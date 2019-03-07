Аким Карагандинской области встретился с делегацией из Литвы

Караганда. 17 октября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области встретился с делегацией Литовской Республики во главе с вице-министром иностранных дел Дарюсом Скусявичюсом и чрезвычайным послом Литовской Республики в РК Витаутасом Наудужасом, передает Kazakhstan Today.





Как рассказал на встрече Ерлан Кошанов, на сегодняшний день в Карагандинской области насчитывается более 100 этносов, которые живут в мире и согласии. В регионе действуют 86 этнокультурных объединений во главе с Ассамблеей народа Казахстана, созданной по поручению главы государства Нурсултана Назарбаева, сообщили в пресс-службе акима.





Глава региона также отметил, что в Караганде построен Дом Дружбы, в котором расположены все этнокультурные объединения области и созданы все условия для развития и обучения подрастающего поколения.





В свою очередь, Дарюс Скусявичюс поблагодарил акима за приём и поддержку в реализации проекта "Миссия Сибирь". Этот проект действует в Литве с 2006 года. Его основная цель - приведение в порядок кладбищ, на которых были похоронены ссыльные литовцы, а также встречи и общение с соотечественниками. Это помогает развивать историческую память, патриотизм среди молодёжи и содействует диалогу между поколениями.





По словам Ерлана Кошанова, в июле текущего года литовская экспедиция "Миссия Сибирь" уже побывала в шахтёрском регионе и посетила места захоронения ссыльных литовцев в Жезказгане, Сатпаеве, Балхаше, Шахтинске, Сарани, Абайском районе, где установлены памятные знаки жертвам репрессий. Участники экспедиции провели реставрационные работы, установили кресты, благоустроили места захоронения соотечественников.





"К сожалению, у Карагандинской области есть трагические моменты прошлого. В области располагался самый большой лагерь для военнопленных, политических заключённых. За время его существования в лагере побывало в заключении более одного миллиона человек, из них около 7,5 тыс. литовцев. О трагической судьбе репрессированных свидетельствует музей в посёлке Долинка. Этот музей - дань памяти всем жертвам политических репрессий. Это наша общая история, общая боль и общая память", - сказал Ерлан Кошанов.





В свою очередь, Дарюс Скусявичюс отметил, что, "благодаря властям Казахстана, часть этих людей нашла свой второй дом, они создали свою жизнь тут". "Историческая память для нас очень важна", - подчеркнул он.





По информации пресс-службы, в завершение участники встречи обсудили возможность дальнейшего сотрудничества и реализацию совместных проектов в различных сферах.





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