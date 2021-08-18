Президент Казахстана провел встречу с лидерами корейского бизнеса

Фото: пресс-служба Акорды

СЕУЛ. 17 АВГУСТА - В Голубом доме президент Касым-Жомарт Токаев совместно с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином провел встречу с лидерами корейского бизнеса. В мероприятии приняли участие руководители крупных казахстанских компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев выразил особую благодарность президенту Мун Чжэ Ину за организацию данного мероприятия, а также всего визита в Сеул, сообщает пресс-служба Акорды.

Если посмотреть на историю ХХ и ХХI веков, можно с уверенностью утверждать, что казахи и корейцы стали братскими народами, пройдя вместе сквозь невероятные испытания, связанные с гражданской войной и Великой Отечественной войной. Испытаний на долю наших предков выпало немало. Тем не менее мы вместе, рука об руку прошли все эти трудности. Сейчас казахи и корейцы являются фактически братьями", - убежден глава государства.

Остановившись на вопросах торгово-экономического сотрудничества, Касым-Жомарт Токаев заявил, что Южная Корея является одним из крупнейших внешнеторговых и экономических партнеров нашей страны.

Президент Казахстана отметил успешную работу южнокорейского бизнеса в пищевой, горно-обогатительной, автомобильной и других отраслях экономики. При этом, по мнению главы государства, огромный потенциал казахско-корейского сотрудничества до конца не раскрыт. По его словам, помимо собственного 19-миллионного рынка, Казахстан может служить эффективной стартовой площадкой для вхождения на рынок Евразийского экономического союза.

Казахстан является наиболее экономически развитой страной Центральной Азии - рынка для почти 75 миллионов человек. Современная правовая, налоговая и финансовая система вкупе с режимом беспошлинной торговли в Центральной Азии делают Казахстан идеальным плацдармом для работы по всему региону", - считает глава государства.

Рассказывая об инвестиционном климате нашей страны, президент проинформировал корейскую сторону о запуске нового инструмента - "Стратегического инвестиционного соглашения", которое предусматривает индивидуальные меры поддержки, стабильность законодательства и особые условия для стратегических инвесторов. Глава государства добавил, что этот инструмент представляет собой базу для реализации концепции экономического сотрудничества "Свежий ветер".

Наряду с этим, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на возможностях Казахстана в реализации взаимовыгодных проектов в сферах недропользования, инноваций и новых технологий, атомной, альтернативной и возобновляемой энергетики, нефтегазового машиностроения.

Как считает глава государства, это далеко не полный перечень направлений для сотрудничества. Он отметил значительные успехи Южной Кореи в развитии металлургической, автомобильной и пищевой промышленности, здравоохранения и образования. По словам президента, опыт, знания и технологии, приобретенные на этом нелегком пути, востребованы и в Казахстане.

Наша страна находится на этапе цифровой и технологической трансформации экономики. Мы готовы работать по всем направлениям инвестиционного и технологического сотрудничества. Для этого есть финансовые и материальные ресурсы, развитая инфраструктура, а самое главное - политическая воля руководства и добрые отношения между нашими государствами. Поэтому я полон оптимизма в отношении перспектив сотрудничества и вновь говорю о том, что как президент Республики Казахстан буду лично участвовать в мониторинге реализации достигнутых соглашений и в целом всей работы, направленной на укрепление экономического взаимодействия наших стран", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

В своей речи президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказал полную поддержку со стороны южнокорейского правительства в реализации совместных инвестиционных проектов с Казахстаном.

В рамках рабочего визита в Южную Корею президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи с президентом Samsung Electronics Ин Ёнг Ли и президентом Doosan Heavy Industries & Construction Ёнг Инг Чонгом.

Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия бюста Абая Кунанбайулы в Сеуле.

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