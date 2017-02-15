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Международная встреча по Сирии в Астане пройдет 15-16 февраля в закрытом режиме14.02.2017
Политика  18:52

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Международная встреча по Сирии в Астане пройдет 15-16 февраля в закрытом режиме, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Сегодня МИД Казахстана объявил об аккредитации журналистов на очередное заседание высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. По данным ведомства, встреча начнется 15 февраля 2017 года в 13.00 по времени Астаны в гостинице Rixos President Astana, передает Kazakhstan Today.

В МИДе отметили, что "встреча пройдет в закрытом режиме".

Также сообщается, что 16 февраля по итогам встречи планируется проведение пресс-конференции.
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