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Назарбаев подписал закон "О судебно-экспертной деятельности"10.02.2017
  • Фото: akorda.kz
Политика  15:56

Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон Республики Казахстан "О судебно-экспертной деятельности", направленный на дальнейшее совершенствование судебно-экспертной деятельности, сообщила пресс-служба Акорды.


Кроме того, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности", направленный на приведение законодательства страны в соответствие с новым законом Республики Казахстан "О судебно-экспертной деятельности", передает Kazakhstan Today.

Тексты законов публикуются в печати.
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