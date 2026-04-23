МИД: Казахстан укрепляет инвестиционный диалог на площадке Kazakhstan Finance Day в Нью-Йорке

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Нью-Йорк. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из ведущих финансовых центров мира, на площадке штаб-квартиры Citigroup, состоялось ежегодное мероприятие Kazakhstan Finance Day, посвященное укреплению финансово-инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и США, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





В мероприятии приняли участие председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, посол РК в США Магжан Ильясов, руководство Казахстанской фондовой биржи (KASE), АО "Самрук-Қазына", инвестиционного холдинга "Байтерек", Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Alatau City, а также представители бизнеса двух стран, включая такие компании, как Blackstone, Cerberus, J.P. Morgan и др.





В центре внимания участников находились вопросы расширения двусторонних экономических связей, привлечения американских инвестиций в приоритетные отрасли казахстанской экономики.





Посол РК в США подчеркнул, что конституционные реформы и поступательная модернизация институтов на всех уровнях создают принципиально новую институциональную среду, которая повышает доверие инвесторов и расширяет возможности для международного бизнеса.





Председатель Национального банка представил актуальную макроэкономическую повестку и обозначил ключевые приоритеты финансовой политики.





В рамках панельной сессии участники обсудили ключевые направления инвестиционного сотрудничества, включая программы IPO/SPO национальных компаний, цифровые экосистемы и smart-инфраструктуру.





Дополнительно были представлены перспективы реализации проектов нового поколения, включая Alatau City, сочетающий элементы smart city и цифровой экономики.





Участники отметили, что Казахстан укрепляет статус надежного инвестиционного направления в регионе, предлагая сочетание макроэкономической стабильности, реформаторской повестки и стратегического географического положения.





В рамках мероприятия также состоялись двусторонние встречи, направленные на развитие конкретных инвестиционных проектов и деловых партнерств.





Отдельно в рамках визита представители делового сообщества Казахстана приняли участие в мероприятиях The Explorers Club в Нью-Йорке - одной из старейших и наиболее авторитетных международных организаций, основанной в 1904 году.





Казахстанская сторона приняла участие в серии тематических встреч, экспертных дискуссий и ключевых ежегодных мероприятий Клуба, что позволило обсудить совместные инициативы в археологической, исследовательской и экспедиционной сферах, а также в области научно-образовательного обмена и устойчивого развития.





В ходе визита делегации также состоялось торжественное открытие нового офиса генерального консульства РК в Нью-Йорке. В церемонии приняли участие посол РК в США, глава офиса по работе с дипломатическим корпусом государственного департамента США, а также представители деловых кругов и казахской диаспоры.