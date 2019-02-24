Казахстан установил дипломатические отношения с Маршалловыми Островами

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Республика Казахстан и Республика Маршалловы Острова установили дипломатические отношения, передает Kazakhstan Today.

Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами подписали в Нью-Йорке постоянные представители Казахстана и Маршалловых Островов при ООН Кайрат Умаров и Аматлайн Элизабет Кабуа. Документ вступил в силу после подписания, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

Посол Казахстана отметил, что подписание совместного коммюнике будет способствовать развитию отношений между двумя странами в различных сферах, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

В ходе встречи представители двух государств обсудили вопросы взаимной поддержки в рамках ООН, в том числе в контексте реформы организации. Особое внимание было уделено общему стремлению по продвижению Целей устойчивого развития ООН и проблеме изменения климата, в частности.

Аматлайн Элизабет Кабуа выразила признательность Казахстану за активное вовлечение малых островных государств в глобальные процессы по борьбе с изменением климата и переходу на альтернативные источники энергии, отметив личное участие в национальном дне Маршалловых островов в Астане в ходе Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017".

Постоянный представитель островного государства также заявила, что Маршалловы Острова поддерживают мирные международные инициативы Казахстана и президента страны Нурсултана Назарбаева в сфере нераспространения ядерного оружия и готовы к дальнейшему взаимодействию в этой сфере. Маршалловы Острова пострадали от ядерных испытаний и полностью разделяют инициативу Казахстана по их запрещению в глобальном масштабе.

Республика Маршалловы Острова - тихоокеанское государство в Микронезии с населением около 57 тысяч человек, получившее независимость в 1986 году по соглашению о свободной ассоциации с США. С 1947 по 1962 годы на островах страны проводились ядерные испытания. В 1954 году на атолле Бикини США произвели первые испытания водородной бомбы, взрыв которой практически полностью уничтожил остров.

Экономика страны основана на натуральном сельском хозяйстве, производстве копры на экспорт и финансовой помощи США. Большую долю валютных поступлений составляют доходы от туризма.

Одной из главных проблем страны является глобальное изменение климата, которое выражается в повышении уровня моря, эрозии береговой линии, проникновении соленой воды в почву, засухах и наводнениях, а также циклонах и штормах.

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