Алматы уже де-факто является межрегиональным центром агентств ООН - глава МИД РК

Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел Бейбут Атамкулов выступил с отчетом на правительственном часе в мажилисе парламента РК об основных итогах деятельности Казахстана в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН, где отметил практическую реализацию инициативы главы государства по формированию в городе Алматы хаба Организации Объединённых Наций, передаёт корреспондент Kazakhstan Today.

"Сегодня в Алматы находится 14 программ и учреждений Организации, имеющих многострановые и субрегиональные мандаты. Таким образом, наша южная столица уже де-факто является межрегиональным центром агентств Организации Объединённых Наций", - сказал Бейбут Атамкулов.

Он отметил, что, благодаря содействию акимата Алматы, для международных организаций в Алматы выделено современное здание. Идет завершающий этап согласования практических аспектов переезда международных структур в новое здание.

Хаб Организации Объединённых Наций в Алматы будет работать в унисон усилиям по реформе Организации и, в частности, её системы развития - как на национальном уровне, так и на региональном и межрегиональном, решая общие для региона проблемы развития. Центр будет координировать работу в сфере устойчивого развития, гуманитарной помощи, снижения опасности стихийных бедствий", - сообщил глава МИД РК.

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