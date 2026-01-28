哈萨克斯坦总统呼吁从根本上调整打击网络犯罪的方法

Фото: Akorda

据阿科尔达（总统府）消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫在总检察院会议上呼吁，必须从根本上调整打击网络犯罪的方法。





总统指出："全球网络犯罪规模持续扩大，每年有数千名哈萨克斯坦公民成为受害者。目前，仅约五分之一的网络诈骗案件得以侦破，这一比例极低。我们需要彻底改革打击网络犯罪的手段。为应对数字领域的挑战，执法机构必须具备前瞻性思维，积极创新，任何滞后都是不可接受的。"





托卡耶夫同时强调了保护公民个人数据的紧迫性："信息空间中公民个人数据泄露事件日益频繁。必须系统化推进个人信息保护工作，实现最大程度的防护。"





总统认为，移民监管领域的全面数字化是一项至关重要的任务："必须实现移民管理系统的全面数字化。这确实是我们长期讨论但进展有限的紧迫议题。当前全球局势复杂，移民潮在世界范围内加剧。在此背景下，哈萨克斯坦成为便利的过境枢纽和吸引外国移民长期居留的国家。因此，当务之急是升级临时登记和外国公民流动监测系统，以加强移民管控。我责成政府与国家安全委员会加快相关工作。"





总统表示，应持续向公民阐明传播破坏性内容的法律责任："技术飞速发展伴随着信息空间的深刻变革。有人蓄意散布破坏性内容，煽动社会对立，挑动公民矛盾，引发无益甚至危险的讨论，助长仇恨言论。在这些行为者手中，人工智能沦为信息武器，非法内容被批量生产。此类行为不可容忍，必须依法追究其责任。"





托卡耶夫指出，执法机构的数字化进程缺乏协调性："各部门自行开发数字工具，且工作缺乏系统性。部分机构成功引入创新，另一些则持续不合理消耗预算却未找到可行方案。简而言之，这无异于挪用公款。不应盲目投入资金重复开发。责成政府对所有已实施的数字解决方案进行效率评估与审查，并为强力部门构建结构清晰、技术标准统一的数字化生态系统。"