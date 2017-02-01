Назарбаева встретилась с послами Японии, Италии и Германии

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности сената парламента Дарига Назарбаева провела встречи с послами Японии, Италии и Германии, сообщает пресс-служба сената.

Приветствуя чрезвычайного и полномочного посла Японии в РК Итиро Кавабату, сенатор подчеркнула плодотворность и насыщенность официального визита главы государства в Японию в ноябре прошлого года, передает Kazakhstan Today.

И.Кавабата поздравил с 25-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Японией, отметив, что юбилейный год внесет дополнительный импульс для развития двусторонних отношений.

Посол проинформировал сенатора о предстоящем визите японских парламентариев в Казахстан с целью активизации сотрудничества между законодательными органами двух стран.

Стороны также обсудили экономические, гуманитарные и культурные аспекты двустороннего взаимодействия.

В завершении встречи посол Японии поздравил казахстанцев с успешным открытием зимней всемирной Универсиады в Алматы.

В ходе встречи с послом Италии Стефано Раваньяном обсуждался ряд вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических и культурных связей. В частности, участники встречи рассмотрели законодательные аспекты взаимной поддержки инвестиций и защиты бизнеса. По мнению Д. Назарбаевой, Казахстан может стать хорошей платформой для выхода итальянского бизнеса на рынки соседних государств.

С. Раваньян рассказал об участии Италии в международной выставке "ЭКСПО-2017". Предполагается активное привлечение ряда итальянских регионов, а также обширная культурная программа с участием звезд оперного искусства.

Д. Назарбаева отметила важную роль межпарламентского диалога в налаживании доверительных отношений между двумя странами. В связи с этим было отмечено, что обмен визитами парламентских делегаций мог бы придать новую динамику двустороннему сотрудничеству.

Также сегодня сенат также посетил посол Германии Рольф Мафаэль. Д. Назарбаева поздравила дипломата с началом его миссии в Казахстане и пожелала успехов в работе, направленной на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

Д. Назарбаева проинформировала о приоритетах Казахстана в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН и отметила важность тесного взаимодействия в сфере международной и региональной безопасности, противодействия терроризму. Посол Германии дал высокую оценку переговорному процессу в Астане по урегулированию сирийского кризиса. Также поднимались вопросы двустороннего экономического и гуманитарного взаимодействия, поддержки инвестиций.

Сенатор ознакомила немецкого дипломата с деятельностью казахстанского парламента, рассказала об участии законодателей в осуществлении конституционной реформы и реализации послания главы государства "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность".

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