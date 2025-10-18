Водительские права можно будет оформить онлайн в Казахстане
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане поменять водительское удостоверение можно будет онлайн. Пилотный проект запустили Министерство внутренних дел и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
Пилотный проект позволяет подать онлайн заявку на получение водительского удостоверения впервые.
Также в онлайн-формат полностью переводится замена водительских прав. Процедуру замены можно осуществить на портале электронного правительства, в мобильных приложениях EgovMobile, "ЦОН", а также информационных системах банков второго уровня и профессиональных объединений по подготовке водителей транспортных средств, подключенных к информационной системе "Автошкола".
Утвержден алгоритм реализации пилотного проекта.
Процесс выдачи водительского удостоверения впервые включает следующие этапы:
- выбор услуги посредством соответствующих сервисов объектов информатизации;
- переход по ссылке в случае выбора услуги на портале "электронного правительства" или в мобильном приложении EgovMobile;
- авторизация или регистрация в мобильном приложении "ЦОН", либо через соответствующие сервисы иных объектов информатизации;
- запрос в Государственный сервис контроля доступа к персональным данным. При положительном результате переход к следующему шагу;
- запрос в АИС СЦ информации о наличии водительского удостоверения. При наличии водительского удостоверения выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при отсутствии - переход к следующему шагу;
- запрос в ЕРАП информации о наличии ограничений к сдаче экзаменов в связи с привлечением к административной ответственности в порядке, предусмотренном частями шестой, седьмой статьи 608 или частями девятой, десятой статьи 613 КОАП. При наличии ограничений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при отсутствии - переход к следующему шагу;
- запрос в ИС МЗ справки по форме 073/у. При наличии медицинской справки переход к следующему шагу, при отсутствии - выведение уведомления о невозможности оказания услуги;
- запрос в ИС "ЭРДБ" сведений по нарко-, психоучетам. При наличии информации о наличии учетов - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при отсутствии сведений - переход к следующему шагу;
- запрос в АИС "Автошкола" информации о наличии свидетельства об окончании автошколы. При наличии свидетельства об окончании автошколы переход к следующему шагу, при отсутствии - выведение уведомления о невозможности оказания услуги;
- запрос в ПДД количества попыток для сдачи экзаменов. При наличии попыток переход к следующему шагу, при отсутствии попыток выведение уведомления о невозможности оказания услуги;
- заполнение услугополучателем полей заявления;
- присвоение номера заявки;
- бронирование даты и времени для прохождения теоретического экзамена. При успешной сдаче - переход к следующему шагу, при отрицательном результате завершение услуги и выведение уведомления о необходимости подачи нового запроса;
- бронирование даты и времени для прохождения практического экзамена. При успешной сдаче - переход к следующему шагу, при отрицательном результате завершение услуги и выведение уведомления о необходимости подачи нового запроса;
- оплата государственной пошлины за выдачу водительского удостоверения, фотографирование у оператора ЦОН с оформлением заявки на выдачу водительского удостоверения;
- рассмотрение заявления уполномоченным сотрудником УАП. При положительном результате - переход на следующий шаг, при отрицательном - выдача уведомления об отказе;
- распечатка водительского удостоверения;
- выдача водительского удостоверения в ЦОН работниками Государственной корпорации.
На время пилотного проекта прием заявлений на получение водительских удостоверений впервые и на их замену через филиалы государственной корпорации не осуществляется.
Приказ вступил в силу 16 октября 2025 года. Пилотный проект продлится до 1 сентября 2026 года включительно.