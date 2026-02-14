总统签署关于3月15日举行新宪法全民公投的法令

Фото: gov.kz

哈萨克斯坦外交官及商界代表在欧洲、美国和中东国家举行了一系列会晤和活动。据哈萨克斯坦外交部消息，会谈和推介会涉及投资合作、交通物流线路发展、教育和科学交流，以及加强议会间和经济合作等议题。





在荷兰企业局（RVO）总部举行了荷兰-哈萨克斯坦商业协会（NKBA）会议，主题为"哈萨克斯坦与荷兰：新投资周期与战略机遇"。两国政府机构、商界和专家代表参会。该活动成为讨论新投资机遇、哈萨克斯坦战略重点及在新投资周期背景下扩大双边经济合作前景的重要平台。双方确认愿进一步加强商业联系，启动新投资项目，并在关键经济领域扩大合作。特别关注工业、物流、农工综合体、数字技术和可持续基础设施领域的联合倡议落实，这些领域构成了哈荷战略伙伴关系新阶段的基础。





在匈牙利，哈萨克斯坦大使阿布扎尔·萨帕尔别库雷与匈牙利外交与贸易部副国务秘书亚当·伊姆雷·秀奇举行会晤。双方强调，哈萨克斯坦与匈牙利在教育和科学领域的合作具有系统性、长期性和多层次性，涵盖学术流动、奖学金项目、高校间合作、科学交流及人力资本发展。双方指出，教育和科学是双边关系的重要人文维度，有助于加强人民间联系和战略伙伴关系。





哈萨克斯坦驻沙特阿拉伯大使马迪亚尔·梅尼尔别科夫与沙特交通与物流服务大臣萨利赫·贾希尔会晤，探讨扩大交通物流领域双边合作的可能性。特别关注推动新物流线路、扩展条约法律基础，以及有效利用国际运输走廊的潜力。





哈萨克斯坦驻摩尔多瓦大使阿尔马特·阿伊达尔别科夫与摩尔多瓦议员、哈摩友好小组组长伊列·约纳什会晤。双方确认致力于进一步加强哈摩合作，强调定期政治对话和扩大议会间合作的重要性。





在National PressClub俱乐部举行了关于欧亚过境潜力（包括中间走廊及"特朗普国际和平与繁荣路线"（TRIPP））的报告推介会。哈萨克斯坦驻美国大使马格詹·伊利亚索夫指出，发展东西方交通物流线路符合可持续经济增长、加强区域联通和全球供应链多元化的长期利益。他强调，哈萨克斯坦持续发展过境和物流潜力，投资于铁路、港口和数字基础设施现代化，并优化贸易和海关程序。





哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦大使贝布特·阿塔姆库洛夫与乌兹别克斯坦外交部副部长波布尔·乌斯马诺夫会晤。此次会晤是今年1月与乌外交部长巴赫季约尔·赛义多夫会谈的延续，旨在更详细地讨论当前合作问题。双方审议了今年计划的双边活动及重大国际活动日程，以及计划举行的联合政府间和行业合作机制会议。