для введения антиандрогенного препарата УУИС уведомляет организацию ПМСП о невозможности применения химкастрации. Затем представление о прекращении химкастрации вносится в суд.

При отсутствии противопоказаний у осужденного составляется индивидуальный график введения препарата.

При отказе осужденного от процедуры химкастрации необходимо составить соответствующий протокол, зафиксировать отказ на видеозапись и предупредить осужденного о том, что в данном случае химкастрация будет применена к нему в принудительном порядке, а также о наличии уголовной ответственности согласно части 2 статьи 427 УК. В случае продолжения отказа химкастрация производится принудительно с применением физической силы и специальных средств.

За 5 рабочих дней до освобождения осужденного УУИС извещает организацию ПМСП и территориальный орган внутренних дел по месту жительства с направлением соответствующего решения суда.

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