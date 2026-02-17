Минфин утвердил правила списания пени и штрафов предпринимателям

Фото: Depositphotos

Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан приняло приказ "Об утверждении Правил списания суммы пеней и штрафов".





Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года", - говорится в документе.





Правила определяют порядок списания субъектам микро- и малого предпринимательства следующих сумм:





1) пени, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 января 2026 года, а также начисленной на сумму недоимки, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 января 2026 года, за период с 1 января 2026 года до даты ее уплаты, включая день уплаты, по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка;





2) штрафа, наложенного органами государственных доходов за правонарушения в области налогообложения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП), числящегося по состоянию на 1 января 2026 года в лицевом счете налогоплательщика по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка;





3) пеней и штрафов, в случае исполнения до 1 апреля 2026 года налогоплательщиком в полном объеме налогового обязательства по уплате налога и другого обязательного платежа в бюджет, срок уплаты которого по состоянию на 1 января 2026 года изменен в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;





4) штрафа, наложенного органами государственных доходов в соответствии с КоАП, за совершение оборота за период непостановки на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года, и числящегося в лицевом счете налогоплательщика.





Обязательным условием списания сумм пени и штрафов, предусмотренных в подпунктах 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта, является полная уплата в период с 1 января по 31 марта 2026 года субъектами микро- и малого предпринимательства суммы недоимки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, установленным Налоговым кодексом Республики Казахстан, числящейся по состоянию на 1 января 2026 года.





Отмечается, что положения правил распространяются на субъекты микро- и малого предпринимательства, относящиеся к таковым по состоянию на 1 января 2026 года.





Списание сумм осуществляется по итогам инвентаризации лицевых счетов и постановлений органов государственных доходов о наложении административных взысканий, произведенной комиссией по списанию с лицевого счета суммы пеней и штрафов.





Инвентаризация лицевых счетов производится Комиссией со дня ее создания по 31 марта 2026 года и предусматривает отбор налогоплательщиков, уплативших в полном объеме сумму недоимки, числящейся в лицевом счете по состоянию на 1 января 2026 года, в том числе путем проведения зачетов в порядке, определенном статьей 122 Налогового кодекса, у которых на указанную дату в лицевом счете числилась задолженность по пени и (или) штрафу по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка, а также налогоплательщиков, не исполнивших постановления о наложении административного взыскания по части пятой статьи 275 КоАП за совершение оборота за период непостановки на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года", - уточняется в правилах.





Не подлежат списанию суммы:





пени, образованных по налоговым обязательствам физического лица, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности и частной практики;

штрафа, наложенного органами государственных доходов на физических лиц по нарушениям налогового законодательства, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности и частной практики.



