Подготовка к паводкам: в водохранилищах Казахстана свободная емкость составляет более 14 млрд кубометров

Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках подготовки к паводковому периоду Министерством водных ресурсов и ирригации проводится работа по обеспечению свободной емкости в водохранилищах северных, центральных, западных и восточных областей Казахстана. Водохранилища южных регионов работают в режиме накопления, сообщили в пресс-службе ведомства.





На данный момент крупные водохранилища на севере страны наполнены в среднем на 70%, водохранилища в центральном Казахстане - на 68%. По западным регионам данный показатель составляет 48%, по восточным - 86%. На сегодня общая свободная емкость в крупных водохранилищах страны составляет свыше 14,3 млрд кубометров при ожидаемом притоке в пределах 9,1-13,9 млрд кубометров.





Кроме того, ведется работа с сопредельными государствами. Совместно с РФ в 2025 году была создана рабочая группа по взаимодействию при пропуске половодий и паводков. В начале текущего месяца состоялось совещание по подготовке к 4-му заседанию рабочей группы. Окончательный прогноз водности по бассейну реки Урал (Жайык) будет предоставлен в начале марта. По предварительным данным российской стороны, в паводковый период из Ириклинского водохранилища планируется сбрасывать не более 200 кубометров в секунду.





Совместно с КНР действует система экстренного информирования и контроля качества трансграничных вод, включая учения и проверку каналов связи, по определенным гидрологическим постам.





Проведен осмотр гидротехнических сооружений. Эксплуатирующим организациям выданы рекомендации по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод. Согласно данным рекомендациям выполнены текущие ремонтные работы на 39 гидротехнических сооружениях. Завершен капитальный ремонт Чарского водохранилища в области Абай, водохранилища "Акжар" в городе Шымкент, плотины "Шолак" в Актюбинской области, а также реконструкция плотины в селе Степное Костанайской области.





Одним из основных требований обеспечения безопасности гидротехнических сооружений является требование о проведении многофакторных обследований. В 2025 году проведены многофакторные обследования 56 гидротехнических сооружений.





В 10 областях страны были созданы специализированные организации по эксплуатации и управлению коммунальными гидротехническими сооружениями, что довело их число до 16. На сегодня в данных предприятиях работают 1193 человек, обслуживаются 846 объектов.





Для подготовки русел рек к прохождению повышенных объемов воды была разработана Дорожная карта по санации участков рек близ населенных пунктов на 2025-2027 годы. На сегодня выполнена очистка и углубление 166,98 км русел рек. Из них 15 км - в области Абай, 126,6 км - в Атырауской области, 17,8 км - в Акмолинской области, 4,4 км - в Карагандинской области, 2,1 км - в Костанайской области, 1,08 км - в Северо-Казахстанской области. В этом году планируется проведение санации в 6 областях на участках общей протяженностью 192,55 км.





Ведется активная подготовка к весеннему паводку. Подготовлена спецтехника и инертные материалы, осуществляется обмен данными с сопредельными странами. Каждые 10 дней проводится расчет оптимального режима работы водохранилищ. Комплекс предпринятых мер позволят обеспечить готовность водохозяйственных сооружений к приему и безопасному пропуску паводковых вод. Министерство ведет ежедневный мониторинг за водохозяйственной обстановкой, совместно с акиматами продолжается системная работа по снижению паводковых рисков и обеспечению безопасности населения и инфраструктуры", - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.