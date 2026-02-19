18.02.2026, 12:46 87636
Опрос КТ: Большинство респондентов считают, что переход на BilimClass не нужен Эксклюзив КТ
Фото: Управление образования города Алматы
Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов (49%) считают, что переход с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass не нужен, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025-2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?"
10% участников опроса ответили: "Да, переход необходим сейчас", 23% выбрали ответ: "Да, но не в середине учебного года", 43% ответили: "Нет, переход не нужен вообще" и 18% - "Мне все равно".
Напомним, в начале года управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025-2026 учебного года.
13 января 2026 года специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в рамках гражданского дела по иску ТОО "Күнделік (Kundelik)" к КГУ "Управление образования города Алматы" вынес определение о принятии мер по обеспечению иска.
Позже специализированный межрайонный экономический суд Алматы отклонил требование о запрете перехода городских школ на платформу BilimClass.
18.02.2026, 17:10 43101
Премьер ответил на запрос депутатов по поводу изъятия земель КазНИВИ в Алматы
Фото: Facebook/KazNIVI
Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы отказался от планов по изъятию земель Казахского научно-исследовательского ветеринарного института в Алматы, говорится в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос депутатов сената.
Ранее депутат сената Арман Утегулов в своем депутатском запросе выразил обеспокоенность, что земли Казахского научно-исследовательского ветеринарного института в Алматы планируют изъять и пустить под очередную застройку.
Территория института сокращена с 40 до 3,5 гектара. Институт утратил право собственности, вынужден арендовать собственную историческую землю. По утвержденному генплану Алматы предусмотрено изъятие оставшейся территории КазНИВИ под жилищную застройку, что означает фактически уничтожение уникального научного комплекса закрытого типа, восстановление которого в новых условиях невозможно", - рассказал сенатор.
В ответе на депутатский запрос премьер-министр РК Олжас Бектенов сообщил, что акимат Алматы отказался от запланированного изъятия земель КазНИВИ "в связи с изменениями в проекте реконструкции проспекта Райымбека". Соответствующее постановление акимата находится на стадии согласования.
Он также сообщил, что в 2025 году Генеральной прокуратурой проведена проверка по фактам отчуждения и приватизации земельных участков КазНИВИ.
В результате факты изъятия земель акиматом, в том числе под строительство жилых комплексов, не подтвердились. При этом архивные материалы, подтверждающие наличие первоначальной территории КазНИВИ в 40 га, не обнаружены. Также не выявлены нарушения законности при предоставлении других земельных участков (7,1 га), продолжается поиск архивных материалов", - говорится в ответе премьер-министра.
17.02.2026, 20:45 175856
Неправильная парковка мешает уборке снега и работе экстренных служб в Алматы
Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы обратилась к горожанам с просьбой проявить ответственность и не оставлять транспортные средства в местах, где они могут помешать уборке снега и обеспечению безопасности дорожного движения, передает корреспондент агентства.
Неправильная парковка остается одним из наиболее распространенных нарушений и в зимний период приобретает особую значимость. Оставленные на проезжей части, во дворах и на узких проездах автомобили создают препятствия для работы коммунальной техники, затрудняют очистку дорог и дворовых территорий, а также могут мешать проезду экстренных служб", - рассказали в полиции.
В рамках профилактической работы сотрудники полиции Наурызбайского района проводят контрольные мероприятия по соблюдению правил парковки.
Наша задача - не наказать, а предупредить. В зимний период особенно важно, чтобы водители не оставляли автомобили на маршрутах спецтехники, во дворах и на проезжей части. Это напрямую влияет на темпы и качество уборки города. Полиция района проводит профилактические мероприятия и призывает жителей с пониманием отнестись к данной ситуации", - сказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Жакипбаев.
Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
17.02.2026, 16:12 205681
Жителя Астаны арестовали за приставания к девочке в лифте
Он проведет за решеткой 15 суток
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Астаны получил 15 суток ареста за приставание к несовершеннолетней в лифте, сообщили в пресс-службе суда Астаны.
Как установило следствие, 11 февраля подсудимый приставал к девочке 2014 года рождения на первом этаже жилого дома, затем в кабине лифта, чем напугал несовершеннолетнюю.
На первом этаже подъезда несовершеннолетняя ожидала лифт, Б., подойдя к месту ожидания, также стал ожидать лифт, при этом вел себя суетливо. В лифт первой зашла девочка, затем Б. Несовершеннолетняя встала ближе к углу кабины. Б., обойдя ее, встал позади на минимальном расстоянии, задев рюкзак, в результате чего тот спал с плеча. Когда девочка обернулась, Б. покинул лифт", - рассказали подробности в суде.
Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал.
В итоге суд признал нарушителя виновным и назначил ему 15 суток административного ареста.
Напомним, в Мангистауской области расследуют случаи сталкинга.
16.02.2026, 18:48 326246
Международный аэропорт Алматы оштрафовали на 2,1 млн тенге за нарушение противопожарных норм
Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы оштрафовал АО "Международный аэропорт Алматы" на сумму более двух миллионов тенге за невыполнение предписания по противопожарной безопасности, передает корреспондент агентства.
Судом установлено, что управление по чрезвычайным ситуациям Турксибского района 11 ноября 2025 года выдало аэропорту предписание устранить выявленные в ходе проверки нарушения. Срок исполнения истек 9 января 2026 года, однако аэропорт так и не устранил нарушения правил пожарной безопасности.
На территории аэропорта разместили контейнеры на расстоянии менее 18 метров от зданий и сооружений на западной стороне Air Astana centre 3. Кроме того, изменения в планировке уменьшили зону действия автоматической пожарной сигнализации и автоматической установки пожаротушения в помещениях международного терминала Т-2 - в багажном отделении и бытовых помещениях 1-8", - говорится в постановлении суда.
Как уточнили в суде, аэропорт привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 162 500 тенге.
Ранее депутат мажилиса раскритиковала алматинский аэропорт.
16.02.2026, 18:27 329441
В ВКО этнокультурные объединения и молодежь поддержали проект новой Конституции
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Доме дружбы - Центре общественного согласия Восточно-Казахстанской области прошел республиканский молодежный форум "Мы - за новую народную Конституцию". В нем приняли участие глава региона Нурымбет Сактаганов и члены школы молодых активистов, прибывшие со всех уголков страны, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.
Наш регион становится важной диалоговой площадкой, объединяющей молодежь 17 регионов, центром новых инициатив и содержательного обмена мнениями. Уверен, здесь будут рождаться новые идеи, будет формироваться гражданская позиция молодого поколения и будут озвучиваться конкретные предложения, направленные на развитие страны. Как всем известно, глава государства подписал указ о проведении республиканского референдума 15 марта 2026 года. В новой Конституции четко закреплено, что Казахстан является демократическим, светским, правовым и социальным государством!" - отметил аким области.
В завершение Нурымбет Сактаганов подчеркнул особую роль молодежи на пути развития страны и пожелал успехов работе республиканской Школы молодых активистов.
После этого участники выступили с докладами и подчеркнули важность конституционных изменений. Участники форума единогласно поддержали проект новой Конституции.
16.02.2026, 18:00 330656
В Алматы по решению суда снесли летнюю террасу ресторана
Фото: акимат Алматы
Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда снесли летнюю террасу ресторана, расположенного на улице Кажымукана, сообщает акимат города.
Снос объекта произведен собственником самостоятельно во исполнение решения суда", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля мегаполиса.
Уточняется, что отсутствие разрешительных документов на строительство было установлено в ходе внеплановой проверки. Также в отношении собственника были приняты административные меры.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого года против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
16.02.2026, 16:45 487106
Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы Эксклюзив КТ
Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Управление по чрезвычайным ситуациям Бостандыкского района ДЧС города Алматы в ответе на запрос информационного агентства Kazakhstan Today прокомментировало деятельность развлекательной площадки Gorki.kz, расположенной в непосредственной близости от мест захоронения, передает корреспондент агентства.
Ранее агентство направило запрос в акимат, в котором просило разъяснить, согласовывалось ли размещение и функционирование развлекательного объекта компании Gorki.kz на указанной территории с акиматом города Алматы и профильными государственными органами. Также Kazakhstan Today просило пояснить, учитывалось ли при выдаче разрешительных документов расположение объекта вблизи кладбищ, соответствуют ли проводимые мероприятия требованиям этики и общественной морали и проводилась ли оценка воздействия деятельности объекта на общественный порядок, транспортную нагрузку и соблюдение санитарных и экологических норм.
В ответ на запрос управление по чрезвычайным ситуациям Бостандыкского района ДЧС мегаполиса заявило, что "полномочиями территориальных органов по чрезвычайным ситуациям не предусмотрена выдача разрешения, заключение, утверждение, предоставление каких-либо заключений в области пожарной безопасности".
Реформа разрешительной системы Республики Казахстан полностью исключила все имеющиеся элементы контроля по линии пожарной безопасности на стадии согласовании какого-либо вида деятельности. На сегодняшний день физическим и юридическим лицам для осуществления какой-либо деятельности нет необходимости в получении разрешения в сфере гражданской защиты", - добавили в управлении.
Напомним, в предгорной зоне Алматы компания Gorki.kz организовала массовые катания с возведением горок. Площадка при этом расположена в непосредственной близости от трех кладбищ, два из которых являются мусульманскими. По словам местных жителей, катания сопровождаются музыкой и салютами, что вызывает вопросы с точки зрения соблюдения этических норм и уважения к местам захоронения.
Кроме того, наблюдается значительное скопление автотранспорта и большое количество посетителей. Массовый заезд автомобилей и их длительное пребывание в предгорной зоне оказывают негативное влияние на окружающую среду, а выхлопные газы - на качество воздуха.
На прошлой неделе в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, Алмасхан Сматлаев подтвердил наличие нарушений на указанном участке. По информации заместителя акима, территория площадью 18 гектаров находится в частной собственности, однако ее целевое назначение - сельскохозяйственные угодья. Организация массовых развлекательных мероприятий на землях данной категории является нарушением законодательства.
"Я знаю, о чем вы говорите. Частный предприниматель заключил договор с Gorki.kz и организовал там катания. Акиматом Бостандыкского района уже вынесено соответствующее решение, наложен административный штраф. До 10 февраля они должны закрыть объект", - заявил он.
Позже редакция агентства провела мониторинг исполнения поручений акимата города Алматы относительно деятельности развлекательной площадки Gorki.kz. Несмотря на то что установленный властями срок закрытия объекта (10 февраля) истек, площадка продолжает функционировать в штатном режиме, демонстрируя открытое пренебрежение к нормам земельного законодательства и официальным распоряжениям руководства города.
Визуальный осмотр подтверждает: горки стоят практически вплотную к кладбищу, разделенные лишь узким участком размытого поля. С верхних точек аттракционов открывается прямой вид на могилы, что противоречит рекомендациям ДУМК. Напомним, два из трех кладбищ, прилегающих к данному земельному участку, мусульманские.
Параллельно специалисты указывают на угрозу экосистеме предгорий. Согласно статье 396 Экологического кодекса РК, собственник обязан предотвращать деградацию земель. Использование пашни под квадроциклы и аттракционы ведет к загрязнению почвы ГСМ. В период оттепели стоки с территории Gorki.kz неизбежно попадают в подземные водные горизонты, питающие Алматы.
Особую тревогу вызывает эксплуатация воздушных шаров в черте города без соответствующих разрешений. Отсутствие у площадки авиационного статуса в сочетании со сложной розой ветров несет прямую угрозу жизни алматинцев. Подобные опасения подтверждаются прошлыми инцидентами: в частности, резонансное ЧП с возгоранием аэростата близ Капчагая привело к тяжелым травмам пассажиров и лишь чудом обошлось без жертв. Игнорирование правил безопасности на случайных участках превращает развлекательный аттракцион в объект повышенной опасности.
Редакция Kazakhstan Today направила официальный запрос председателю комитета по управлению земельными ресурсами Темиржанову. Мы намерены выяснить, почему самоуправство частника в Алматы оказалось весомее распоряжений акимата и когда государственные органы перейдут от слов к реальному изъятию земель, используемых с вопиющими нарушениями.
16.02.2026, 15:27 306901
Из аэропорта Актобе запустят прямые рейсы в Китай, Россию, Вьетнам, Грузию и Азербайджан
Расширение маршрутной сети и приход новых авиакомпаний реально улучшили транспортную доступность региона
Актобе. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из аэропорта Актобе в 2026 году запустят прямые международный рейсы в Китай, Россию, Вьетнам, Грузию и Азербайджан, сообщает пресс-служба городского акимата.
В прошлом году пассажиропоток у нас впервые в истории превысил миллион человек. Расширение маршрутной сети и приход новых авиакомпаний реально улучшили транспортную доступность региона и укрепили наши международные связи. В 2025 году мы открыли новые международные направления: Шарм-эль-Шейх с Air Cairo, Доху и Фукуок с SCAT, а также Стамбул с Pegasus. В 2026 году планируем дальше расширять сеть и запускать рейсы в Баку, Москву, Тбилиси, Нячанг и Урумчи", - отметил председатель правления АО "Международный аэропорт Алия Молдагулова" Дастан Малиев в ходе аппаратного совещания.
Также особое внимание уделено развитию топливной и логистической инфраструктуры.
Совместно с "КазМунайГаз-Аэро" строится современный модульный склад для топлива JET-A1 и топливный комплекс, соответствующий международным стандартам. Общий объем инвестиций оценивается в 5 млрд тенге. В рамках развития грузовой инфраструктуры с участием инвестора S SISTEM реализуется проект современного логистического комплекса, включающего обработку грузов, инфраструктуру для e-commerce и опасных грузов. Ожидается рост грузопотока, сокращение сроков доставки и создание новых рабочих мест", - добавили в пресс-службе.
Ранее китайская авиакомпания запустила рейс Алматы - Чэнду Тяньфу.
