Большинство российских регионов успешно развивают связи с акиматами Казахстана - Матвиенко
Председатель СФ поблагодарила представителей Казахстана за помощь в организации голосования проживающих в стране россиян и за предпринимаемые усилия в вопросах использования русского языка
Казань. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса РК Ерлан Кошанов в рамках поездки в Россию провел встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
На встрече Кошанов подчеркнул высокий уровень двустороннего сотрудничества и дружеский характер российско-казахстанских отношений. Он проинформировал собеседников о главных направлениях работы казахстанского парламента и рассказал о проводимой в стране политике по укреплению позиций русского языка. Также он подтвердил, что парламентарии республики примут участие в наблюдении на предстоящих в России президентских выборах в рамках международных миссий, сообщает Big Asia.
Валентина Матвиенко в свою очередь передала представителям Казахстана благодарность за помощь в организации голосования проживающих в стране россиян и за предпринимаемые усилия в вопросах использования русского языка как языка межнационального общения.
Наши эксперты уже на предметном уровне обсуждают строительство трех школ на русском языке на юге Казахстана - это инициатива президентов наших стран. Опыт создания подобных школ в других странах показывает эффективность такой работы", - сказала она.
Также Матвиенко назвала "хорошим рабочим механизмом" межпарламентские комиссии - между Советом Федерации и сенатом парламента Казахстана, а также между Государственной думой и мажилисом.
Мы открыты к сотрудничеству и будем делать все для его расширения", - заявила спикер РФ.
Она обратила внимание на развитие экономических связей и рост использования нацвалют во взаиморасчетах, в том числе в межрегиональных и приграничных контактах.
76 из 89 российских регионов наладили и успешно развивают связи с акиматами Казахстана, регулярно проводятся двусторонних межрегиональные форумы", - сказала она, предложив шире использовать такие инструменты, как организация взаимных бизнес-миссий и проведение совместных мероприятий, направленных на продвижение потенциала регионов двух стран.
В рамках визита в Россию Ерлан Кошанов также провел встречу с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, в ходе которой были затронуты вопросы законодательного обеспечения решений, принимаемых президентами двух стран, а также посетил Республику Татарстан, где пообщался с главой региона Рустамом Миннихановым.
Ранее премьер-министры Казахстана и России на встрече в Москве обсудили вопросы текущего торгово-экономического сотрудничества.