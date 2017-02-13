Казахстан осудил запуск баллистической ракеты Северной Кореей

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Республики Казахстан распространило заявление по поводу запуска баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой.

"Республика Казахстан решительно осуждает запуск баллистической ракеты, произведенный КНДР 12 февраля 2017 года, что является грубым нарушением соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. Являясь совместно с Японией сопредседателем 9-й Конференции по статье XIV ДВЗЯИ, а также председателем Гаагского кодекса поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, Казахстан считает, что крайне безответственные действия КНДР оказывают негативное воздействие на процесс ядерного разоружения и несут угрозу безопасности как в региональном, так и глобальном масштабах, подрывают усилия подавляющего большинства государств мира по обеспечению безъядерного будущего", - говорится в заявлении, передает Kazakhstan Today.

В МИД добавили, что "Казахстан твердо убежден, что залогом глобальной безопасности является избавление мира от ядерного оружия и призывает КНДР незамедлительно вернуться за стол переговоров в шестистороннем формате с участием Китая, России, США, Республики Корея и Японии и полностью отказаться от ядерных амбиций".

Напомним, КНДР осуществила запуск ракеты со своего западного побережья по направлению к Японскому морю. По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, запуск был произведен около 07.55 по местному времени (01.55 мск) с полигона в северокорейской провинции Пхенан-Пукто, ракета пролетела около 500 километров и упала в акваторию Японского моря.

По данным информационного агентства ЦТАК, испытание ракеты было успешным. Агентство информирует, что запуском баллистической ракеты Pukguksong-2 лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, пишет ТАСС

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