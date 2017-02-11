Назарбаев подписал закон "О судебно-экспертной деятельности"

Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон Республики Казахстан "О судебно-экспертной деятельности", направленный на дальнейшее совершенствование судебно-экспертной деятельности, сообщила пресс-служба Акорды.
Кроме того, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности", направленный на приведение законодательства страны в соответствие с новым законом Республики Казахстан "О судебно-экспертной деятельности", передает Kazakhstan Today.
Тексты законов публикуются в печати.
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