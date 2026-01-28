26.01.2026, 10:04 9441

哈萨克斯坦设立资产追回局

哈萨克斯坦设立资产追回局
Фото: gov.kz
根据哈萨克斯坦共和国总检察长2026年1月6日签署的命令，《哈萨克斯坦共和国总检察院资产追回局条例》正式获批。

据哈总检察院官网消息，资产追回局系哈萨克斯坦共和国总检察院下属结构单位。

该机构主要职责包括：

1）依据《哈萨克斯坦共和国非法所得资产国家追回法》规定权限，查明并追回非法获取的国有资产；

2）采取专项措施追回包括转移至境外的非法所得资产；

3）发展资产追回领域的国际法律合作；

4）履行哈萨克斯坦共和国法律法规及总统法令规定的其他职责。
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

26.01.2026, 19:11 7611

哈萨克斯坦外交部长与德国大使讨论双边关系

哈萨克斯坦外交部长与德国大使讨论双边关系
Фото: gov.kz
据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦共和国外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫与德意志联邦共和国大使莫妮卡·伊韦尔森举行会谈，双方讨论了双边关系现状及发展前景。

部长强调了落实联合投资项目和深化两国商业对话的重要性。

德国大使则确认柏林方面愿在双边及国际组织框架下，进一步深化与阿斯塔纳的合作。

此外，双方还就当前区域及国际议程议题交换了意见。
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

26.01.2026, 17:09 7956

哈萨克斯坦总统呼吁从根本上调整打击网络犯罪的方法

哈萨克斯坦总统呼吁从根本上调整打击网络犯罪的方法
Фото: Akorda
据阿科尔达（总统府）消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫在总检察院会议上呼吁，必须从根本上调整打击网络犯罪的方法。

总统指出："全球网络犯罪规模持续扩大，每年有数千名哈萨克斯坦公民成为受害者。目前，仅约五分之一的网络诈骗案件得以侦破，这一比例极低。我们需要彻底改革打击网络犯罪的手段。为应对数字领域的挑战，执法机构必须具备前瞻性思维，积极创新，任何滞后都是不可接受的。"

托卡耶夫同时强调了保护公民个人数据的紧迫性："信息空间中公民个人数据泄露事件日益频繁。必须系统化推进个人信息保护工作，实现最大程度的防护。"

总统认为，移民监管领域的全面数字化是一项至关重要的任务："必须实现移民管理系统的全面数字化。这确实是我们长期讨论但进展有限的紧迫议题。当前全球局势复杂，移民潮在世界范围内加剧。在此背景下，哈萨克斯坦成为便利的过境枢纽和吸引外国移民长期居留的国家。因此，当务之急是升级临时登记和外国公民流动监测系统，以加强移民管控。我责成政府与国家安全委员会加快相关工作。"

总统表示，应持续向公民阐明传播破坏性内容的法律责任："技术飞速发展伴随着信息空间的深刻变革。有人蓄意散布破坏性内容，煽动社会对立，挑动公民矛盾，引发无益甚至危险的讨论，助长仇恨言论。在这些行为者手中，人工智能沦为信息武器，非法内容被批量生产。此类行为不可容忍，必须依法追究其责任。"

托卡耶夫指出，执法机构的数字化进程缺乏协调性："各部门自行开发数字工具，且工作缺乏系统性。部分机构成功引入创新，另一些则持续不合理消耗预算却未找到可行方案。简而言之，这无异于挪用公款。不应盲目投入资金重复开发。责成政府对所有已实施的数字解决方案进行效率评估与审查，并为强力部门构建结构清晰、技术标准统一的数字化生态系统。"
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

26.01.2026, 15:08 8416

田吉兹油田恢复原油开采

田吉兹油田恢复原油开采
Фото: Depositphotos
据田吉兹雪佛龙公司新闻处消息，在燃气轮机电站多台变压器发生火灾后，田吉兹油田已恢复原油开采。

该公司声明称："田吉兹雪佛龙确认电力分配系统已安全启动，并开始初步恢复原油开采。公司将根据实际情况逐步提升产量。"

新闻处同时强调，企业仍致力于保障安全可靠的生产运营。
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

26.01.2026, 13:06 8901

库鲁尔泰议员拟获权影响部长去留

在宪法改革委员会第二次会议上，议会参议院议员努尔兰·别克纳扎罗夫提议，赋予库鲁尔泰（议会）议员影响部长去留的权力。

他指出，政府及最高审计委员会关于预算执行情况的报告审议与批准权，拟纳入库鲁尔泰职权范围。

若库鲁尔泰未通过该报告，则意味着对政府的不信任表决。"他补充道。


此外，若获得至少三分之一库鲁尔泰议员联名提议，可要求听取政府成员就其履职情况的汇报。

若审议报告后发现政府成员存在违反共和国法律的行为，库鲁尔泰有权向哈萨克斯坦总统提交声明，建议解除其职务。此类情况下，总统应作出解除该政府成员职务的决定。"该议员进一步说明。


与此同时，别克纳扎罗夫提议禁止腐败分子参与选举。

经法定程序判定犯有腐败罪行或违法行为者，应被剥夺被选举权。"他强调。


据其观点，经司法认定为无行为能力者及正在服刑的囚犯，亦不应享有选举与公投权。

司法部长埃尔兰·萨尔森巴耶夫就哈萨克斯坦总统职权提前终止时的选举程序作出说明。

总统职权提前终止的情况，客观上是政治体系中最敏感的环节之一。为库鲁尔泰设定明确的决策时限，可确保国家行动的效率与可预见性。七日内宣布选举的期限，发挥着国家宪法保障功能，防止流程拖延或利用权力真空期谋取政治利益。"部长表示。


他指出，此举彰显了人民意志作为总统权力合法性来源的优先地位。

萨尔森巴耶夫同时透露了当选总统就职程序的可能调整方案。

建议规定宣誓仪式在选举结果正式公布后一个月内举行。这意味着取消具体日历日期的限制，宣誓日将与选举结果公布时间直接挂钩。"他解释道。


部长还提议在宪法中明确最高法院院长的法律地位。

具体而言，为保障法律确定性，计划在宪法第82条中规定：最高法院院长在任期内同时担任最高法院法官职务。
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

23.01.2026, 17:32 18946

哈萨克斯坦央行维持基准利率18%不变

哈萨克斯坦央行维持基准利率18%不变
Фото: nationalbank.kz
哈萨克斯坦国家银行货币政策委员会决定将基准利率维持在每年18%，浮动区间为+/-1个百分点。该行新闻处发布了这一消息。

通报称："2025年全年通胀率为12.3%，符合国家银行预期。食品价格（13.5%）仍是通胀的主要推手，其中肉类和油脂价格因生产成本上升及出口供应增加而大幅上涨。受近几个月汇率走强影响，非食品通胀略有放缓（11.1%），而受管制公用事业服务费行政性下调影响，有偿服务价格增速放缓至12.0%。2025年12月月度通胀小幅加速至0.9%。核心通胀仍处于0.8%的高位。"

通报指出，通胀形势仍然表现为国内需求持续超过供给能力。公用事业费改革和成品油市场自由化带来的次生效应继续传导至预期和价格。

居民未来一年通胀预期上升至14.7%，且保持波动状态。市场专业机构对2026年通胀预期亦小幅上升至10.8%。

据央行数据，尽管近几个月有所回落，全球食品价格仍处于高位，谷物和糖价持续上涨。俄罗斯通胀在紧缩货币政策下逐步放缓，欧盟通胀保持稳定低位。美联储继续渐进降息，同时指出贸易政策带来的通胀风险上升。地缘政治紧张加剧，进一步推升不确定性并可能形成更高通胀背景。

2025年哈萨克斯坦经济同比增长6.5%，交通、建筑、贸易及采矿业、制造业均保持高速增长。

央行解释道："通胀上行风险主要来自国内因素：需求增速快于供给、管制价格及成品油调价带来的持续次生效应。此外，大规模准财政刺激计划的规模和形式可能削弱国家预算整合的通胀抑制作用，这增加了不确定性。税收改革实践同样构成风险，包括增值税率上调、纳税人范围扩大以及企业未来数季度的适应过程。"

金融监管机构表示，以下因素有助于抑制通胀：适度从紧的货币政策、无抵押消费贷款增速放缓（2025年前11个月发放量同比增长7.3%）、通过提高存款准备金率吸收过剩流动性、黄金购买对冲操作以及坚戈汇率走强。

央行强调，通胀进程动态与风险平衡状况符合预期评估。

通报指出："外部挑战、税收制度改革影响程度的不确定性，以及今年第二季度公用事业费和成品油价格重启上涨的幅度等因素，决定了当前需对基准利率设定采取审慎权衡的态度。因此，基准利率极有可能在当前水平维持至2026年上半年结束。"
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

23.01.2026, 15:30 19386

外交部：六国领导人宣布将于2026年召开战争人道主义会议

外交部：六国领导人宣布将于2026年召开战争人道主义会议
哈萨克斯坦共和国外交部发布消息称，六国领导人宣布将于2026年在约旦举行高级别战争人道主义会议。

哈外交部表示："约旦哈希姆王国国王阿卜杜拉二世·本·侯赛因陛下与巴西、哈萨克斯坦、中国、法国、南非领导人同国际红十字委员会合作，呼吁各国领导人在此重要时刻团结一致。我们必须共同确认，战争规则对于在武装冲突中维护人类共同人道精神至关重要，这些规则必须得到普遍、公正、持续的遵守。"

消息同时指出，巴西、约旦、哈萨克斯坦、中国、法国、南非已于2024年9月与国际红十字委员会共同发起加强国际人道法政治承诺的全球倡议。

哈外交部新闻处补充说明："截至目前，已有来自全球各区域的99个国家正式加入该倡议，其中27个国家共同领导七个专题工作组，致力于制定提升国际人道法遵守实效的实践建议，以应对现代战争形态演变带来的挑战。我们呼吁所有国家加入此项努力，基于共同责任团结协作，预防暴行并守护战时人道准则。"
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

23.01.2026, 13:34 18446

哈萨克斯坦无需缴纳会费加入和平理事会

哈萨克斯坦无需缴纳会费加入和平理事会
Фото: Akorda
据总统府新闻处向今日哈萨克斯坦记者透露，哈萨克斯坦在未缴纳任何会费的情况下加入了和平理事会，这完全符合章程规定。

总统府说明："加入和平理事会仅需国家作出主权决定。自加入之日起，国家在理事会中的任期即为三年。章程中提及的10亿美元自愿捐款并非成员资格条件，而是每个参与国的权利。若在首年内完成捐款，该国可获得延长任期的机会，使其理事会任期超过既定三年期限。"
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

22.01.2026, 20:51 17691

近80万辆汽车：日益增长的汽车保有量加剧了阿拉木图居民的健康风险

汽车尾气污染与哮喘发病率上升、心血管疾病风险增加、妊娠并发症以及总体死亡率提高相关联

近80万辆汽车：日益增长的汽车保有量加剧了阿拉木图居民的健康风险

阿拉木图，1月22日（今日哈萨克斯坦）— 根据"阿拉木图空气倡议"基金会的研究，阿拉木图市每日有超过60万辆汽车行驶，而交通是二氧化氮（NO2）排放的主要来源。

研究显示，阿拉木图的汽车化进程持续高速发展。这直接影响了城市的空气质量和交通状况。根据哈萨克斯坦内务部2025年9月的数据，该市注册的汽车数量已达79.7万辆，比一年前（64.7万辆）增加了近15万辆。其中71.4万辆为乘用车。电动汽车的数量也在迅猛增长：一年内几乎翻了一番，从6,410辆增至12,401辆。但其占全市汽车总量的比例仍仅为2%左右。同时，研究指出，阿拉木图30%的汽车车龄超过20年，25%的车龄在10至20年之间。

日益增长的汽车保有量加大了对生态环境和道路基础设施的压力。交通拥堵增加了单次出行的耗时、燃料消耗以及每公里行程的排放量。在高峰时段，繁忙主干道沿线的污染（混合气体及NO2、PM2.5、PM10颗粒物）会成倍增加。根据"阿拉木图空气倡议"基金会早前（2024年）的研究，该市年平均NO2浓度远超世界卫生组织的建议标准：2023年超标6.1倍，2024年超标5.9倍。

专家指出，长期暴露于汽车尾气污染与儿童及成人哮喘发病率上升、心血管疾病风险增加、妊娠并发症、长期认知障碍以及总体死亡率提高有关。

风险最大的居民是那些生活在繁忙主干道100-500米范围内的人群。同时，车内人员也面临高水平的尾气暴露：在拥堵情况下，车内污染水平可能比畅通行驶时高出40%。

"阿拉木图空气倡议"基金会的研究表明，老旧汽车造成了不成比例的高排放。

基金会执行主任朱尔德兹·萨乌列别科娃介绍说："我们的研究证实了一个关键的失衡假设：在阿拉木图，有毒排放的主体并非全部车辆，而仅是一部分。为了解真实情况，我们与Sergek集团合作，分析了长达一年的交通流数据——共涉及180万辆独立汽车。我们发现，市内每两辆车中就有一辆属于落后的环保标准（0-4级）车辆。正是这部分车辆产生了78%的有害排放，却只承担了总行驶里程的大约三分之一。同时，卡车虽仅占车流的3%，却贡献了全部二氧化氮排放的三分之一。这意味着，我们只需聚焦于更新车队中'最脏'的部分，就能将对市民呼吸系统的负担减轻一半。"

"阿拉木图空气倡议"基金会的情景分析显示：若将0-4级标准的车辆升级至欧5标准，排放将显著减少：氮氧化物降低67%，颗粒物降低62%。仅对货运车辆进行现代化改造，颗粒物排放可减少50%；若所有乘客都转向电动公共交通，PM2.5排放量最多可降低86%。

分析人士总结道，研究数据表明，阿拉木图汽车保有量的增长和高比例的老旧车辆形成了双重压力——既影响空气质量，又考验交通基础设施。解决这一问题需要系统性的方法：更新汽车保有结构、发展环保公共交通以及试点低排放区应成为相辅相成的措施。

此前报道，阿拉木图已批准《大气环境保护条例》。条例规定将分阶段引入低排放区。在低排放区内，禁止燃放烟花，禁止在已通天然气的城区使用固体和液体燃料。作为空气保护措施的一部分，市政府正通过回购和报废老旧汽车来激励车辆更新。

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?

      Архив опросов