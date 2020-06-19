В Министерстве юстиции РК прокомментировали решение шведского суда по делу Стати

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - В Министерстве юстиции РК прокомментировали решение шведского суда по делу Национального банка Республики Казахстан против Анатолия и Габриеля Стати, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 17 июня 2020 года Апелляционный суд Свеа в Стокгольме отменил ошибочное решение о приведении в исполнение принудительных мер в отношении Национального банка Республики Казахстан. "Республика Казахстан и Национальный банк в ходе судебных разбирательств оказывали сопротивление мерам принуждения, основанных на арбитражном решении, полученном обманным путем. Сторонами, стремящимися привести в исполнение мошенническое решение, являются молдавские бизнесмены Анатолий и Габриэль Стати, а также их компании Ascom Group S.A. (Молдова) и Terra Raf Trans Traiding Ltd (Гибралтар)", - сообщили в ведомстве.

Постановление шведского апелляционного суда от 17 июня 2020 года отменяет различные решения, вынесенные шведским исполнительным органом и шведским судом первой инстанции в 2017–2019 годах, благодаря которым Стати получили арест, а затем и продажу активов в Швеции, якобы принадлежащих Республике Казахстан, находящихся в доверительном управлении Банка Нью-Йорка Меллон для Национального банка Казахстана. В результате активы на сумму около $90 млн будут освобождены

Это решение дополнительно предписывает Стати оплатить расходы Республике Казахстан и Национальному банку Казахстана на сумму около $4,3 млн (более 1,7 млрд тенге)", - отметили в Минюсте.

Сообщается, что в своем решении Апелляционный суд Свеа принял аргументы, приведенные Республикой Казахстан и Национальным банком Республики Казахстан в отношении государственного иммунитета о том, что имущество центрального банка обладает иммунитетом от принудительных мер в соответствии с обычным международным правом.

Это решение подтверждает, что взгляд Швеции на государственный иммунитет совпадает с мнением, выраженным в статье 21 Конвенции Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. Важно отметить, что решение означает, что собственность центрального банка, которая находится в рамках суверенного фонда, такого как Национальный фонд Республики Казахстан, всегда пользуется иммунитетом от принудительного исполнения в соответствии с обычным международным правом. В постановлении также уточняется, что управление экономикой государства должно рассматриваться как акт в рамках осуществления суверенной власти", - говорится в сообщении.

Интересы Республики Казахстан представляли юридические фирмы Mannheimer Swartling и Herbert Smith Freehills LLP.

Решение Апелляционного суда Свеа подтверждает, что Республика Казахстан и Национальный банк Республики Казахстан находятся на твердой почве для противодействия любым продолжающимся правоприменительным усилиям со стороны Стати. Кроме того, в нем разъясняется, что в соответствии с публичным международным правом защита активов суверенных фондов, осуществляется центральными банками", - отметил министр юстиции Марат Бекетаев.

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