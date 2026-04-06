МИД: Казахстан укрепляет международные связи и культурное сотрудничество за рубежом
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и приняли участие в важных мероприятиях за рубежом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.
В частности, посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с министром экономики Финляндии Сакари Пуисто. Абдраимов проинформировал министра об итогах недавнего республиканского Референдума по принятию новой Конституции Казахстана.
Помимо этого, состоялась встреча посла Республики Казахстан Каната Тумыша с директором Института метеорологии, гидрологии, окружающей среды и морских наук Вьетнама Фам Тхи Тхань Нга. В ходе встречи обсуждались текущие направления двустороннего сотрудничества, а также перспективы совместной работы в научной и экологической сферах.
Кроме того, посол Казахстана в Сингапуре Аскар Куттыкадам провел встречу с директором департамента Америки, Европы и Центральной Азии Министерства торговли и промышленности Сингапура Джасмин Куа Зубаир. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной экономической повестки.
Также в Национальном музее азиатского искусства Смитсоновского института состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Наурыз мейрамы - древнего праздника весеннего обновления, символизирующего единство и начало нового жизненного цикла. Мероприятие было организовано совместно дипломатическими миссиями стран Центральной Азии и стало площадкой для культурного диалога и продвижения публичной дипломатии.
Посольство Казахстана в Египте совместно с посольством Турецкой Республики отметили великий день Улуса - праздник Наурыз в резиденции посла Турции. В организованном праздничном мероприятии приняли участие более 120 гостей. Среди них были представители посольств Азербайджана, Узбекистана и других стран, от египетской стороны - высокопоставленные чиновники и ведущие местные СМИ.
Генеральное консульство Республики Казахстан в Шанхае провело мероприятие, посвященное празднованию Наурыза. В мероприятии, состоявшемся в здании государственной резиденции муниципалитета города Шанхая, приняли участие руководители канцелярий иностранных дел Шанхая и провинций, входящих в консульский округ, а также генеральные консулы государств, аккредитованных в Шанхае, представители китайских деловых кругов, казахской диаспоры, а также казахстанские студенты, обучающиеся в Восточном Китае.
Кроме того, по инициативе венского дипломатического журнала Society состоялось торжественное празднование праздника весны и обновления - Наурыза, в котором приняли участие 9 дипломатических миссий, аккредитованных в Вене. Свою культуру и обычаи представили Казахстан, Афганистан, Азербайджан, Ирак, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
При организационной поддержке Союза писателей Республики Татарстан состоялся круглый стол, посвященный расширению взаимодействия литераторов двух республик. Участники мероприятия обсудили вопросы расширения взаимодействия между литераторами двух республик, значимости литературы в формировании личности, сохранения языка, преемственности поколений и популяризации культурного наследия. Публикации национальных авторов дают представление о культуре, литературе, традициях и истории народов.
Также в рамках международной энергетической конференции CERAWeek казахстанская делегация приняла участие в сессии "Глобальный прогноз нефтяного рынка: фундаментальные факторы и геополитическая турбулентность". В ходе выступления министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов представил текущее состояние нефтяной отрасли Казахстана. Было подчеркнуто, что страна сохраняет позиции надежного поставщика энергоресурсов на мировой рынок.
В Вене по инициативе журнала "Society" прошло празднование Наурыза с участием 9 дипломатических миссий, включая Казахстан, Афганистан, Азербайджан, Ирак, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Гости познакомились с национальной кухней, традиционными костюмами и декоративно-прикладным искусством, насладились казахскими кюями "Адай" и "Балбырауын" в исполнении Жасұлана Жұмазбая и Әділжана Ерзатұлы, а также оперным номером Айгул Шамшиденовой. Стенд Казахстана вызвал живой интерес, демонстрируя значение Наурыза как символа возрождения, гармонии и добра.