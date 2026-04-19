МИД: Казахстан расширяет международные связи в ООН, Европе и России
Фото: МИД РК
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты обсудили с партнерами в ООН, Европе и России сотрудничество в ядерной, экономической, образовательной и культурной сферах, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Венском отделении ООН по инициативе Казахстана прошел тематический семинар в рамках подготовки к 11-й Обзорной конференции ДНЯО. Мероприятие, организованное совместно с Австрией и Швейцарией, собрало представителей международных организаций и экспертов, которые обсудили состояние глобальной ядерной безопасности, разоружение, нераспространение и мирное использование атомной энергии. Казахстан подтвердил приверженность целям ДНЯО и призвал к укреплению диалога и мер доверия между государствами на фоне растущих международных вызовов.
Оркестр казахских народных инструментов Актюбинской филармонии выступил в Северо-Западной России с юбилейной программой, посвященной 120-летию композитора Ахмета Жубанова. В рамках гастролей, организованных при участии казахстанских и российских культурных структур, коллектив представил в Санкт-Петербурге и Гатчине кюи, произведения Жубанова и современную казахскую музыку, объединив традиции и современное звучание.
Посол Казахстана в РФ Даурен Абаев посетил Всероссийскую академию внешней торговли, где обсудил с руководством расширение сотрудничества, включая обмен студентами и совместные образовательные программы. Он выступил с лекцией о казахстанско-российском экономическом взаимодействии, развитии ЕАЭС и цифровизации в Казахстане, а также ответил на вопросы студентов.
Замглавы МИД Казахстана Арман Исетов обсудил с послом Хорватии Рефиком Шабановичем развитие двусторонних отношений, включая торговлю, инвестиции, образование и туризм. Стороны отметили положительную динамику сотрудничества и выразили готовность расширять контакты и реализовывать совместные проекты.
Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко обсудил с руководством валлонских агентств расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В центре внимания были критические минералы, металлургия, нефтехимия, сельское хозяйство, логистика Среднего коридора, "зеленая" энергетика, цифровизация и ИИ, а также наука и образование. Стороны подчеркнули высокий потенциал партнёрства и договорились развивать деловые контакты и совместные проекты.