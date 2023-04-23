Глава МИД КНР: Модернизация - не привилегия единичных стран

Состоявшиеся переговоры и подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных и союзнических отношений между странами

Фото: Акорда

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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева совершил официальный визит в РК, сообщает пресс-служба Акорды





В ходе переговоров , прошедших в дружеской и доверительной атмосфере, главы государств обсудили состояние и перспективы укрепления стратегического партнерства и союзничества, расширения двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.





Главы государств, с удовлетворением подчеркивая позитивную динамику казахстанско-азербайджанских отношений, подтверждая свою приверженность договору о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Казахстаном и Азербайджаном от 24 мая 2005 года, а также декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между двумя странами от 24 августа 2022 года, заявляют о нижеследующем:





1. Отношения между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой, основанные на общей истории, языке, культуре и традициях, тесных политических, экономических и культурно-гуманитарных связях, отвечают коренным интересам братских народов обоих государств.





В этой связи стороны продолжат развивать и укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения на основе твердой поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности друг друга.





2. Стороны будут тесно взаимодействовать в вопросах укрепления мира, стабильности и безопасности и с этой целью всемерно содействовать продвижению мирных инициатив друг друга. Стороны будут и далее координировать действия в рамках Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, Организации Исламского Сотрудничества, Организации тюркских государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружества Независимых Государств и других международных и региональных организаций, членами которых они являются, и оказывать поддержку друг другу.





3. Стороны будут способствовать повышению потенциала Организации тюркских государств, ее роли и авторитета на международной арене, а также продвижению инициативы по трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию и реализации инициатив Республики Казахстан, озвученных в рамках председательства в данной Организации.





4. Стороны будут обмениваться информацией и опытом по проблематике, связанной с биологической безопасностью.





5. В целях реализации пункта 7 Декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой от 24 августа 2022 года главы двух государств утверждают Положение о Высшем межгосударственном совете Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.





6. Стороны, подчеркивая важность углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами, с удовлетворением отмечают поступательный рост взаимной торговли.





Соглашаясь с эффективностью практики проведения заседаний Совместной казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Делового совета, обмена торговыми миссиями, поручают правительствам сторон исследовать новые возможности для укрепления торгово-экономических связей и создания благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики.





Стороны в целях раскрытия экономического потенциала обоих государств будут и далее содействовать реализации Комплексной программы развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022-2026 годы.





7. Азербайджанская сторона в рамках целенаправленной работы по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий Азербайджанской Республики приветствует проявленную казахстанской стороной заинтересованность и выражает готовность оказать содействие казахстанским партнерам и инвесторам принять участие в реализации инфраструктурных проектов.





8. Стороны подтверждают необходимость реализации совместных усилий, направленных на защиту Каспийского моря, в части смягчения динамики последствий его обмеления, а также охрану биоразнообразия.





9. Стороны также подтверждают, что дальнейшее взаимодействие стран региона в эффективном решении вопросов в транспортно-транзитной сфере отвечает общим интересам и находится в числе приоритетов национальных транспортных стратегий. Важнейшим направлением этого является Транскаспийский Средний коридор "Восток - Запад".





В этой связи, стороны высоко оценивают принятие на Министерской встрече по Транскаспийской взаимосвязанности 25 ноября 2022 года в Актау Дорожной карты по синхронному устранению "узких мест" и развитию "Среднего коридора" на 2022-2027 годы. Считают необходимым обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий согласно данному документу.





10. Стороны поддерживают реализацию проекта "Цифровой Шелковый путь" (Digital Silk Way) и будут оказывать содействие скорейшему завершению работ по совместному строительству по дну Каспийского моря волоконно-оптических линий связи, соединяющих Республику Казахстан и Азербайджанскую Республику.





11. Стороны отмечают важность расширения сотрудничества в сфере цифрового развития, в том числе использования систем электронного документооборота и электронных подписей.





12. Стороны отмечают важность укрепления сотрудничества в топливно-энергетической сфере, в том числе в сфере транспортировки энергоресурсов. Выражают удовлетворение началом поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан и соглашаются с необходимостью дальнейшей работы по согласованию условий по увеличению объемов поставок казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики.





13. Стороны договорились последовательно углублять связи в сферах культуры и искусства, образования, науки, туризма и спорта, содействовать контактам между общественными, молодежными и образовательными организациями, инновационными центрами, средствами массовой информации.





Стороны, позитивно оценивая практику обмена творческими коллективами в целях популяризации самобытных культур двух народов, выражают готовность проведения дней культуры Казахстана в Азербайджане в 2023 году, а также декады культуры Азербайджана в Казахстане.





Стороны отметили, что состоявшиеся переговоры и подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных и союзнических отношений между странами.





Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за оказанное гостеприимство и в целях дальнейшего развития всестороннего сотрудничества пригласил главу Казахстана посетить Азербайджанскую Республику с визитом в удобное для него время.





Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.





Настоящее совместное заявление подписано в Астане 10 апреля 2023 года на казахском и азербайджанском языках.