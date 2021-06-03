Казахстан и Россия намерены унифицировать строительные нормы и правила

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Российскую Федерацию с рабочим визитом посетила делегация правительства Республики Казахстан во главе с заместителем премьер-министра РК Романом Скляром, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе переговоров с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным обсуждались вопросы реализации совместных проектов в дорожной сфере и реконструкции пунктов пропуска через границу.

Стороны также приняли решение проработать вопросы об унификации строительных норм и правил Казахстана и России, что позволит повысить экономическую эффективность проектных решений в строительстве", - информирует официальный ресурс премьер-министра Республики Казахстан.

Участники встречи озвучили взаимную приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей с целью более тесной работы в промышленной, торгово-экономической, инвестиционной сферах.

На встрече отмечена эффективность и востребованность межправительственного диалога между Казахстаном и Россией и достигнута договоренность поддерживать высокую динамику взаимных контактов.

Во время визита Роман Скляр также выступил на Пленарной сессии Съезда Союза машиностроителей России. В своём докладе заместитель премьер-министра Казахстана обозначил уверенность в позитивном влиянии укрепления казахстанско-российской промышленной кооперации на развитие машиностроительной отрасли.

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