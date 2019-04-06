Мажилис одобрил ратификацию соглашения с Китаем об освобождении от налогообложения

Астана. 5 декабря. Kazakhstan Today - Законопроект "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Китайской Народной Республики об освобождении от налогообложения отдельных видов дохода китайско-казахстанского фонда сотрудничества производственных мощностей, осуществляющего прямые инвестиции в Казахстан" одобрен сегодня в мажилисе, передает Kazakhstan Today.





Данное соглашение будет способствовать реализации казахстанско-китайской программы в области индустриализации и инвестиций, отмечает пресс-служба палаты.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства