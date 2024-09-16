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新冠肺炎疫情期间，在全球数字化（被媒体渗透的）社会规模上，因对限制行动权采取了极权主义措施，包括数字化控制办法，造成了被控制的普遍恐慌。此造成的状况成为不同国家社会对破坏之前使用的世界模式的一种反应测试，此原来模式的关键是人一出生就享有无条件的个人权利。





在没有无可争议的科学依据来证明人出门合理性的情况下，禁止出门，是与种族隔离相比的一项措施。连当时，受限制的部分人口也允许进入一部分设施和城市地区。当时最为压迫人口享有的权利比疫情期间的所有人（除了几个国家以外，首先是白俄罗斯）多一些。





单独国家随机应变了它们的政策，基本上是通过禁止措施的相互模仿和建立。





最顺利地应对恐慌的国家其中，俄罗斯比较成功，但要指出，这不包括莫斯科政府。莫斯科政府以"西方"为榜样，就用媒体造成了恐慌，规定不合逻辑的禁令。与此同时，在邻近莫斯科州的其它地区及俄国大多数地区，包括圣彼得堡第二大城市，各地采取了比较平衡的措施。





莫斯科是一个特大城市，按照官方数据其人口约为1300万人。几个月来，除了100多万人之外，谁都不允许出门。允许出门的人包括：外籍工人（即建筑工程工人和服务人员）、官员、媒体工作者、社会勤务人员和应急勤务人员、主要生产工人、贸易人员和快递人员等。几乎所有这些人坐不同地面交通或地下交通达到了工作地点。但与此同时，单人乘坐出租车或用私人交通工具前往亲属，以及出门站在门口呼吸新鲜空气都被禁止。





重要的一点是，为证明采取措施的合理性而被进行了立法修改，但这些修改也可以用于反对州政府所采取的措施。





例如，根据新版俄罗斯联邦刑法典第207.1条规定，"以可靠报道为幌子，故意传播有关对公民生命和安全构成威胁情况的虚假信息，以及（或者）对确保人口和领土的安全采取的措施，对免受这类情况用的技术及办法，将被处以三十万至七十万卢布的罚款，或罚被定罪人的十二到十八个月内取得的工资或其它收入，或罚360个小时以下的强制劳动，或惩罚一年以下的劳改工作，或者三年以下的自由刑。





并且，应当指出，对公民生命和安全构成威胁的情况视为自然和技术原因引起的紧急情况、环境紧急情况，包括疫情、兽疫及其它由于事故、危险自然现象、灾难、自然灾害等灾害引起的情况，造成（能够造成）人们伤亡、对人类健康和自然环境的损害、重大物质损失和对人民生活条件的侵犯。"





一方面，为进行全过程的控制并检疫措施的实施，此决定是必要的；另一方面，从这些规定来看，我们要如何看待春季好天禁止出门散步的规定？ 很难想象的是，难道有科学证据证明新鲜空气和太阳对那些轻型呼吸道疾病感染者造成病情恶化吗？或者对那些没有被感染的人来说，是否有证据表明单独散步会降低免疫力并增加疾病风险？那需要散步的那些患者怎么办？





考虑到很有可能的第三国家在中国造成病毒出现的情况，俄罗斯政府的严厉反应看起来合理。





于2010年五角大楼资深分析师出版的《7个致命的情景:21世纪军事未来主义者战争探索》书中，提到了一个灾难，就是基于禽流感突变的疫情。





中国做事一直很彻底 -- 在一些省份，禁令伴随着三防部队进行的街道消毒，向人口集中运送食物，以及全面强制接种疫苗。





在俄罗斯，被进行了三防部队演习，在某些情况下（例如在车里雅宾斯克），把它用于街道消毒，哈萨克斯坦也是那样。白俄罗斯采用了建议性的自我隔离(没有强迫)，并有需要时，用了三防部队以及把已查明的接触者安置到医疗机构。





总的来说，大多数国家对宣布的风险水平采取适当措施都失败了，即对空间消毒、医疗机构内患者与接触者的隔离、流动医院和野战医院的部署。换句话说，"守夜人"在实施应对措施方面表现出职业不适合，把人口锁定在家里，再等会发生什么。





此实验表明了，媒体对群众的影响力特别大，就算从议程中不排除理性怀疑的意见，人们也愿意盲目地履行直接损害其个人利益的要求。





也许，因为某些国家人口对教育不认真，所以在此国家媒体对人口渗透率比例比较大，从而容易通过媒体引入任意想法。





尽管在信息空间中，有医学专家和病毒学专家表明，所采取的措施不相称，弊大于利，但他们都被欺凌"反疫苗者"，而其文章发布过程都被综合新闻网站和社交媒体管理。





疫情不是危机的高峰而是长期动荡的开始，这一假设已成为现实了。





被打破了以往世界模式，被登记了大企业收入，这第一阶段工作完成后，马上就发动一系列重大战争。





也许，本来俄罗斯与西方之间的战争应在白俄罗斯2020年末--2021年初开始，作为颜色革命引起的政治危机的发展。





情景计划可能如下。 在白俄罗斯抗议活动范围内，"民主公民"团体夺取几个地区行政机构（地区中心级的或者州级的）。这可能会导致安全部队采用军事武器的行动。紧接着，来自乌克兰武装分子（用于戈梅利州）和波兰破坏者（用于格罗德诺州和布雷斯特州）作为"爱国者"团体开始在白俄罗斯境内活动。 这会导致白俄罗斯实行反恐行动制度。在此阶段，该国必然经历与俄罗斯军事设施的事件，或者，如果白俄罗斯的敌人幸运的话，就与俄罗斯派往主要城市作为后备的军队发生事件。接下来，通过"国际社会"把冲突引到人道主义干预的概念，并在北约代理人的积极参与下成为白俄罗斯领土上的乌俄两国的战争。





据我们所知，白俄罗斯抗议中，被抓住了很多白俄罗斯公民及外国公民，他们都是极端主义团体的分子，包括在乌克兰参加"培训"、2014年事件及顿巴斯反恐行动的人。波兰通过重新部署部队并进行跨越水障的演习积极准备入侵。 还要加上波罗申科批准了瓦格纳战士的行动，此行动在白俄罗斯领土上几乎取得了成功，并造成了明斯克于莫斯科之间的短期困难。





虽然局势得到了控制，但"民主力量"针对白俄领土上的俄国军事基础设施和白俄主要民用设施进行了佯动，可是破坏程度没达到需要的水平。





第二个补充情景是哈萨克斯坦的局势。 集体安全条约组织迅速有效地采取了行动，从而阻止了冲突战场的开辟。





结果，在无法逃避战斗行动时，被开始了乌克兰反对顿巴斯和克里米亚的直接集团军战役。当时有选择：进行抢先军事对抗或者作为对种族灭绝地区进行人道主义干预的一部分。





尽管俄罗斯具有至关重要的战略重要性，但与其的战争很可能只是一个阶段，而不是最终目标。最终目标不是具体国家野心和能力的压制，即使是俄罗斯或中国的野心和能力，而可能是整体空间及社会的安排更新。经常可以听到关于西方国家努力维持其金融和管理霸权的说法，这个说法是对的，但只是一个中间标。





目标可能是制订一个规则、权利、社会关系及一些流程的制度，来进入大众经济决策第6技术秩序，并进入发展中的第7技术秩序。





通过这种目标设定的关注，整个世界和个别国家都将被"夷为平地"并作为一个工地来建设新的综合建筑。