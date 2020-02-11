Президенты Казахстана и Кыргызстана обсудили произошедшее в Жамбылской области

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Кордайском районе Жамбылской области , передает Kazakhstan Today.

Лидер Кыргызстана выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент Казахстана поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за поддержку и отметил, что добрососедство, партнерство и союзничество наших государств является важным фактором стабильности в регионе Центральной Азии", - сообщает пресс-служба Акорды.

Жээнбеков отметил, что Кыргызстан исторически оказывал и будет оказывать помощь братскому казахстанскому народу в трудные минуты, информирует пресс-служба президента КР.

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