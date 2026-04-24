МИД: Казахстан продвигает экологическое партнерство и культурные проекты за границей

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Хорватии обсудил в Загребе с министром экологии вопросы сотрудничества в сфере устойчивого развития и "зеленых" технологий. Параллельно посольство Казахстана в России передало московским школам книги об истории и культуре страны.





В Загребе состоялась встреча посла Казахстана Даулета Батрашева с министром охраны окружающей среды и "зеленого" перехода Хорватии Марией Вучкович.





Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды, устойчивого развития и климатической политики. Отмечена важность активизации диалога между профильными ведомствами, а также обмена опытом в сфере экологического регулирования, управления водными ресурсами, повышения энергоэффективности и внедрения "зеленых" технологий.





Посольство Казахстана в России передало в подарок московским школам книги, знакомящие с богатой историей и культурой Казахстана. Акция была приурочена к Всемирному дню книги и авторского права (23 апреля) и предстоящему Дню Победы.





Издания были переданы школам, носящим имена Героев Советского Союза, в том числе казахстанцев: № 1912 имени Бауыржана Момышулы, № 1512 имени Алии Молдагуловой, № 1284 имени Натальи Ковшовой, а также № 1571. В перечень литературы вошли книга главы государства Касым-Жомарта Токаева "Слово об отце", книга Асета Аккузинова "Плечом к плечу" (о вкладе Казахстана в Победу), произведения Абая, Шакарима, Бауыржана Момышулы, исследовательские труды о Чокане Валиханове и Олжасе Сулейменове, антология казахстанской поэзии, сборник казахских народных сказок, рецепты казахской кухни, справочник казахских праздников и другие. Некоторые из них впервые переведены на русский язык.