15.09.2024, 09:08 1996
新纪录：2024年第200列中国集装箱班列抵达阿克套港
Фото: КТЖ
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集装箱班列从哈萨克斯坦码头抵达西安
阿克套。 9 月 13 日。哈萨克斯坦今日 - 据哈萨克斯坦铁路公司新闻处报道，2024 年来自中华人民共和国的第 200 列集装箱列车隆重抵达阿克套港。
这是今年以来跨里海国际运输航线的新纪录（...）从西安市哈萨克码头出发的集装箱班列抵达阿克套港，从阿克套港换装后，将前往阿塞拜疆，"哈萨克斯坦铁路公司告知。
该公司表示，西安码头是重要的物流枢纽，为跨里海国际运输航线的发展注入了新的动力。
来自中国各省份的货物在这里集拼，这使得物流流程得以优化并提供高运输率，"新闻处充道。
值得一提的是，今年以来，跨里海国际航线上来自中国的集装箱运输量增长了14倍。
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29.08.2024, 15:28 10331
《“一带一路”媒体合作成都倡议》
Фото: Жэньминь Жибао
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一、共建“一带一路”倡议提出以来，共建国家以互联互通为主线，加强政策沟通、 设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为全球互联互通贡献力量，为国际 经济合作搭建平台，为世界经济增长增添动力。
二、随着共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，要更进一步发挥媒体合作的 文化交流互鉴作用。各国媒体应秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢 的丝路精神，坚持共商、共建、共享原则，传播公正、客观、真实的信息，避免 偏见、虚假新闻和误导信息，力争促进更深层次的互联互通。
三、充分发挥“一带一路”新闻合作联盟等多边合作平台的作用，进一步加强媒 体合作，拓展内容形式、丰富渠道平台，深入开展联合采访、人员互访、信息互 换、节目共制、技术协作、合作传播，汇聚更多促进互联互通的媒体力量，共同 讲好促进共同发展、互利共赢的故事，讲好深化区域合作、完善全球治理的故事， 讲好促进文明互鉴、民心相通的故事。
四、在共建“一带一路”下一个金色十年，各国媒体将共同传承和发扬丝路精神、 厚植丝路情谊，为推动高质量共建“一带一路”，助力世界各国共同实现现代化， 建设一个开放包容、互联互通、共同发展的世界，推动构建人类命运共同体，展 现媒体担当、贡献媒体力量。
26.08.2024, 13:13 12371
哈萨克斯坦和中国将联合培养农业专家
Фото: ЕНУ
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阿斯塔纳。 8 月 24 日。今日哈萨克斯坦 - 据 欧亚国立大学新闻处报道，欧亚国立大学和青岛农业大学签署了合作备忘录。
自哈萨克斯坦建国以来，中国一直是哈萨克斯坦的主要战略伙伴之一。哈萨克斯坦共和国总统在"一带一路"框架下认为两国间的合作有着重大意义。有鉴于此，我们今天的会议对于发展哈萨克斯坦和中国科教领域的合作具有特殊的作用。 欧亚国立大学与中国20多所大学密切合作。在备忘录的框架内，我们有意在教学、研究和培训领域开展学术交流与合作，以促进和传播知识，特别是在智能农业领域。"-欧亚国立大学 校长叶尔兰 斯德科夫说道。
青岛农业大学副校长张玉梅则指出，备忘录下的合作还涉及科学研究项目。
我们准备开展联合研究。这也同样涉及到学生和人才的培养。我们有意向进行学生和老师之间的交换。我相信，通过共同努力，我们的大学将来一定能够实现更高的目标，-她说道。
同日，哈萨克斯坦高等教育部与山东省教育厅、哈萨克斯坦赛福林大学、青岛农业大学签署备忘录。
此前，哈萨克斯坦和中国启动了新的国际教育项目
21.08.2024, 19:27 14736
俄罗斯-哈萨克斯坦-中国多式联运过境走廊将出现在额尔齐斯河上
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阿斯塔纳。 8 月 20 日。今日哈萨克斯坦 - 哈萨克斯坦共和国交通部铁路和水运委员会副主席卡西姆•特列波夫在中央通信局新闻发布会上表示，俄罗斯-哈萨克斯坦-中国多式联运走廊将出现在额尔齐斯河上。
为了充分利用河流运输的潜力，正在努力利用跨境额尔齐斯河建立俄罗斯-哈萨克斯坦-中国多式联运过境走廊-他说道。
卡西姆•特列波夫表示，这将使俄罗斯和中国之间建立新的交通联系。
目前，已经具备将水路运输全面纳入整个运输系统的所有先决条件。"发言人补充道。
值得一提的是，中国占世界海上贸易的30%以上。
17.08.2024, 20:38 18656
中国科学家正在哈萨克斯坦参与阻燃聚合物的开发
Фото: Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan
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专家携手科研，分享高阻燃材料制造领域的经验
阿克托别。 8 月 17 日。今日哈萨克斯坦 - 据哈萨克斯坦共和国科学和高等教育部报道，来自中国从事阻燃聚合物开发和测试的科学小组代表抵达以朱班诺夫命名的阿克托别地区大学。
消防安全目前是最紧迫的全球问题之一。中国成立了专门的学院来处理消防安全问题。如今，从实践和科学的角度来看，该研究所都取得了成功。第一批专家已经来到我们这里，他们多年来一直在这所高等教育机构研究耐火材料。”朱班诺夫大学教授阿米尔贝克·贝克舍夫说道。
专家们共同开展科研工作，分享高耐火材料生产经验。该项目旨在开发基于聚合物和聚合物复合材料制造多功能、耐火材料的技术。该项目由科学家阿米尔贝克·贝克舍夫领导。
该团队包括来自中国科学技术大学的科学家：胡远、王兴、朱志兴，香港理工大学教授本飞和同济大学教授王郑州。
胡元教授拥有30多年耐火材料研究经验，发表论文600余篇，获得专利70余项。王兴教授发表科技论文200余篇，H指数70。本飞教授、王郑州教授在绿色防火材料研究领域发表论文近200篇，朱志兴教授研究智能消防安全管理系统。
会议期间，就消防安全评估方法和聚合物复合材料技术的实验进行了讨论。尽管我们使用相同的材料，但我们使用的方法和途径不同。”科技部新闻处明确道。
值得一提的是，该计划框架内的下一批外国科学家计划于今年9月抵达。
14.08.2024, 15:58 21221
通过跨里海航线从中国出发的集装箱运输量增长了14倍
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目前，哈铁正在里海积极发展港口和近港区域的基础设施
阿斯塔纳. 8 月 13 日. 今日哈萨克斯坦 - 据哈萨克斯坦铁路新闻处报道，自今年年初以来，通过跨里海国际运输航线运输的，来自中国的集装箱运输量增加了14倍。
为了开发一条连接中国和欧洲的多式联运走廊，哈萨克斯坦铁路股份公司与express该航线的其他参与方一起，正在努力增加运输量、改善服务和货物交付速度。还需要强调的是，从阿腾科里站到阿普歇伦的交货时间已缩短至 9 天，到波季/巴统的交货时间缩短至 12 天，经波季/巴统到康斯坦察的交货时间缩短至 20-22 天。
在大型国际物流公司的参与下，哈铁正在里海积极开发港口和港口基础设施。”
值得一提的是，中国占世界海上贸易的30%以上。
29.07.2024, 22:51 25131
今日哈通信社授权播出CGTN网络频道
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中哈双方指出，此项目是非常迫切和重要，及其在发展大欧亚文化方面的国际交往中的特殊作用。
7月27日，阿拉木土市，今日哈报，今天今日哈通信社授权网上播出中国国际电视台俄语频道。此频道可在今日哈网站上收看。
“CGTN俄语频道为了解中国文化、经济和社会生活，是最好信息来源，展示中国自然景观的惊人美丽和多样性。此外，该频道还介绍中国人民伟大文化：传统艺术、手工艺、贸易、中国名菜，并播放中国现代社会关系相关的影片。我相信，观看CGTN俄语频道的独特机会将让哈萨克斯坦人民扩大对中国的了解，并为发展两国人民之间的友谊、合作和相互了解作出很大的贡献”，-- 在签署仪式上，今日哈总编辑库瓦托夫先生说。
中方的签署人是中央广播电视台国际传播规划局局长滕云平先生。
双方指出，此项目是非常迫切与重要，及其在发展大欧亚文化方面的国际交往中的特殊作用。
会见上还出席了中央广播电视台总会计师董为民先生，中央广播电视台国际传播规划局处长王雄贤女士，中央广播电视台国际传播规划局在亚洲、北美、大洋洲中频道与传播处副处长江帅女士，中央电视台驻阿斯塔纳通讯员张玉姚先生，中央广播电视台国际传播规划局在亚洲、北美、大洋洲中频道与传播处项目经理王梦施女士。
今日哈同信社方的人员中有网络电视工作组：网站编辑叶卡捷琳娜·皮亚诺娃、系统管理和互联网广播组长爱国·叶奇莫夫、视频项目制作人并记者埃里克·库瓦托夫和《今日哈萨克斯坦》网站中文版编辑维奥列塔·扎塞耶娃。
中国国际电视台（CGTN）是一家国际媒体组织，旨在为全球观众提供准确、及时的信息和各种视听服务，促进中国与世界的沟通和互相了解，增进中国与其他国家之间的文化交流、 互信与合作。
05.02.2024, 09:49 30661
从情绪地缘政治到暂停的仁慈地缘政治
Фото: Depositphotos
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新冠肺炎疫情期间，在全球数字化（被媒体渗透的）社会规模上，因对限制行动权采取了极权主义措施，包括数字化控制办法，造成了被控制的普遍恐慌。此造成的状况成为不同国家社会对破坏之前使用的世界模式的一种反应测试，此原来模式的关键是人一出生就享有无条件的个人权利。
在没有无可争议的科学依据来证明人出门合理性的情况下，禁止出门，是与种族隔离相比的一项措施。连当时，受限制的部分人口也允许进入一部分设施和城市地区。当时最为压迫人口享有的权利比疫情期间的所有人（除了几个国家以外，首先是白俄罗斯）多一些。
单独国家随机应变了它们的政策，基本上是通过禁止措施的相互模仿和建立。
最顺利地应对恐慌的国家其中，俄罗斯比较成功，但要指出，这不包括莫斯科政府。莫斯科政府以"西方"为榜样，就用媒体造成了恐慌，规定不合逻辑的禁令。与此同时，在邻近莫斯科州的其它地区及俄国大多数地区，包括圣彼得堡第二大城市，各地采取了比较平衡的措施。
莫斯科是一个特大城市，按照官方数据其人口约为1300万人。几个月来，除了100多万人之外，谁都不允许出门。允许出门的人包括：外籍工人（即建筑工程工人和服务人员）、官员、媒体工作者、社会勤务人员和应急勤务人员、主要生产工人、贸易人员和快递人员等。几乎所有这些人坐不同地面交通或地下交通达到了工作地点。但与此同时，单人乘坐出租车或用私人交通工具前往亲属，以及出门站在门口呼吸新鲜空气都被禁止。
重要的一点是，为证明采取措施的合理性而被进行了立法修改，但这些修改也可以用于反对州政府所采取的措施。
例如，根据新版俄罗斯联邦刑法典第207.1条规定，"以可靠报道为幌子，故意传播有关对公民生命和安全构成威胁情况的虚假信息，以及（或者）对确保人口和领土的安全采取的措施，对免受这类情况用的技术及办法，将被处以三十万至七十万卢布的罚款，或罚被定罪人的十二到十八个月内取得的工资或其它收入，或罚360个小时以下的强制劳动，或惩罚一年以下的劳改工作，或者三年以下的自由刑。
并且，应当指出，对公民生命和安全构成威胁的情况视为自然和技术原因引起的紧急情况、环境紧急情况，包括疫情、兽疫及其它由于事故、危险自然现象、灾难、自然灾害等灾害引起的情况，造成（能够造成）人们伤亡、对人类健康和自然环境的损害、重大物质损失和对人民生活条件的侵犯。"
一方面，为进行全过程的控制并检疫措施的实施，此决定是必要的；另一方面，从这些规定来看，我们要如何看待春季好天禁止出门散步的规定？ 很难想象的是，难道有科学证据证明新鲜空气和太阳对那些轻型呼吸道疾病感染者造成病情恶化吗？或者对那些没有被感染的人来说，是否有证据表明单独散步会降低免疫力并增加疾病风险？那需要散步的那些患者怎么办？
考虑到很有可能的第三国家在中国造成病毒出现的情况，俄罗斯政府的严厉反应看起来合理。
于2010年五角大楼资深分析师出版的《7个致命的情景:21世纪军事未来主义者战争探索》书中，提到了一个灾难，就是基于禽流感突变的疫情。
中国做事一直很彻底 -- 在一些省份，禁令伴随着三防部队进行的街道消毒，向人口集中运送食物，以及全面强制接种疫苗。
在俄罗斯，被进行了三防部队演习，在某些情况下（例如在车里雅宾斯克），把它用于街道消毒，哈萨克斯坦也是那样。白俄罗斯采用了建议性的自我隔离(没有强迫)，并有需要时，用了三防部队以及把已查明的接触者安置到医疗机构。
总的来说，大多数国家对宣布的风险水平采取适当措施都失败了，即对空间消毒、医疗机构内患者与接触者的隔离、流动医院和野战医院的部署。换句话说，"守夜人"在实施应对措施方面表现出职业不适合，把人口锁定在家里，再等会发生什么。
此实验表明了，媒体对群众的影响力特别大，就算从议程中不排除理性怀疑的意见，人们也愿意盲目地履行直接损害其个人利益的要求。
也许，因为某些国家人口对教育不认真，所以在此国家媒体对人口渗透率比例比较大，从而容易通过媒体引入任意想法。
尽管在信息空间中，有医学专家和病毒学专家表明，所采取的措施不相称，弊大于利，但他们都被欺凌"反疫苗者"，而其文章发布过程都被综合新闻网站和社交媒体管理。
疫情不是危机的高峰而是长期动荡的开始，这一假设已成为现实了。
被打破了以往世界模式，被登记了大企业收入，这第一阶段工作完成后，马上就发动一系列重大战争。
也许，本来俄罗斯与西方之间的战争应在白俄罗斯2020年末--2021年初开始，作为颜色革命引起的政治危机的发展。
情景计划可能如下。 在白俄罗斯抗议活动范围内，"民主公民"团体夺取几个地区行政机构（地区中心级的或者州级的）。这可能会导致安全部队采用军事武器的行动。紧接着，来自乌克兰武装分子（用于戈梅利州）和波兰破坏者（用于格罗德诺州和布雷斯特州）作为"爱国者"团体开始在白俄罗斯境内活动。 这会导致白俄罗斯实行反恐行动制度。在此阶段，该国必然经历与俄罗斯军事设施的事件，或者，如果白俄罗斯的敌人幸运的话，就与俄罗斯派往主要城市作为后备的军队发生事件。接下来，通过"国际社会"把冲突引到人道主义干预的概念，并在北约代理人的积极参与下成为白俄罗斯领土上的乌俄两国的战争。
据我们所知，白俄罗斯抗议中，被抓住了很多白俄罗斯公民及外国公民，他们都是极端主义团体的分子，包括在乌克兰参加"培训"、2014年事件及顿巴斯反恐行动的人。波兰通过重新部署部队并进行跨越水障的演习积极准备入侵。 还要加上波罗申科批准了瓦格纳战士的行动，此行动在白俄罗斯领土上几乎取得了成功，并造成了明斯克于莫斯科之间的短期困难。
虽然局势得到了控制，但"民主力量"针对白俄领土上的俄国军事基础设施和白俄主要民用设施进行了佯动，可是破坏程度没达到需要的水平。
第二个补充情景是哈萨克斯坦的局势。 集体安全条约组织迅速有效地采取了行动，从而阻止了冲突战场的开辟。
结果，在无法逃避战斗行动时，被开始了乌克兰反对顿巴斯和克里米亚的直接集团军战役。当时有选择：进行抢先军事对抗或者作为对种族灭绝地区进行人道主义干预的一部分。
尽管俄罗斯具有至关重要的战略重要性，但与其的战争很可能只是一个阶段，而不是最终目标。最终目标不是具体国家野心和能力的压制，即使是俄罗斯或中国的野心和能力，而可能是整体空间及社会的安排更新。经常可以听到关于西方国家努力维持其金融和管理霸权的说法，这个说法是对的，但只是一个中间标。
目标可能是制订一个规则、权利、社会关系及一些流程的制度，来进入大众经济决策第6技术秩序，并进入发展中的第7技术秩序。
通过这种目标设定的关注，整个世界和个别国家都将被"夷为平地"并作为一个工地来建设新的综合建筑。
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