03.02.2026, 21:20 5376
2029年亚冬会将在阿拉木图举办
Фото: gov.kz
据新华社报道，2029年亚洲冬季运动会将在阿拉木图举行。该媒体援引亚奥理事会消息称："沙特阿拉伯曾获得2034年亚冬会主办权，但上月沙特阿拉伯奥委会与亚奥理事会共同宣布赛事将无限期推迟。"
新华社消息显示，亚奥理事会与哈萨克斯坦共和国计划于2月5日在米兰正式签署2029年亚冬会举办协议。
04.02.2026, 21:06 521
哈萨克斯坦与巴基斯坦商业论坛签署超30项协议 总额达2亿美元
Фото: Akorda
阿科尔达新闻处消息，哈萨克斯坦共和国总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫与巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫共同出席了哈巴商业论坛。
托卡耶夫表示："我将此次对巴基斯坦的首次国事访问视为两国双边合作的历史性里程碑。我们签署的联合宣言，已将伙伴关系提升至战略水平。在今天的商业论坛上，双方签署了总额约2亿美元的超30项商业协议，这将成为进一步加强兄弟国家之间经贸与投资合作的强大催化剂。确实，我们的伙伴关系正持续扩大。去年两国贸易额几乎翻了一番。目前已有200多家巴基斯坦资本企业在哈萨克斯坦的建筑、农业、食品工业及众多其他领域开展业务。基于这一积极态势，我们设定了一个雄心勃勃但完全可行的目标：将双边贸易额提升至10亿美元。"
总统宣布，他已指示政府通过哈巴政府间合作委员会等机制，积极促进两国商界互动。
他表示："哈萨克斯坦作为中亚最大经济体，在推动地区增长和创造新机遇方面发挥着重要作用。去年我国经济增长了6.5%，GDP超过3000亿美元，人均GDP达到1.5万美元。这些指标凸显了我们市场的韧性和巨大经济潜力。我们致力于保持发展势头，持续完善制度体系。我们的经济战略旨在实现贸易和投资多元化、激励创新，并推进知识型发展模式。由我主持的外国投资者理事会，体现了我们对哈萨克斯坦营商环境保持透明、公正和持续改善的一贯承诺。按'单一窗口'模式运作的国家数字投资平台，将进一步简化投资者和企业的业务流程。"
托卡耶夫认为，哈萨克斯坦和巴基斯坦均占据重要战略地理位置，都是保障区域及全球互联互通的关键环节。
他说："哈萨克斯坦位于欧亚大陆中心，在大陆贸易中扮演着关键角色，承担着中欧间85%的陆路货运量。跨里海国际运输路线（中间走廊）目前正成为巩固哈萨克斯坦跨大陆贸易枢纽地位的重要因素。我们还开发了统一的智能货物管理数字平台，以更有效地协调过境物流。在此背景下，我对我们的国家铁路运营商'哈萨克斯坦铁路'及'哈萨克斯坦邮政'与巴基斯坦国家物流公司和巴基斯坦邮政签署的协议表示欢迎。我们期待在推动多式联运解决方案和扩大两国港口基础设施相互准入方面采取具体步骤。"
托卡耶夫强调，两国同为伊斯兰粮食安全组织成员，致力于为整个伊斯兰世界建立可持续且公平的粮食体系。
他指出："我们向全球70多个国家出口超过200种农产品。过去十年，我国农业生产总值增长了2.5倍以上，并力求到2030年再翻一番。随着我们致力于巩固自身作为优质环保农产品可靠生产商的地位，正持续采取措施在区域和全球层面扩展伙伴关系并建立新的供应链。在此背景下，我们欢迎巴基斯坦在该领域的经验和资本。与Almoiz集团签署的在杰特苏州建设甜菜加工厂的协议，是我们合作中的重要一步。"
托卡耶夫还高度评价了巴基斯坦政府在引进先进数字解决方案方面的努力。
他表示："夏巴兹·谢里夫总理始终强调数字化转型对提升巴基斯坦经济竞争力的重要作用。哈萨克斯坦认同这一富有远见的立场，并相信数字创新对两国都具有变革潜力。我们设定了一个雄心勃勃的目标：在未来几年内将国家全面数字化。为此，我们在本地区率先成立了人工智能与数字发展部。我们还创建了国际人工智能中心，作为引领创新、研究和技术进步的平台。阿拉套市是我们的城市发展旗舰项目，将成为一个综合的法律、数字和金融生态系统，旨在吸引资本，并推动最具创新性和前景的经济领域实现可持续增长。去年，我们启动了两台超级计算机，这是在开发本国大型语言模型和加速哈萨克斯坦技术进步道路上的重要一步。我们的努力已催生出国家和全球层面的重要IT企业。例如，哈萨克斯坦的IT平台InDrive在巴基斯坦市场广泛运营。截至2025年，它已占据巴基斯坦出租车市场超60%的份额，是城市出行的首选应用。我们邀请巴基斯坦伙伴充分利用我们的IT和投资机遇。"
国家元首在总结时指出，哈萨克斯坦与巴基斯坦伙伴关系的新阶段，为在双边经济议程各领域进一步拓展合作开辟了广阔前景。
巴基斯坦总理强调了此次商业论坛对深化两国经贸投资互动的重要性。
夏巴兹·谢里夫表示："今天我们一致同意，将尽一切努力在接下来两年内将双边贸易额提升至每年10亿美元。我们同时还商定，力争更早实现这一目标。我衷心感谢我亲爱的兄弟邀请我于今年访问兄弟般的哈萨克斯坦。我怀着无比喜悦和感激的心情接受这一邀请。我们决定成立一个双边工作组，负责制定一份为期五年的计划，以扩大我们共同的贸易和投资规模。"
此次哈巴商业论坛最终签署了总额约2亿美元的超30项商业文件。协议旨在拓展哈巴两国在金融、物流、工业、能源、农工综合体、数字化和基础设施等领域的合作。
04.02.2026, 20:04 941
哈萨克斯坦与巴基斯坦计划将双边贸易额提升至10亿美元
Фото: Akorda
哈萨克斯坦共和国总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫在与巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫会谈后，共同会见了记者。阿科尔达新闻处发布了相关消息。
国家元首表示："巴基斯坦是哈萨克斯坦在南亚及更广区域内可靠且重要的伙伴。我们两国人民之间有着可追溯至伟大丝绸之路遗产的千年联系，以及深厚的文化和精神亲近感。共同的价值观、传统和对未来的共同追求将我们紧密相连。建设性的政治对话和稳定的经济联系，得到了两国政府及商界定期互动的有力支撑。今天，我与尊敬的总理阁下共同签署了一份历史性文件--《哈萨克斯坦与巴基斯坦建立战略伙伴关系的联合宣言》。此举将推动我们的关系迈上崭新台阶，并为双边及多边议程各领域的合作开辟广阔前景。我特别感谢夏巴兹·谢里夫总理为深化我们两国友好关系与互利合作所做出的巨大个人贡献。"
哈萨克斯坦总统指出，巴基斯坦去年当选联合国安理会非常任理事国。他强调，巴基斯坦经济潜力巨大，工业基础发达，过境运输能力显著，其农业部门、轻工业和医疗工业产品在国际市场上占有重要地位。
托卡耶夫总统说："我们通过了一系列以取得具体成果为导向的重要政府间文件，内容涵盖双边合作的各个领域。我们就贸易、交通运输与物流、工业、能源、信息技术以及文化和人文合作等问题进行了详细讨论。我们的经贸互动正展现出快速增长态势。去年双边贸易额较前一年翻了一番。《2025-2027年双边经贸合作路线图》正在有效落实。我们一致同意采取具体措施进一步扩大双边贸易额，并设定了在近期内将贸易额提升至10亿美元的宏伟目标。双方强调了为活跃两国商业联系创造有利环境的重要性。交通物流项目将受到特别关注，这些项目旨在扩大贸易流量。"
双方还讨论了巴基斯坦卡拉奇港和瓜达尔港的潜力。作为优先议题之一，各方探讨了跨里海运输走廊及途经阿富汗的过境路线的建设。在此背景下，双方讨论了建设"哈萨克斯坦-土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦"铁路项目的前景。
托卡耶夫进一步表示，他们将共同出席哈巴商业论坛，该论坛将汇集两国超过250家企业的负责人，并成为签署商业协议的平台。
这一重要活动将有助于释放尚未开发的经贸与投资合作潜力。我们也讨论了发展文化和人文合作。我们注意到巴基斯坦青年对哈萨克斯坦高等教育机构的兴趣显著增长。目前，有超过一千名巴基斯坦学生在我国各高等院校学习不同专业。我们同意继续深化科技与教育领域的合作。今天在伊斯兰堡各大学揭幕的阿里-法拉比、萨特帕耶夫和亚萨维中心，将有助于加强两国间的学术与教育联系。"国家元首表示。
夏巴兹·谢里夫强调，巴基斯坦将哈萨克斯坦视为中亚地区最重要的合作伙伴之一。
我相信，成果丰硕且前景可期的会谈以及已签署的文件，将为我们的双边关系发展注入新的动力。在我们两国日益加强伙伴关系的今天，我们热切期待在贸易、文化、教育等众多领域开辟新的合作前景。总统阁下，我谨感谢您对进一步发展巴哈关系的支持。"巴基斯坦总理说。
在卡西姆-若马尔特·托卡耶夫对伊斯兰堡进行国事访问期间，还隆重举行了阿里-法拉比、卡内什·萨特帕耶夫和霍贾·艾哈迈德·亚萨维文化与教育中心，以及"友谊"体育中心的揭牌仪式。
04.02.2026, 19:01 1461
哈萨克斯坦与巴基斯坦签署建立战略伙伴关系的联合宣言
Фото: Akorda
阿科尔达新闻处消息，哈萨克斯坦共和国总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫与巴基斯坦伊斯兰共和国总理夏巴兹·谢里夫签署了两国建立战略伙伴关系的联合宣言。
在两国元首和巴基斯坦总理的见证下，双方还签署了以下文件：
1. 矿业与地质科学合作备忘录；
2. 联合国维和部队联合部署谅解备忘录；
3. 引渡条约；
4. 哈萨克斯坦共和国交通部与巴基斯坦伊斯兰共和国联邦海事部合作备忘录；
5. 哈萨克斯坦共和国贸易和一体化部与巴基斯坦伊斯兰共和国商务部过境贸易协定；
6. 海关事务合作与行政互助协定；
7. 哈萨克斯坦共和国交通部与巴基斯坦伊斯兰共和国联邦铁道部谅解备忘录；
8. 植物检疫与保护合作协定；
9. 兽医领域合作协定；
10. 人工智能与数字化合作备忘录；
11. 卫生领域谅解备忘录；
12. 哈萨克斯坦共和国总统办公厅下属总统广播电视综合体与巴基斯坦联合通讯社（APP）谅解与合作备忘录；
13. 气候变化与环境保护谅解备忘录；
14. 哈萨克斯坦阿里-法拉比国立大学与巴基斯坦伊斯兰共和国联邦教育与职业培训部谅解备忘录；
15. 哈萨克斯坦共和国金融市场监管和发展局与巴基斯坦伊斯兰共和国国家银行谅解备忘录；
16. 2026-2027年文化人文交流合作实施计划；
17. 哈萨克斯坦共和国人工智能与数字发展部与巴基斯坦伊斯兰共和国虚拟资产监管局关于数字资产的谅解备忘录；
18. 哈萨克斯坦共和国交通部与卡拉奇港信息交流与专业发展合作备忘录；
19. 哈萨克斯坦国家铁路公司"哈萨克斯坦铁路"与国家物流公司物流领域谅解备忘录。
据悉，在此次卡西姆-若马尔特·托卡耶夫对巴基斯坦进行国事访问框架下，双方共签署了18项文件。
04.02.2026, 18:00 1961
媒体报道：巴基斯坦将向哈萨克斯坦全面开放过境基础设施和海港
据《黎明报》报道，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫在与哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫会谈期间表示，巴基斯坦将向哈萨克斯坦全面开放其过境基础设施和海港设施。
在与哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫会晤后，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫表示，双方已就建立"白俄罗斯-俄罗斯-哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦-阿富汗-巴基斯坦运输走廊以加强区域连通性"达成共识。
他向哈萨克斯坦总统保证，巴基斯坦将向哈萨克斯坦"全面开放其过境基础设施和海港设施"。
总理还指出，过去一年两国贸易额为2.5亿美元，并提议在明年将这一数字提升至10亿美元。
04.02.2026, 13:57 2036
哈萨克斯坦总统与巴基斯坦总理举行会谈
Фото: Akorda
在巴基斯坦总理官邸，为哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫举行了正式的欢迎仪式。据阿科尔达新闻处消息，国家元首受到了巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫的迎接。
在双方合影留念后，现场奏响了哈萨克斯坦和巴基斯坦两国的国歌，并听取了荣誉卫队指挥官的汇报。
卡西姆若马尔特·托卡耶夫与夏巴兹·谢里夫相互介绍了各自官方代表团的成员。
欢迎仪式结束后，哈萨克斯坦总统在巴基斯坦总理官邸园区内种下了一棵树。
卡西姆若马尔特·托卡耶夫与夏巴兹·谢里夫随后举行了小范围会谈。双方指出，近年来哈巴多领域合作发展迅速，并就加强政治、经贸、投资及文化人文等领域合作的前景交换了意见。
会谈期间，双方特别关注了在贸易、交通运输与物流、能源、农业、数字化、航天和金融等领域深化合作的问题。
卡西姆若马尔特·托卡耶夫与夏巴兹·谢里夫还就当前地区和国际议程的热点问题交换了意见。
04.02.2026, 12:55 2341
哈国外长与美国国会议员会谈：聚焦经贸关系强化与政治对话
美国之行期间，哈萨克斯坦共和国外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫会见了美国众议院国际关系委员会主席布莱恩·马斯特及参议员史蒂夫·戴恩斯。哈外交部新闻处发布了此消息。
新闻处指出："双方讨论了哈美合作的现状与前景，重点关注加强贸易经济联系、发展政治对话以及根据双边议程的关键优先事项扩大议会间互动。"
此外，哈萨克斯坦外长强调了两国关系的战略性质，并指出激活立法机构间的接触作为推进共同倡议有效机制的重要性。
新闻处补充道："会谈结束时，部长邀请美国立法者访问哈萨克斯坦，就进一步深化双边合作的前景进行务实探讨。"
03.02.2026, 19:19 5811
哈萨克斯坦新季粮食出口量达580万吨
哈萨克斯坦农业部新闻处表示，哈萨克斯坦保持中亚和南亚主要粮食供应国之一的地位。据哈铁公司数据，自2025年9月至2026年1月31日期间，粮食出口量为580万吨，较上一销售年度同期（480万吨）增加100万吨。供应的增长主要来自中亚和南亚传统市场。
具体而言，对乌兹别克斯坦的粮食出口增长49%，从181.3万吨增至270.2万吨；对吉尔吉斯斯坦的供应量增长1.7倍，从9.5万吨增至16.3万吨；对阿富汗的供应量增长1.9倍，从21.6万吨增至41.6万吨。
03.02.2026, 18:16 6171
哈萨克斯坦拟在宪法中确立禁止宣扬武装冲突的条款
哈萨克斯坦人权事务专员阿尔图尔·拉斯塔耶夫在宪法改革委员会会议上提议，在新版国家宪法中确立禁止宣扬武装冲突的条款。据该社记者报道，拉斯塔耶夫表示："在当今世界，'武装冲突'这一术语几乎已取代传统战争的概念。同样，基本法文本中的'国家安全'表述也将被替换为'民族安全'。"
