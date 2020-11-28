Апелляционный суд Брюсселя разрешил Казахстану представить материалы дела о мошенничестве Стати

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Апелляционный суд Брюсселя в Бельгии разрешил Республике Казахстан детально представить свою позицию и материалы о мошенничестве, совершенном гражданами Молдовы Анатолом и Габриэлем Стати, и их компаниями Ascom Group SA и Terra Raf Trans Traiding Ltd (" Стати "), передает Kazakhstan Today.

Мошенничество влияет на инвестиции, которые Стати якобы вложили в Казахстане, и подрывает легитимность арбитражного решения, полученного Стати против Республики Казахстан в 2013 году. Стати не смогли воспрепятствовать полному рассмотрению судом всех имеющихся доказательств, подтверждающих факт мошенничества, включая недавно обнаруженные важные доказательства, полученные от компании KPMG Audit LLC ("КПМГ"), которая проводила аудит финансовых отчетностей компании Стати", - информирует пресс-служба Министерства юстиции РК.

Как сообщалось ранее, КПМГ в письме от 21 августа 2019 года заявила, что у нее нет иного выбора, кроме как признать недействительными все аудиторские отчеты по финансовым документам Стати, касающиеся их предполагаемых инвестиций в Казахстан. Это аннулирование коснулось в общей сложности 18 аудиторских отчетов , охватывающих три года финансовой отчетности компании Стати, подготовленных КПМГ. КПМГ предприняла этот исключительно серьезный и редкий шаг, аннулировав свои собственные аудиторские отчеты после независимого рассмотрения письменных доказательств того, что Стати намеренно ввели в заблуждение КПМГ в отношении различных фиктивных контрактов, сфабрикованных Стати

Осознавая последствия решения КПМГ, Стати попытались скрыть эти новые доказательства , чтобы не допустить их тщательного рассмотрения в ходе судебных разбирательств. В результате этой систематической кампании по сокрытию новых доказательств до настоящего времени ни один суд в Бельгии или в другой юрисдикции не смог рассмотреть по существу корреспонденцию КПМГ и ее последствия для недействительности арбитражного решения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что недавним решением от 17 ноября 2020 года Апелляционный суд Бельгии отклонил просьбу Стати о прекращении судебного производства. Суд постановил, что Республика Казахстан вправе продолжить дальнейшие процессуальные действия для рассмотрения дела о мошенничестве в полном объеме и представить все имеющиеся основания для оспаривания исполнения арбитражного решения, включая корреспонденцию КПМГ. Это решение следует за более ранним постановлением того же Апелляционного суда, который уже постановил, что корреспонденция КПМГ содержит новые, имеющие отношение к делу доказательства, относящиеся к "качеству", а именно к действительности арбитражного решения.

Бельгийский Апелляционный суд установил процессуальный график, позволяющий Республике Казахстан представить без каких-либо ограничений новые доказательства в отношении мошенничества Стати. Суд также назначил три дня слушаний для рассмотрения дела в полном объеме.

Это будет первый случай, когда суд рассмотрит все имеющиеся на данный момент доказательства мошенничества, после того как английский Высокий суд в июне 2017 года пришел к выводу о наличии достаточно убедительных доказательств того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества. После этого предварительного решения, во избежание дальнейшего судебного процесса по рассмотрению доказательств мошенничества по существу, Стати отказались от английского разбирательства. В октябре 2021 года бельгийский Апелляционный суд тщательно изучит мошеннические действия Стати на основе всех имеющихся доказательств, включая корреспонденцию КПМГ. Кроме того, ожидается, что в декабре 2020 года Верховный суд Нидерландов вынесет предварительное решение об обеспечительных мерах, полученных Стати , связанных с наложением ареста, на акции KMG Kashagan B.V., принадлежащих АО "ФНБ "Самрук-Казына". Это решение носит предварительный характер, в то время как основные вопросы находятся на рассмотрении коллегии из трех судей Окружного суда Амстердама", - информирует Минюст.

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