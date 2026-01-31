30.01.2026, 20:57 12746
Министр иностранных дел Казахстана встретился с послом Грузии
Фото: МИД РК
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с послом Грузии Леваном Диасамидзе, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении казахско-грузинских отношений, основанных на традиционной дружбе и партнерстве", - проинформировали в ведомстве.
Глава МИД Казахстана выразил удовлетворение налаженными регулярными контактами между внешнеполитическими ведомствами двух стран, отметив, что важным механизмом двустороннего сотрудничества являются проведение межмидовских политических консультаций и деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также расширению сотрудничества в транспортно-логистической сфере, включая проекты в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).
По итогам встречи подтверждена готовность сторон продолжить конструктивный диалог по всему комплексу вопросов двустороннего сотрудничества.
30.01.2026, 17:30 16156
Казахстан принял председательство в рамках зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии
Фото: МИД РК
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Министерства иностранных дел Казахстана приняли участие в ежегодной консультативной встрече государств - участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии (ЦАЗСЯО), сообщили в пресс-службе МИД РК.
В ходе встречи функции председательства на 2026 год в рамках договора были официально переданы Казахстану. Кроме того, стороны обсудили совместную работу за 2025 год и планы на текущий год, включая координацию действий в рамках ООН.
Делегация Казахстана в качестве председателя отметила, что данный год является юбилейным - 20 лет с момента подписания договора в Семипалатинске и подчеркнула важность тесного взаимодействия на ключевых площадках в сфере разоружения и нераспространения, включая обзорные конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).
В течение года также планируется проведение памятных мероприятий по линии внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии.
Договор о ЦАЗСЯО (Семипалатинский договор) был подписан Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном 8 сентября 2006 года в Семипалатинске и вступил в силу 21 марта 2009 года после ратификации всеми пятью сторонами.
Семипалатинский договор имеет ряд уникальных особенностей: он создал первую зону, свободную от ядерного оружия, в северном полушарии в регионе, который когда-то выступал полигоном для активного размещения и испытаний ядерного оружия, и где велась интенсивная добыча урана для военных целей. Более того, среди других аналогичных зон ЦАЗСЯО выделяется и наличием самой протяженной сухопутной границы сразу с двумя ядерными державами.
30.01.2026, 13:30 19741
Ядерная энергетика, экономика и торговля: Казахстан развивает международное сотрудничество
Фото: МИД
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч и мероприятий за рубежом для развития международного сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД.
В частности, в столице Германии состоялся круглый стол на тему "Новые проекты по добыче сырья в Казахстане: актуальные, реалистичные и финансово осуществимые". В мероприятии приняли участие более 50 представителей государственных органов ФРГ, научных и экспертных кругов, деловых ассоциаций, а также руководители финансовых учреждений - Deutsche Bank, Commerzbank, KfW и ведущих немецких профильных компаний.
Также посол Казахстана в Эфиопии Жалгас Адилбаев провел встречу с вице-президентом и генеральным менеджером агрокластера MIDROC Нетсанетом Гашайе. Основной целью встречи стало обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, обмена агротехнологиями и укрепления торговых связей между казахстанским бизнесом и крупнейшим инвестиционным холдингом Эфиопии.
Между тем в столице США прошел Nuclear Fuel Supply Forum, организованный при поддержке АО "НАК "Казатомпром" и прошедший на площадке Nuclear Energy Institute - ведущей отраслевой организации США в сфере политики и технологий коммерческой ядерной энергетики. В мероприятии приняли участие посол Республики Казахстан в США Магжан Ильясов и главный директор по коммерции АО "НАК "Казатомпром" Владислав Байгужин.
Помимо этого, в столице Мексики состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню тюркских языков, организованное Институтом имени Юнуса Эмре в Мексике при участии дипломатических представительств тюркских государств - Казахстана, Турции и Азербайджана. В мероприятии приняли участие посол Казахстана в Мексике Алмурат Турганбеков, а также послы Турецкой Республики и Азербайджанской Республики Мурат Салим Есенли и Сеймур Фаталиев.
Казахстанская компания Eurasia Agro Semey при поддержке посольства РК в Кувейте подписала меморандум о сотрудничестве с кувейтской компанией ALMARAI National Co. о поставках мясной продукции после запуска крупнейшего мясоперерабатывающего комбината в августе 2026 года, что стало шагом к расширению экспорта казахстанской агропродукции на рынок Ближнего Востока.
Тем временем посол Казахстана в Испании Данат Мусаев обсудил с представителями сената Испании развитие межпарламентского сотрудничества, конституционные реформы в Казахстане и перспективы взаимодействия в сфере энергетического перехода и "зеленой" энергетики.
Генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков обсудил с активистами казахской национально-культурной автономии Татарстана обсудил вопросы сохранения языка, развития культурных инициатив и планы совместных мероприятий на 2026 год.
Также посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин на форуме Athens Energy Summit 2026 представил энергетические приоритеты страны, включая развитие угольной, газовой и атомной генерации, возобновляемых источников, диверсификацию экспортных маршрутов и цифровизацию инфраструктуры, а также подчеркнул готовность к укреплению сотрудничества с Грецией и международными партнерами в сфере энергетики.
30.01.2026, 10:00 24086
Токаев направил поздравительную телеграмму королю Испании
Фото: Акорда
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Испании Фелипе VI с днем рождения, сообщила пресс-служба Акорды.
В своей телеграмме президент отметил, что стратегическое партнерство между Казахстаном и Испанией, основанное на прочной дружбе, содержательном политическом диалоге и взаимовыгодных торгово-экономических связях, последовательно развивается.
Глава государства подчеркнул значительный потенциал для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и подтвердил нацеленность Казахстана на вывод казахско-испанских отношений на новый, качественно более высокий уровень.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Фелипе VI успехов в его ответственной деятельности, а испанскому народу - благополучия и процветания.
29.01.2026, 14:00 38356
Казахстанские дипломаты налаживают международное и деловое сотрудничество
Фото: gov.kz
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты налаживаю международное гуманитарное и деловое сотрудничество в республике и за рубежом, сообщает пресс-служба МИД.
В частности, первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял главу региональной делегации Международного комитета Красного креста в Центральной Азии Биляну Милошевич. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества между Казахстаном и МККК на глобальных, региональных и национальных платформах.
Между тем посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел встречу с председателем торгово-промышленной палаты Эр-Рияда, главным исполнительным директором Obeikan Investment Group Абдаллой Аль-Обейканом. В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления торгово-экономического сотрудничества между деловыми кругами двух стран.
Посол Казахстана в Иордании Шалданбай встретился с директором департамента Азии и Океании Министерства иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Королевства Мухаммадом Абу Венди. Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, выразив удовлетворение высоким и динамично развивающимся уровнем казахско-иорданского сотрудничества.
В посольстве Казахстана в Узбекистане состоялсякруглый стол по обсуждению конституционных реформ, предложенных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе V заседания Национального курултая Казахстана и недавнего интервью главы государства газете Turkistan.
Посол Казахстана в Тунисе по совместительству Ануарбек Ахметов вручил копии верительных грамот главе МИД Туниса Мохамеду Али Нафти, который поздравил его с назначением и выразил поддержку дальнейшему укреплению двусторонних отношений. В ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в активизации политического диалога, расширении торгово-экономического сотрудничества, взаимодействии в рамках международных организаций и развитии контактов между деловыми кругами двух стран.
Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан встретился с Губернатором Бангкока Чадчартом Ситтипунтом, обсудив перспективы двустороннего сотрудничества и развитие связей между Бангкоком, регионами Казахстана и деловыми кругами. Стороны отметили взаимный интерес к совместным проектам в сферах туризма, городской инфраструктуры, "умных" городов, устойчивого развития, логистики и цифровизации, а также подтвердили готовность к активизации контактов, обмену опытом и продолжению диалога, включая проработку конкретных инициатив и взаимные визиты.
В посольстве Казахстана во Франции состоялась встреча посла Гульсары Арыстанкуловой с депутатами сената Франции - членами группы дружбы "Франция - Центральная Азия", в ходе которой французская сторона была проинформирована о конституционной реформе в Казахстане, инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым. Сенаторы положительно оценили представленные преобразования, подтвердили заинтересованность в укреплении межпарламентского диалога и отметили динамичное развитие казахско-французского сотрудничества, выразив готовность к продолжению конструктивного взаимодействия.
Посол Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлаукызы встретилась с мэром Рабата Фатихой Аль-Мудни, обсудив реализацию дорожной карты сотрудничества Астаны и Рабата на 2024-2027 годы. Стороны уделили внимание взаимодействию в сферах градостроительства, экологии, туризма, "умных" технологий и культуры, отметили важность обмена опытом и взаимных визитов, а также подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении побратимских связей между столицами.
28.01.2026, 12:30 61631
Казахстан презентует правовые и конституционные реформы на европейских площадках
Фото: МИД РК
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает активное продвижение политических, правовых и конституционных реформ на международных площадках. В Румынии и Венгрии дипломаты представили ключевые инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, направленные на модернизацию государственного управления, укрепление прав человека и развитие парламентской системы, которые получили положительную оценку со стороны европейских партнеров. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК
В частности, в Румынии в ходе 3-го Форума парламентских комитетов по правовым вопросам посол Казахстана в Румынии Ерлик Али проинформировал о текущей ситуации в стране в сфере защиты прав человека, уделив особое внимание вопросам предупреждения и противодействия семейному и бытовому насилию.
Кроме того, казахстанский дипломат проинформировал о проводимых в стране политических и правовых реформах, в том числе о трансформации парламентской системы и изменениях в конституционно-правовой архитектуре государства. В ходе обсуждений было подчеркнуто, что Казахстан вступил в новый этап политической модернизации, включающий комплекс конституционных и парламентских реформ.
Кроме того, в Будапеште посол Казахстана в Венгрии Абзал Сапарбекулы встретился с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Адамом Штифтером для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня в рамках казахско-венгерского стратегического партнерства.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, провели обзор предстоящих двусторонних визитов на высоком и высшем уровнях, а также возможности дальнейшего расширения взаимодействия, включая вопросы развития договорно-правовой базы и сотрудничество в рамках международных организаций.
Кроме того, в ходе встречи венгерская сторона была проинформирована о важных инициативах будущего развития Казахстана и предстоящих конституционных реформах.
По итогам переговоров дипломаты договорились о дальнейшем укреплении стратегического партнерства между двумя странами.
Замминистра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов принял участие в заседании старших должностных лиц формата "Центральная Азия - Германия". Участники заседания предметно рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего укрепления регионального взаимодействия в торгово-экономической, транспортной, экологической и гуманитарной областях.
Посол Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлаукызы встретилась с главным советником Короля Марокко по вопросам экономики и диалога цивилизаций Андре Азуле. Советник короля высоко оценил внешнеполитический курс Казахстана и опыт политической модернизации, отметив прагматизм и взвешенность реформ, а также концептуальную близость позиций Астаны и Рабата в вопросах мира, толерантности и диалога культур; стороны сошлись во мнении, что присоединение Казахстана к "Авраамским соглашениям" и недавнее участие обеих стран в "Совете мира" открывает новые возможности для укрепления всестороннего казахско-марокканского сотрудничества.
В Осло прошел бизнес-семинар "Doing Business in Kazakhstan", организованный посольством Казахстана при поддержке норвежских торговых палат. Участники отметили активизацию двустороннего экономического сотрудничества и высоко оценили инвестиционный потенциал Казахстана. По итогам семинара согласованы дальнейшие шаги, включая проведение II заседания Казахстанско-норвежского делового совета в мае 2026 года в Астане.
Посол Казахстана в Эфиопии и постоянный представитель страны при Африканском союзе Жалгас Адилбаев провел встречу с региональным директором международной организации "Инициатива Объединенных религий" послом Мусси Хайлу. Стороны обсудили ключевые инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, включая новую политическую модель страны, а также продвижение духовной дипломатии и принципов Астанинской декларации. Мусси Хайлу высоко оценил вклад Казахстана в межконфессиональный диалог, были рассмотрены возможности совместных мероприятий на площадках Африканского Союза и перспективы дальнейшего сближения культур и религий.
Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан встретился с генеральным секретарем Института короля Праджадипока Иссарой Сириваттханавутом, обсудив перспективы сотрудничества в области государственного управления, парламентаризма, кадровой подготовки и общественного развития. Маргулан Баймухан подробно рассказал о приоритетах политической модернизации Казахстана, включая реформы для создания "Справедливого Казахстана" и работу Конституционной комиссии, и подчеркнул готовность к обмену экспертами, совместным исследованиям и образовательным программам с профильными институтами Таиланда. Генеральный секретарь KPI выразил заинтересованность в партнерстве, а стороны договорились проработать визит представителя института в Казахстан для определения конкретных направлений практического сотрудничества.
При поддержке посольства Казахстана во Вьетнаме и Внешнеторговой палаты Казахстана на площадке Регионального офиса НПП "Атамекен" в Алматы прошла онлайн нетворкинг-сессия с представителями Национальной ассоциации предпринимательства Вьетнама (ViNen). В мероприятии приняли участие казахстанские и вьетнамские бизнес-структуры, включая Ассоциацию экспортеров, Almaty Invest и предприятия текстильной отрасли. Посол Казахстана Канат Тумыш отметил динамичное развитие двусторонних связей, а президент ViNen Динь Вьет Хоа подтвердил готовность к регулярным B2B-мероприятиям и обмену опытом. По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и реализации совместных проектов в сферах легкой промышленности, продуктов питания, сельского хозяйства, туризма, образования, IT и здравоохранения.
Депутат сената Казахстана Султанбек Макежанов принял участие в зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на которой избрали нового Президента Ассамблеи Петру Байр (Австрия, "Социалисты, демократы и зеленые"). В ходе визита сенатор передал Байр поздравление от председателя Сената Маулена Ашимбаева и обсудил двустороннее сотрудничество, проведение совместных мероприятий, ход политических реформ в Казахстане, включая переход на однопалатный парламент и конституционную реформу, гендерное равенство, права женщин и взаимодействие с ООН. Кроме того, Султанбек Макежанов провел встречи с руководителями фракций ПАСЕ, включая "Европейские консерваторы, патриоты и союзники" и "Альянс либералов и демократов за Европу", а также с литовской делегацией, подробно информировав о текущих преобразованиях в Казахстане и пригласив президента ПАСЕ посетить страну.
Посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай встретился с директором департамента международных организаций МИД Иордании Али Аль-Басулом, поблагодарив иорданскую сторону за поддержку казахстанских инициатив в ООН, ОИС и Исламской организации по продовольственной безопасности, а также за конструктивное взаимодействие по институциональному развитию международных механизмов. В ходе встречи посол представил итоги 5-го заседания Национального курултая Казахстана, включая политические и конституционные реформы, а стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении координации и углублении сотрудничества по линии международных организаций.
Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев обсудил с главой CITRA Халедом Аль-Замелем сотрудничество в цифровизации, ИКТ, электронном правительстве и ИИ, представил приоритеты Казахстана, а стороны подтвердили готовность обмена опытом и совместной работы в рамках 5-й генассамблеи Digital Cooperation Organization.
Также посол Казахстана встретился с директором Ближневосточного центра экономики и финансов МВФ Сами Бен Насером вопросы мировой экономики, устойчивого роста и продовольственной безопасности, представил потенциал Казахстана в АПК и экспорте продуктов, а стороны подтвердили заинтересованность в развитии экспертного диалога и совместных инициатив по обеспечению продовольственной устойчивости стран Ближнего Востока.
27.01.2026, 16:37 79186
Освобождение от виз и подготовка дипломатических кадров: Казахстан и Израиль намерены вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень Дополнено
Фото: МИД
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел переговоры с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром, прибывшим в Астану с официальным визитом, сообщает пресс-служба МИД.
В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития политического диалога, торгово-экономических и инвестиционных связей, взаимодействие в сфере туризма, а также обмен опытом в области науки, образования и здравоохранения. Отдельное внимание было уделено вопросам трансфера технологий и расширения практического взаимодействия между профильными ведомствами и деловыми кругами двух стран", - проинформировали в министерстве.
Также в рамках визита был проведен 12-й раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, в ходе которых были обсуждены вопросы международной и региональной повестки дня, включая инициативы, направленные на содействие мирному урегулированию и укреплению доверия на Ближнем Востоке. В этом контексте состоялся обмен мнениями относительно участия Казахстана в деятельности Совета мира по Газе, а также взаимодействия в рамках соглашений Авраама.
С момента установления дипломатических отношений в апреле 1992 года мы выстроили полномасштабное взаимодействие, основанное на взаимном уважении и доверии, добились значительного прогресса в политическом, экономическом и культурном сотрудничестве. И ваш нынешний визит в Астану является подтверждением нашего общего интереса к выведению нашего партнерства на новый уровень", - подчеркнул Кошербаев в ходе встречи с израильским коллегой.
Глава МИД Казахстана также акцентировал внимание на активизации диалога, свойственной современному этапу двустороннего сотрудничества, важная роль в котором принадлежит главам двух государств.
Кроме того, он отметил высокий потенциал для расширения торгового, инвестиционного и технологического сотрудничества и заинтересованность в реализации совместных проектов с высокой добавленной стоимостью, в том числе в таких сферах, как агротехнологии и пищевая промышленность; здравоохранение, фармацевтика и медицинские технологии; инфраструктура и логистика; энергоэффективность и возобновляемые источники энергии.
Глава казахского МИД сообщил, что Казахстан входит в число мировых лидеров в области цифровых технологий по индексам онлайн-услуг ООН и зрелости GovTech Всемирного банка, и пригласил израильские компании к активному совместному взаимодействию.
В свою очередь глава МИД Израиля подтвердил готовность к расширению кооперации по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес, отметив значимость укрепления двусторонних экономических и культурно-гуманитарных связей.
По итогам 12-го раунда политических консультаций были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области подготовки дипломатических кадров и общественной дипломатии, а также меморандум о намерении подписать соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Израиль об освобождении от виз владельцев национальных паспортов с целью развития туристических обменов", - добавили в МИД.
В рамках визита также был организован бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран, в ходе которого состоялись встречи в форматах B2B и B2G. Обсуждены перспективы реализации совместных проектов в таких приоритетных сферах, как высокотехнологичное сельское хозяйство, управление водными ресурсами и цифровые технологии.
Дополнено 27.01.2026, 21.26
Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Израиля посетили мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста, учрежденному резолюцией ГА ООН в 2005 году.
27.01.2026, 16:03 80371
ИИ, Авраамические соглашения и инвестиционное партнерство: о чем говорили Токаев и глава МИД Израиля
Фото: Акорда
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, сообщает пресс-служба Акорды.
Лидер РК отметил, что визит министра иностранных дел Гидеона Саара подтверждает твердую приверженность Израиля укреплению всестороннего сотрудничества с Казахстаном.
Особое внимание на встрече было уделено активизации торгово-экономического и научно-технического взаимодействия, реализации совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, сельского хозяйства, управления водными ресурсами", - сообщили в пресс-службе.
Президент приветствовал проведение в рамках визита Гидеона Саара в Астану казахско-израильского бизнес-форума, итоги которого призваны внести практический вклад в расширение инвестиционного партнерства двух стран.
В свою очередь министр иностранных дел подчеркнул, что Израиль заинтересован придать серьезный импульс развитию межгосударственных отношений с Казахстаном для выведения их на качественно новый уровень.
Кроме того, Гидеон Саар с признательностью отметил дальновидное решение президента Касым-Жомарта Токаева о присоединении Казахстана к Авраамическим соглашениям, способствующим дальнейшему укреплению стабильности, мира и международного диалога.
Глава МИД Израиля также высоко оценил проводимые в Казахстане масштабные политические и социально-экономические реформы, выразив уверенность в их успешной реализации.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня", - добавили в Акорде.
Напомним, 10 января президент провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля.
27.01.2026, 12:07 86401
Министры иностранных дел Казахстана и Израиля проведут переговоры
Фото: МИД РК
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел государства Израиль Гидеон Саар прибыл с официальным визитом в Астану, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В рамках визита планируется проведение переговоров с министром иностранных дел Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, президент РК направил телеграмму президенту Израиля.
