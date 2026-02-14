哈萨克斯坦大使向泰国国王递交国书

Фото: gov.kz

据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦驻泰国大使马尔古兰·拜穆罕向泰国国王玛哈·哇集拉隆功·帕哇集拉诰昭育华递交了国书。





拜穆罕指出，哈萨克斯坦高度重视发展与泰国的伙伴关系。哈外交官还重点介绍了本国的高投资潜力--近三十年来已吸引超过4000亿美元外国直接投资，并向泰国企业明确了农业、食品工业、能源、物流、旅游及先进技术等领域的合作前景。





双方特别强调，哈萨克斯坦通过发展跨里海国际运输线、"南北"走廊和"西欧-中国西部"公路干线，以及推进铁路基础设施和陆港现代化，已成为重要的欧亚交通物流枢纽。





会议还专门讨论了哈萨克斯坦对全球粮食安全的贡献、其作为主要石油出口国的地位，以及为发展绿色经济和数字经济所需稀土原料基地的建设情况。





泰国国王玛哈·哇集拉隆功表示，泰方高度重视与哈萨克斯坦的亲密友谊，强调建立在互信互重基础上的传统友好纽带正推动双边关系持续深化发展。双方确认，两国在双边及多边层面的合作始终秉承善意与相互理解精神，并取得积极成效。





泰国国王还表示，相信哈泰两国友好关系与合作的进一步发展将促进双方人民的发展、繁荣与福祉，并为巩固世界和平稳定作出贡献。





2025年，哈萨克斯坦与泰国双边贸易额约达2.6亿美元，占泰国与中亚国家贸易总额的70%以上，凸显哈萨克斯坦作为其区域伙伴的关键地位。