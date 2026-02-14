11.02.2026, 12:33 4776
哈萨克斯坦大使向泰国国王递交国书
Фото: gov.kz
据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦驻泰国大使马尔古兰·拜穆罕向泰国国王玛哈·哇集拉隆功·帕哇集拉诰昭育华递交了国书。
拜穆罕指出，哈萨克斯坦高度重视发展与泰国的伙伴关系。哈外交官还重点介绍了本国的高投资潜力--近三十年来已吸引超过4000亿美元外国直接投资，并向泰国企业明确了农业、食品工业、能源、物流、旅游及先进技术等领域的合作前景。
双方特别强调，哈萨克斯坦通过发展跨里海国际运输线、"南北"走廊和"西欧-中国西部"公路干线，以及推进铁路基础设施和陆港现代化，已成为重要的欧亚交通物流枢纽。
会议还专门讨论了哈萨克斯坦对全球粮食安全的贡献、其作为主要石油出口国的地位，以及为发展绿色经济和数字经济所需稀土原料基地的建设情况。
泰国国王玛哈·哇集拉隆功表示，泰方高度重视与哈萨克斯坦的亲密友谊，强调建立在互信互重基础上的传统友好纽带正推动双边关系持续深化发展。双方确认，两国在双边及多边层面的合作始终秉承善意与相互理解精神，并取得积极成效。
泰国国王还表示，相信哈泰两国友好关系与合作的进一步发展将促进双方人民的发展、繁荣与福祉，并为巩固世界和平稳定作出贡献。
2025年，哈萨克斯坦与泰国双边贸易额约达2.6亿美元，占泰国与中亚国家贸易总额的70%以上，凸显哈萨克斯坦作为其区域伙伴的关键地位。
11.02.2026, 21:46 3991
总统签署关于3月15日举行新宪法全民公投的法令
Фото: Akorda
据阿克奥尔达消息，哈萨克斯坦共和国总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫签署了关于2026年3月15日举行共和国全民公投的法令。
国家元首裁定：
1. 于2026年3月15日举行共和国全民公投。
2. 将《哈萨克斯坦共和国新宪法（草案）》提交共和国全民公投，问题表述如下："您是否通过2026年2月12日在媒体公布的《哈萨克斯坦共和国新宪法（草案）》？"。
3. 于2026年2月12日在媒体正式公布本法令及《哈萨克斯坦共和国宪法（草案）》。
4. 委托哈萨克斯坦共和国中央选举委员会（履行中央公投委员会职能）及各级地方和分区选举委员会（履行地方和分区公投委员会职能）负责筹备并举行共和国全民公投。
5. 责成哈萨克斯坦共和国政府协同中央选举委员会、其他中央国家机关及地方执行机构，采取必要措施组织并举行共和国全民公投。
据悉，本法令自公布之日起生效。
11.02.2026, 19:44 4411
哈萨克斯坦外交官与外国伙伴讨论投资、交通及人文合作问题
Фото: gov.kz
哈萨克斯坦外交官及商界代表在欧洲、美国和中东国家举行了一系列会晤和活动。据哈萨克斯坦外交部消息，会谈和推介会涉及投资合作、交通物流线路发展、教育和科学交流，以及加强议会间和经济合作等议题。
在荷兰企业局（RVO）总部举行了荷兰-哈萨克斯坦商业协会（NKBA）会议，主题为"哈萨克斯坦与荷兰：新投资周期与战略机遇"。两国政府机构、商界和专家代表参会。该活动成为讨论新投资机遇、哈萨克斯坦战略重点及在新投资周期背景下扩大双边经济合作前景的重要平台。双方确认愿进一步加强商业联系，启动新投资项目，并在关键经济领域扩大合作。特别关注工业、物流、农工综合体、数字技术和可持续基础设施领域的联合倡议落实，这些领域构成了哈荷战略伙伴关系新阶段的基础。
在匈牙利，哈萨克斯坦大使阿布扎尔·萨帕尔别库雷与匈牙利外交与贸易部副国务秘书亚当·伊姆雷·秀奇举行会晤。双方强调，哈萨克斯坦与匈牙利在教育和科学领域的合作具有系统性、长期性和多层次性，涵盖学术流动、奖学金项目、高校间合作、科学交流及人力资本发展。双方指出，教育和科学是双边关系的重要人文维度，有助于加强人民间联系和战略伙伴关系。
哈萨克斯坦驻沙特阿拉伯大使马迪亚尔·梅尼尔别科夫与沙特交通与物流服务大臣萨利赫·贾希尔会晤，探讨扩大交通物流领域双边合作的可能性。特别关注推动新物流线路、扩展条约法律基础，以及有效利用国际运输走廊的潜力。
哈萨克斯坦驻摩尔多瓦大使阿尔马特·阿伊达尔别科夫与摩尔多瓦议员、哈摩友好小组组长伊列·约纳什会晤。双方确认致力于进一步加强哈摩合作，强调定期政治对话和扩大议会间合作的重要性。
在National PressClub俱乐部举行了关于欧亚过境潜力（包括中间走廊及"特朗普国际和平与繁荣路线"（TRIPP））的报告推介会。哈萨克斯坦驻美国大使马格詹·伊利亚索夫指出，发展东西方交通物流线路符合可持续经济增长、加强区域联通和全球供应链多元化的长期利益。他强调，哈萨克斯坦持续发展过境和物流潜力，投资于铁路、港口和数字基础设施现代化，并优化贸易和海关程序。
哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦大使贝布特·阿塔姆库洛夫与乌兹别克斯坦外交部副部长波布尔·乌斯马诺夫会晤。此次会晤是今年1月与乌外交部长巴赫季约尔·赛义多夫会谈的延续，旨在更详细地讨论当前合作问题。双方审议了今年计划的双边活动及重大国际活动日程，以及计划举行的联合政府间和行业合作机制会议。
11.02.2026, 17:42 4646
托卡耶夫接受希腊和葡萄牙驻哈大使国书
据哈萨克斯坦总统府新闻局消息，在阿克奥尔达举行了希腊共和国和葡萄牙共和国特命全权大使向哈总统递交国书仪式。
递交国书的是希腊共和国大使安东尼娅·卡楚鲁和葡萄牙共和国大使若泽·德卡斯特罗·阿塔伊德·阿马拉尔。
哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在致欢迎辞时强调，哈萨克斯坦奉行完全和平的对外政策。
他表示，当今世界所有存在问题都只能通过和平方式、借助外交渠道和工具加以解决。
哈萨克斯坦总统向希腊和葡萄牙国家元首及政府首脑转达问候，并邀请他们对阿斯塔纳进行访问。
哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫最后祝贺两位大使正式开启在哈萨克斯坦的外交使命，并确认总统府和外交部愿为他们提供全面支持。
11.02.2026, 14:39 4771
哈萨克斯坦与秘鲁签署被判刑人移交协议
据马日利斯（议会下院）新闻处消息，马日利斯批准了哈萨克斯坦与秘鲁关于移交被判刑人的协议。
该协议旨在就确定被判处剥夺自由人员移交至其国籍国服刑的程序与条件问题建立合作。根据文件，在一方境内被判刑的人员可移交至另一方继续服刑。移交被判刑人需满足以下条件：具有接收国国籍、判决已生效、剩余刑期不少于六个月、被判刑人书面申请、行为双重犯罪、双方同意及财产义务履行完毕，"新闻处通报称。
据称，若移交可能损害移交方主权、安全、公共秩序或违背其国家法律，以及刑罚种类存在重大差异或在移交方已启动刑事追诉的情况下，可拒绝移交。
此外，马日利斯还批准了哈秘刑事司法互助协议。
文件的主要目标是通过在刑事案件中的相互合作与司法互助，提高预防、调查、追诉和打击犯罪的效率。司法互助涉及一系列措施，包括提供信息、确定人员身份、开展搜查、勘验、讯问和鉴定、提供证据及依据双方国家法律的其他协助形式，"新闻处表示。
同时，在某些情况下可拒绝提供司法协助。
此类情况包括：不符合协议条件；执行请求可能损害被请求方主权、安全、公共秩序或其他重大利益；执行请求违背其国家法律，或旨在基于歧视理由追诉个人，"新闻处补充道。
此外，马日利斯还批准了哈秘引渡协议。
通过该文件，双方就移交在其境内、因刑事犯罪被通缉以进行刑事追诉或执行法院生效判决的人员建立合作。引渡的主要条件涉及实施刑事犯罪，根据双方法律该罪行应判处至少一年剥夺自由或更重刑罚，"议会下院通报称。
10.02.2026, 23:14 12601
哈萨克斯坦将开通阿斯塔纳至广州新航线
哈萨克斯坦民航委员会发布消息称，今年夏季，哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司计划开通阿斯塔纳至广州的新航线。
自今年6月2日起，哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司计划开通阿斯塔纳至广州的中国新航线。航班将使用空客A321LR型客机执飞，每周两班。
委员会指出："该航线的开通将有助于进一步推动两国经贸、商务及旅游合作。"
10.02.2026, 20:12 13021
哈萨克斯坦大使开展系列会晤推动国际合作发展
Фото: gov.kz
哈萨克斯坦外交部消息称，哈萨克斯坦外交官在海外开展了一系列会晤，旨在推动国际合作。
里加
在里加举行的"拉脱维亚-哈萨克斯坦"商务会议由拉脱维亚装卸公司协会与拉脱维亚铁路公司联合举办，并得到哈萨克斯坦驻拉脱维亚大使馆的支持。哈驻拉脱维亚大使达乌连·卡里波夫向与会者介绍了哈萨克斯坦作为东西、南北双向关键国际"枢纽"的过境运输潜力持续释放情况。与会者还就先前达成的交通领域协议的实际落实交换了意见，并讨论了实施新联合项目的前景。
华盛顿
哈萨克斯坦驻美国大使玛格詹·伊利亚索夫会见了美洲国家组织秘书长阿尔伯特·拉姆丁。期间，哈方向美方递交了哈萨克斯坦外交部关于大使兼任哈驻美洲国家组织常驻观察员的全权证书副本。双方讨论了与组织合作的现状与发展前景，以及国际和地区议程上的热点问题。
曼谷
哈萨克斯坦驻联合国亚洲及太平洋经济社会委员会常驻代表玛尔古兰·巴伊穆汉会见了联合国亚太经社会负责伙伴关系与协调的副执行秘书肖姆比·夏普。双方探讨了哈萨克斯坦与联合国亚太经社会合作的现状，并就进一步加强与亚太地区最具影响力区域组织之一的伙伴关系交换了意见。
布拉格
在布拉格少数民族之家画廊，捷克及欧洲文化界人士出席了"神秘东方"展览开幕式。展览汇集了在捷克知名的哈萨克斯坦裔画家、医学博士、捷克前人权和少数民族事务部长贾米拉·斯捷赫利科娃的画作，以及她的父亲--哈萨克斯坦著名建筑师和物质文化研究者阿尔马斯·奥尔达巴耶夫的摄影作品。
维也纳
哈萨克斯坦代表团参加了联合国和平利用外层空间委员会科学和技术小组委员会第六十三届会议。会议期间，瓦西里·费先科夫天体物理研究所所长钦吉兹·奥马罗夫介绍了哈萨克斯坦在空间态势感知领域的最新科技成就，并提出了近地空间监测和保障空间活动安全方面的合作前景。
孟买
哈萨克斯坦代表团参加了亚洲最大的国际旅游展览会之一--2026年出境旅游市场展。哈萨克斯坦展馆通过现代设计呈现了该国丰富而和谐的文化遗产，生动展示了民族技艺、文化和特色，有助于巩固其作为中亚主要旅游目的地的地位。
吉达
吉达举办了年度国际慈善节"A Cup for a Good Cause"。哈萨克斯坦驻吉达总领事馆积极协助哈方参与活动，这也是发展与沙特阿拉伯王国文化人文合作的一部分。哈萨克斯坦国家展位引起了节日参与者和嘉宾的浓厚兴趣，他们借此了解了哈萨克斯坦文化、民族传统、生活元素及哈萨克美食特色。形象宣传材料和展览有助于广泛展示哈萨克民族丰富的历史文化遗产。
10.02.2026, 18:10 13441
哈萨克斯坦成立人工智能基金会
Фото: Depositphotos
哈萨克斯坦副总理兼人工智能与数字发展部部长扎斯兰·马迪耶夫在总统出席的政府扩大会议上宣布，已成立人工智能基金会，该基金将由国民银行注资。
部长指出："目前正在制定该基金的融资机制。人工智能基金会将支持最重要的数字项目和教育倡议。"
此外，为发展国有和准国有部门的人工智能，计划与世界级专家建立合作伙伴关系。
他向国家元首汇报说："您已支持与01.AI公司成立合资企业。该合资企业将于3月成立。该组织将成为国家人工智能平台的运营商，并基于该平台开发人工智能体。这种方法将使哈萨克斯坦能够获得创建人工智能体的先进技术，从而显著提高管理决策的效率和速度。"
10.02.2026, 16:08 12216
哈萨克斯坦外长与土耳其大使探讨双边合作前景
Фото: gov.kz
哈萨克斯坦共和国外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫与土耳其共和国大使穆斯塔法·卡普贾举行了会谈。据哈萨克斯坦外交部消息，双方讨论了哈土两国在政治、经贸、投资以及文化人文领域合作的现状与发展前景。
双方特别关注旨在全面加强两国间"扩大的战略伙伴关系"的已达成协议的落实情况，并就即将举行的高级别和最高级别访问的筹备工作交换了意见。
会谈双方还探讨了组织哈土政府间经济委员会第十四次会议的相关事宜，强调了加强经贸、投资及交通物流领域务实合作与落实联合项目的重要性。
在确认哈萨克斯坦与土耳其之间友好关系处于高水平的同时，双方表达了在突厥国家组织框架内继续保持紧密合作的共同意愿。
