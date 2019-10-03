Токаев призвал активизировать работу по снятию торговых барьеров в ЕАЭС

Ереван. 2 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Ереване принял участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах, передает Kazakhstan Today.

В заседании ВЕЭС также участвовали президенты Республики Беларусь - Александр Лукашенко , Кыргызской Республики - Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации - Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Кроме этого, в мероприятии приняли участие президент Республики Молдовы Игорь Додон в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, а также почетные гости - президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани и премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун, сообщила пресс-служба президента РК.

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении поблагодарил армянскую сторону за теплый прием и высокий уровень подготовки заседания. Он выразил уверенность в том, что Евразийский экономический союз стал одним из важных звеньев развития мировой торговли.

Президент Казахстана подчеркнул, что быстроменяющаяся конъюнктура рынка, растущая конкуренция между державами, торговые войны, рост протекционизма приводят к нестабильности мировой экономики.

В сложных глобальных условиях нам крайне важно поддержать устойчивый экономический рост наших государств. Это возможно только за счет реального и взаимовыгодного сотрудничества, интеграции и кооперации. Нашим странам следует продолжить устранение барьеров на общем внутреннем рынке", - отметил он.

Глава государства призвал активизировать работу по снятию торговых барьеров.

Полагаю, что Комиссия может и должна усилить инструменты мониторинга национальных законодательств, разработать эффективный механизм информирования и разъяснения действующего права внутри Евразийского экономического союза", - сказал президент Казахстана.

Отмечая достигнутые результаты в транспортно-логистическом сотрудничестве Евразийского экономического союза, Касым-Жомарт Токаев предложил ЕЭК и правительствам ускорить разработку единой транзитной системы ЕАЭС, а также создать привлекательные условия для развития передовых технологий.

Наблюдается устойчивый рост объемов экспортно-импортных и транзитных операций по направлению Китай - Европа - Китай. Произведен запуск трансконтинентального железнодорожного маршрута Вьетнам - Китай - Казахстан - Европа, который решает логистические вопросы по продвижению наших товаров на рынок стран АСЕАН. Данный транспортный коридор будет хорошей альтернативой морским перевозкам и позволит в кратчайшие сроки доставлять грузы из Юго-Восточной Азии в Европу через территорию государств-членов ЕАЭС", - сказал глава государства.

Ключевым пунктом повестки дня заседания ВЕЭС стало подписание Соглашения о свободной торговле между государствами-участниками Евразийского экономического союза и Республикой Сингапур, которое открывает для стран ЕАЭС большой регион АСЕАН с населением в 600 млн человек. В этой связи президент Казахстана подчеркнул важность развития торгово-экономических связей с новыми растущими рынками и сохранения высокого темпа переговоров в этом направлении.

Перспективная тенденция видится в том, чтобы выстраивать связи ЕАЭС с крупными международными организациями - АСЕАН, ШОС и другими. Сегодня в ходе заседания Высшего совета подписано Соглашение о зоне свободной торговли с Республикой Сингапур. Это наряду с Вьетнамом уже вторая страна, с которой у ЕАЭС будет соответствующее соглашение. Важным является вопрос развития торгово-экономического и логистического сотрудничества с Исламской Республикой Иран", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По завершении заседания ВЕЭС глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна орденом "Достык" ІІ степени.

Всего по итогам Высшего Евразийского экономического совета в Ереване было принято 20 документов, в том числе решения о Евразийском экономическом форуме; о председателе Коллегии ЕЭК; о персональном составе и распределении обязанностей между членами Коллегии Евразийской экономической комиссии; об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд ЕАЭС; об отчете об исполнении бюджета ЕАЭС за 2018 год; о бюджете ЕАЭС на 2020 год; об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2020 год; о Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС; об утверждении Порядка погашения задолженностей государств-членов ЕАЭС по уплате долевых взносов в бюджет ЕАЭС.

Также приняты распоряжения: о вопросах, связанных с нормативами распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Евразийского экономического союза; о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере транспортировки и поставки газа между государствами-членами; о времени и месте проведения очередного заседания ВЕЭС.

Приняты акты: о подписании Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части закрепление новых нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин; о подписании Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части возможности признания авансовыми платежами денежных средств (денег); о подписании Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части технического, таможенного, транспортного регулирования, санитарных, фитосанитарных мер, информационного взаимодействия, макроэкономики, конкуренции и энергетики.

По информации Акорды, в рамках заседания ВЕЭС Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе международного форума "Транзитный потенциал Евразийского континента".

Мероприятие такого формата стало нововведением для ЕАЭС. По решению ВЕЭС подобные форумы будут проводиться председательствующей стороной на регулярной основе по различным тематикам, представляющим интерес для государств-участников интеграционного объединения.

На форуме в Ереване обсуждались вопросы развития транспортно-логистической отрасли, укрепления транзитных возможностей стран ЕАЭС.

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