Казахстан и ПРООН обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН - заместителем администратора Программы развития ООН Хаолян Сюй, прибывшим для участия в Региональном экологическом саммите (РЭС), сообщает МИД РК.





В ходе встречи Ермек Кошербаев отметил важность сотрудничества Казахстана с ПРООН, подчеркнув его значимость для реализации приоритетов устойчивого развития и укрепления регионального взаимодействия.





Глава внешнеполитического ведомства также выразил благодарность ПРООН за содействие в организации и активное участие в РЭС, отметив значимый вклад организации в продвижение регионального диалога по вопросам водных ресурсов, экологии и климатической повестки.





Отдельное внимание было уделено развитию координации по линии Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, а также перспективам создания субрегионального офиса ПРООН в Алматы, нацеленного на усиление региональной синергии.





В ходе встречи были обсуждены страновая программа ПРООН для Казахстана на 2026-2030 годы, вопросы управления водными ресурсами, включая проблемы, связанные с восстановлением Аральского моря, и создания Международной организации по воде в структуре ООН, а также совместная работа в рамках Международного года волонтеров в интересах устойчивого развития 2026 года, объявленная Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе РК.





По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать развитие партнерства в интересах достижения общих целей.