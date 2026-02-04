托卡耶夫总统将对巴基斯坦进行国事访问

Фото: gov.kz

哈萨克斯坦共和国外交部新闻局通报，哈外交官员近日在多个国家就本国宪法改革核心举措进行说明。





通报指出，哈萨克斯坦驻亚美尼亚大使博拉特·伊曼巴耶夫与亚美尼亚智库代表举行会谈，与会者包括亚美尼亚政治学家协会主席米格兰·沙赫扎德扬、欧亚专家俱乐部协调员、"一体化与发展"社会组织负责人及政治分析师阿拉姆·萨法良、亚美尼亚"阿努什"基金会创始人克利姆丘克。双方围绕哈亚双边关系深化路径及两国智库合作拓展等议题进行了深入交流。





同时，哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使兼哈驻独联体法定机构常驻代表帖木儿·扎克瑟雷科夫出席了独联体成员国驻独联体法定及其他机构常驻代表委员会首次会议。哈外交官向委员会成员介绍了哈萨克斯坦未来发展战略的重要倡议及即将推进的宪法改革进程。





此外，哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦大使别依布特·阿塔姆库洛夫在塔什干会见了乌兹别克斯坦投资、工业与贸易部部长拉齐兹·库德拉托夫。双方高度评价哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫对乌国事访问成果，并就落实访问达成的协议与指示制定了具体推进计划。