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Казахстан и Россия намерены унифицировать строительные нормы и правила

02.06.2021 10774
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Российскую Федерацию с рабочим визитом посетила делегация правительства Республики Казахстан во главе с заместителем премьер-министра РК Романом Скляром, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе переговоров с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным обсуждались вопросы реализации совместных проектов в дорожной сфере и реконструкции пунктов пропуска через границу. 
 

Стороны также приняли решение проработать вопросы об унификации строительных норм и правил Казахстана и России, что позволит повысить экономическую эффективность проектных решений в строительстве", - информирует официальный ресурс премьер-министра Республики Казахстан. 

 
Участники встречи озвучили взаимную приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей с целью более тесной работы в промышленной, торгово-экономической, инвестиционной сферах. 
 
На встрече отмечена эффективность и востребованность межправительственного диалога между Казахстаном и Россией и достигнута договоренность поддерживать высокую динамику взаимных контактов. 
 
Во время визита Роман Скляр также выступил на Пленарной сессии Съезда Союза машиностроителей России. В своём докладе заместитель премьер-министра Казахстана обозначил уверенность в позитивном влиянии укрепления казахстанско-российской промышленной кооперации на развитие машиностроительной отрасли.
 

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