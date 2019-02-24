Заболеваемость корью в Алматы не превышает пороговый уровень

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - Заболеваемость корью в Алматы на сегодняшний день не превышает пороговый уровень. Об этом агентству Kazakhstan Today сообщили в городском департаменте охраны общественного здоровья.

В настоящее время уровень заболеваемости корью в городе составляет 0,9 на 100 тыс. населения, без превышения порогового уровня заболеваемости. На сегодня корь регистрируется во всех 8 районах города. Заболеваемость регистрируется преимущественно среди непривитых детей и взрослых с неизвестным прививочным статусом", - сообщили в департаменте.

В ведомстве уточнили, что с начала 2019 года в городе зарегистрировано 18 подтвержденных случаев кори, в том числе 3 (16,6%) случая среди взрослых с неизвестным прививочным статусом и 15 (83,3%) - среди детей, не привитых против кори. Из них 10 детей - в возрасте до 1 года, не достигшие прививочного возраста, двое детей не были привиты по причине отказа родителей от профилактических прививок, и трое детей не получили вакцинацию по медицинским противопоказаниям.

В ДООЗ также отметили, что распространение кори связана с завозом инфекции из стран Европы, где с прошлого года регистрируется осложнение ситуации по заболеваемости данной инфекцией. На 1 ноября 2018 года в ряде стран зарегистрировано более 70 тыс. случаев Кори: Украина, Сербия, Франция, Италия, Россия, Грузия, Кыргызстан. Рост заболеваемости корью в Европе ВОЗ связывает с низким охватом вакцинацией против кори, и как следствие, снижением иммунной прослойки населения.

В ведомстве подчеркнули, что единственно эффективным способом защиты от кори является вакцинация. В Казахстане плановые прививки против кори проводятся бесплатно дважды: первая в возрасте одного года и вторая - в возрасте шести лет.

В текущей ситуации осуществляется ежедневный мониторинг заболеваемости корью с установлением круга контактных лиц в очагах. Медработники поликлиник проводят динамическое медицинское наблюдение за состоянием их здоровья. По эпидемиологическим показаниям привито более 500 человек. В городе имеется достаточный объем безопасной и эффективной вакцины против кори, краснухи и паротита (ККП) для плановой иммунизации детей в возрасте 1 года, 6 лет и вакцинации контактных в очагах.

Родители детей, которые ранее отказались от вакцинации по разным причинам, могут получить прививки против кори в поликлиниках по месту жительства. Специалистами службы постоянно проводится разъяснительная работа среди населения города, в том числе в организованных коллективах, местах скопления населения о мерах профилактики кори", - отметили в ведомстве.

Корь - это острое инфекционное вирусное заболевание, протекающее с высокой температурой, головной болью, катаральными проявлениями верхних дыхательных путей, этапным высыпанием на теле (сначала на лице, шее, верхней части груди, затем на туловище и конечности), может быть охриплость голоса, лающий грубый кашель. Корь характеризуется высокой контагиозностью (заразностью), то есть при контакте с больным корью заболевают практически все лица, не привитые против кори. Корь опасна такими осложнениями как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), слепота, отит, возможен летальный исход заболевания. Летальность от кори составляет 1 случай на 500 заболевших.

Вирус кори от больного здоровому человеку передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, чихании, посредством прямого и непрямого контакта с выделениями из носа или гортани, заражение возможно и после выхода инфицированного из помещения.

Больной корью опасен для окружающих за 4 дня до и в течение 4 дней после появления сыпи. Болезнь развивается в течение 7-18 дней после заражения.

В связи с распространением заболевания департамент рекомендует: родителям проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации получить профилактическую прививку против кори. Родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, - ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах.

При появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость, кашель, насморк) необходимо незамедлительно обратиться к врачу и следовать всем его рекомендациям.

В случаях появления первых симптомов заболевания ДООЗ рекомендует не ходить на работу, не водить больных детей в школу, организованные детские дошкольные организаций, другие различные культурно-массовые мероприятия, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства