Логика силы все чаще берет верх над нормами международного права - Токаев

23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с группой высоких представителей ООН, сообщает Акорда





По словам главы государства, визит столь представительной делегации предоставляет хорошую возможность обсудить роль ООН в решении экологических проблем Центральной Азии и за ее пределами. Он подчеркнул, что в условиях нарастающей геополитической нестабильности особую актуальность приобретает скоординированность действий в ответ на текущие вызовы, включая изменение климата, ухудшение окружающей среды и дефицит водных ресурсов.





Мы встречаемся с вами в период растущей неопределенности и непредсказуемости, когда геополитическая напряженность нарастает, а логика силы все чаще берет верх над нормами международного права. Вчера я говорил обо всех этих очень сложных вопросах, которые нам предстоит решать как единому международному сообществу в рамках ООН и за ее пределами", - отметил Токаев.





Представители ООН в свою очередь дали высокую оценку уровню организации Регионального экологического саммита, а также выступлению президента Казахстана.





Они проинформировали главу государства о текущей деятельности своих организаций и реализуемых проектах по таким направлениям, как устойчивое развитие, климатическая повестка, водная безопасность, снижение риска бедствий и продовольственная устойчивость. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено реализации глобальных инициатив Казахстана.





Токаев подтвердил приверженность идее создания Международной водной организации под эгидой ООН и готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества с системой ООН в интересах устойчивого развития, стабильности и общего процветания.





Напомним, в Астане проходит Региональный экологический саммит. Он объединяет страны Центральной Азии для формирования согласованного диалога по ключевым климатическим и экологическим вопросам.