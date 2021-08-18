Касым-Жомарт Токаев встретился с Пан Ги Муном

Фото: пресс-служба Акорды

СЕУЛ. 17 АВГУСТА - Государственный визит президента Казахстана в Республику Корея завершился встречей с председателем Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI), бывшим Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с изменением глобального климата, декарбонизацией экономики, внедрением "зеленых технологий", сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Пан Ги Мун также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и насущным вызовам современности. Особое внимание было уделено усилиям по противодействию пандемии и перспективам урегулирования ситуации вокруг Афганистана.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия бюста Абая Кунанбайулы в Сеуле.

Также в Голубом доме президент Касым-Жомарт Токаев совместно с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином провел встречу с лидерами корейского бизнеса.

Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахско-корейском круглом столе.

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