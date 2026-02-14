托卡耶夫接受希腊和葡萄牙驻哈大使国书

Фото: gov.kz
哈萨克斯坦外交部消息称，哈萨克斯坦外交官在海外开展了一系列会晤，旨在推动国际合作。
里加
在里加举行的"拉脱维亚-哈萨克斯坦"商务会议由拉脱维亚装卸公司协会与拉脱维亚铁路公司联合举办，并得到哈萨克斯坦驻拉脱维亚大使馆的支持。哈驻拉脱维亚大使达乌连·卡里波夫向与会者介绍了哈萨克斯坦作为东西、南北双向关键国际"枢纽"的过境运输潜力持续释放情况。与会者还就先前达成的交通领域协议的实际落实交换了意见，并讨论了实施新联合项目的前景。
华盛顿
哈萨克斯坦驻美国大使玛格詹·伊利亚索夫会见了美洲国家组织秘书长阿尔伯特·拉姆丁。期间，哈方向美方递交了哈萨克斯坦外交部关于大使兼任哈驻美洲国家组织常驻观察员的全权证书副本。双方讨论了与组织合作的现状与发展前景，以及国际和地区议程上的热点问题。
曼谷
哈萨克斯坦驻联合国亚洲及太平洋经济社会委员会常驻代表玛尔古兰·巴伊穆汉会见了联合国亚太经社会负责伙伴关系与协调的副执行秘书肖姆比·夏普。双方探讨了哈萨克斯坦与联合国亚太经社会合作的现状，并就进一步加强与亚太地区最具影响力区域组织之一的伙伴关系交换了意见。
布拉格
在布拉格少数民族之家画廊，捷克及欧洲文化界人士出席了"神秘东方"展览开幕式。展览汇集了在捷克知名的哈萨克斯坦裔画家、医学博士、捷克前人权和少数民族事务部长贾米拉·斯捷赫利科娃的画作，以及她的父亲--哈萨克斯坦著名建筑师和物质文化研究者阿尔马斯·奥尔达巴耶夫的摄影作品。
维也纳
哈萨克斯坦代表团参加了联合国和平利用外层空间委员会科学和技术小组委员会第六十三届会议。会议期间，瓦西里·费先科夫天体物理研究所所长钦吉兹·奥马罗夫介绍了哈萨克斯坦在空间态势感知领域的最新科技成就，并提出了近地空间监测和保障空间活动安全方面的合作前景。
孟买
哈萨克斯坦代表团参加了亚洲最大的国际旅游展览会之一--2026年出境旅游市场展。哈萨克斯坦展馆通过现代设计呈现了该国丰富而和谐的文化遗产，生动展示了民族技艺、文化和特色，有助于巩固其作为中亚主要旅游目的地的地位。
吉达
吉达举办了年度国际慈善节"A Cup for a Good Cause"。哈萨克斯坦驻吉达总领事馆积极协助哈方参与活动，这也是发展与沙特阿拉伯王国文化人文合作的一部分。哈萨克斯坦国家展位引起了节日参与者和嘉宾的浓厚兴趣，他们借此了解了哈萨克斯坦文化、民族传统、生活元素及哈萨克美食特色。形象宣传材料和展览有助于广泛展示哈萨克民族丰富的历史文化遗产。